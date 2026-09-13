Со дня смерти 2PAC прошло 30 лет: за что Дуэйн Дэвис убил именитого рэпера?

13 сентября 2026, 16:43

В убийстве Тупака Шакура признали виновным бывшего гангстера Дуэйна Дэвиса

Тупак Шакур (Фото: кадр из фильма «Дорогая мама» (2022)

Ровно 30 лет назад, 13 сентября 1996 года, скончался рэпер Тупак Шакур — одна из самых влиятельных фигур хип-хопа XX века. Музыканту было 25 лет, когда его расстреляли в автомобиле на улице Лас-Вегаса. Почти три десятилетия преступление оставалось нераскрытым, порождая множество версий и теорий заговора. Однако всего за две недели до годовщины в деле была поставлена точка: присяжные признали виновным в убийстве бывшего гангстера Дуэйна «Кэффи Ди» Дэвиса.





Как полиция вышла на убийцу



Дуэйн «Кэффи Ди» Дэвис попал в поле зрения следователей задолго до ареста — еще в 2008 году он подробно рассказал правоохранителям о событиях ночи убийства Шакура, пишет «Газета.Ru». Изначально беседа касалась другого преступления — убийства рэпера The Notorious B.I.G. (Кристофер Уоллес), в причастности к которому подозревали Дэвиса. Впоследствии эту версию отвергли, но разговор о гибели «Бигги» неожиданно вывел следователей на дело Шакура.



«Мы сделали другое», — заявил Дэвис, после чего подробно описал события 7 сентября 1996 года и свою роль в нападении.



В частности, он признался, что находился в белом Cadillac, из которого стреляли в Шакура, рассказал, как автомобиль поравнялся с BMW рэпера, и заявил, что передал пистолет сообщникам на заднем сиденье. Тогда Дэвиса не арестовали, а заключили с ним сделку о сотрудничестве.



Ситуация изменилась спустя десять лет, когда бывший гангстер начал рассказывать о причастности к убийству публично. В 2018 году он дал серию интервью, в которых вновь признался, что находился в машине убийц, а год спустя выпустил мемуары Compton Street Legend. По данным Reuters, именно публичные заявления Дэвиса дали полиции основания возобновить расследование.



Как дело снова оказалось в суде



В сентябре 2023 года Дуэйна Дэвиса арестовали и предъявили обвинение в убийстве Шакура, а в августе 2026-го дело дошло до суда. Главными доказательствами обвинения стали рассказы бывшего гангстера: присяжным показывали фрагменты интервью и мемуаров, а также воспроизводили запись беседы с полицией 2008 года.



При этом прокуратура не пыталась доказать, что именно Дэвис произвел смертельные выстрелы. По версии следствия, непосредственным исполнителем был один из мужчин на заднем сиденье белого Cadillac, а сам гангстер выступил организатором: после избиения племянника Орландо Андерсона он решил отомстить Шакуру, раздобыл оружие и передал его сообщникам.



«Давайте проясним: Дуэйн Дэвис не нажимал на курок. Но он спланировал стрельбу в отместку за избиение своего племянника», — заявил прокурор Бину Палал в первый день процесса.



Защита настаивала, что публичным признаниям Дэвиса доверять нельзя. Адвокат Майкл Санфт утверждал, что бывший гангстер приукрашивал свою причастность ради денег и известности, а мемуары нельзя воспринимать как достоверный рассказ. Кроме того, у следствия не было физических доказательств, напрямую связывающих обвиняемого со стрельбой. Бывший детектив полиции Лас-Вегаса Дэн Лонг также признал, что не смог независимо подтвердить некоторые детали рассказа Дэвиса.



Однако присяжных аргументы защиты не убедили. 31 августа 2026 года после менее чем трех часов обсуждения они признали Дуэйна Дэвиса виновным в убийстве первой степени с применением смертоносного оружия. Тот факт, что Дэвис не был непосредственным исполнителем, его не спас: по законам штата Невада человек, помогающий другому совершить убийство, также может быть признан виновным. Приговор 63-летнему бывшему гангстеру огласят 13 октября: ему грозит вплоть до пожизненного заключения без права на условно-досрочное освобождение. Дэвис намерен обжаловать вердикт.



