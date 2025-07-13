13 июля 2025, 14:03

Анна Снаткина (Фото: Instagram*@ snatkina_anna)

13 июля свой день рождения отмечает российская актриса театра, кино, телевидения и озвучивания Анна Снаткина. Ей исполняется 42 года. Широкая известность пришла к ней в 2007 году после выхода на экраны популярного сериала «Татьянин день», который транслировался на «Первом канале». С тех пор Снаткина зарекомендовала себя как одна из самых обаятельных и романтичных актрис российского кинематографа. О творческом пути, ярких ролях и личной жизни звезды читайте в материале «Радио 1».





Содержание Ранние годы Работа в кино Личная жизнь





Ранние годы

Работа в кино

Анна Снаткина (Фото: Instagram*@ snatkina_anna)



«Я немножко скучна»: Анна Снаткина призналась, что до 29 лет не посещала ночные клубы

Личная жизнь

Сергей Безруков и Анна Снаткина (Фото: Instagram*@ snatkina_anna)



«Пусть приписывают — значит, есть интерес к нашей жизни. Я к этому отношусь с юмором. У Сергея прекрасная семья, дети, я с большим уважением отношусь к его жене Анне Матисон. Но теперь он мой начальник, и поэтому в театре я обращаюсь к нему "Сергей Витальевич", как и все остальные актеры», — заявила актриса wday.ru.



Виктор Васильев и Анна Снаткина (Фото: Instagram*@ snatkina_anna)



«Как решили пожениться — так Бог сразу ребенка дал. Не было такого, как иногда пишут — мол, забеременела, поэтому и решили расписаться, — нет. Так что во время подготовки к церемонии мне было не до паники, сработал режим самосохранения», — цитирует актрису издание starhit.ru.

Виктор Васильев с дочерью Вероникой (Фото: Instagram*@ snatkina_anna)



«Мой муж — очень хороший человек, потрясающий отец. А самое главное, до меня он ни разу не был женат, никого не предал. Для меня это было важно при выборе спутника жизни. Если человек один раз кого-то обманул, то может обмануть и во второй раз. Я бы никогда не простила мужчине измену. Зачем любить того, кто не любит тебя?! Мне кажется, такие вещи разрушают, и невозможно уже потом вернуться к прежним отношениям. В таких случаях надо просто человеку пожелать всего хорошего и остаться друзьями», — подчеркивала Анна Снаткина.