Кто такой Дуэйн Дэвис и за что он убил Тупака Шакура



В 1996 году Дуэйн «Кэффи Ди» Дэвис был одним из лидеров банды South Side Compton Crips из Комптона. Группировка враждовала с Mob Piru — подразделением Bloods, тесно связанным с лейблом Death Row Records и его основателем Шугом Найтом. К окружению Death Row принадлежал и Тупак Шакур. Как заявили прокуроры, к середине 90-х противостояние двух банд переплелось с конфликтом между крупнейшими рэп-лейблами Западного и Восточного побережий: Crips обеспечивали охрану артистам Bad Boy Records Шона Комбса, тогда как за Death Row стояли представители Mob Piru.



Непосредственным поводом для убийства стали события 7 сентября 1996 года. После боксерского поединка Майка Тайсона в MGM Grand один из членов Mob Piru Трэвон Лейн заметил в холле Орландо «Бэби Лейна» Андерсона — племянника Дэвиса и участника South Side Compton Crips. За несколько месяцев до этого Андерсон, по версии следствия, участвовал в нападении на Лейна и отобрал у него цепочку с символикой Death Row Records.



Шакур, Найт и их спутники набросились на Андерсона и избили его (драку зафиксировали камеры наблюдения). Для Дуэйна нападение на племянника стало причиной мести. По версии прокуратуры, после драки он раздобыл пистолет, собрал нескольких членов банды и на белом Cadillac отправился искать Шакура и Найта.



«Дуэйн Дэвис, живя в культуре банд, не мог оставить избиение своего племянника без ответа», — объяснял присяжным прокурор Бину Палал.



Cadillac настиг BMW Найта, после чего по машине открыли огонь. Сам Дэвис утверждал, что смертельные выстрелы сделал его племянник Орландо Андерсон. На записи беседы с полицией 2008 года он рассказывал, что сначала передал пистолет другому мужчине на заднем сиденье, но тот не захотел стрелять. Тогда оружие взял племянник, который и открыл огонь. Самого Андерсона привлечь к ответственности не успели: он отрицал причастность к убийству Шакура, а в 1998 году был застрелен в Комптоне в ходе другого конфликта.



Как застрелили Тупака Шакура



Вечером 7 сентября 1996 года Тупак Шакур вместе с главой Death Row Records Шугом Найтом посетил боксерский поединок Майка Тайсона и Брюса Селдона в MGM Grand в Лас-Вегасе. После драки с Орландо Андерсоном рэпер вернулся в отель, переоделся и вместе с Найтом на BMW отправился в принадлежавший тому клуб, где должен был выступить.



Около 23:00 машину остановили полицейские — за езду со слишком громкой музыкой и без номеров. Номера нашлись, музыканта отпустили, но уже в 23:15 с автомобилем с правой стороны от Найта поравнялся белый Cadillac. Окно заднего пассажирского сиденья опустилось, и раздались выстрелы — как покажет экспертиза, из пистолета Glock-22. Найта задело по касательной. Шакур получил четыре ранения — два в грудь, одно в руку и одно в бедро. Пуля попала рэперу в правое легкое.



Найт, несмотря на ранение и пробитое колесо, попытался добраться до больницы самостоятельно и проехал еще около мили — прежде чем его вновь остановили полицейские. Они вызвали медиков, которые отвезли в больницу Найта и умиравшего Шакура. В госпитале рэпера подключили к аппарату жизнеобеспечения, а после ввели в искусственную кому. Но спасти его не смогли — он скончался 13 сентября 1996 года.



После убийства Тупака в Комптоне начались, по выражению одного из полицейских, «10 дней ада»: члены соперничающих группировок Mob Piru и South Side Compton Crips уничтожали друг друга. Результатом 12 перестрелок стали три убийства. А через год офицер полиции Кевин Мэннинг, занимавшийся расследованием убийства Тупака, заявил, что это дело, возможно, «никогда не будет решено».





Самые странные версии гибели Тупака Шакура

