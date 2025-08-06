Со звездой «Восьмидесятых» жестоко обошлись во время отпуска с сыном в Турции
Актриса Наталья Земцова, известная по сериалу «Восьмидесятые», во время отдыха в Турции вместе с 10-летним сыном Иваном столкнулась с рядом неприятных ситуаций. Об этом она сообщила в соцсетях.
В начале путешествия у актрисы возникли проблемы с гостиницей: ее вещи пропали возле бассейна, и на их поиски ушло несколько часов. После чего произошло еще одно неприятное событие: артистку укусила кошка, и ей пришлось обратиться за медицинской помощью и сделать прививку от бешенства.
Но на этом неприятности не закончились. Неожиданно администрация отеля сообщила Земцовой, что она должна покинуть гостиницу без объяснения причин.
К счастью, ситуацию удалось разрешить благодаря туроператору, который оперативно предложил альтернативный вариант размещения. Новый отель, по словам Натальи, оказался гораздо лучше предыдущего: просторный, тихий и уютный. Актриса показала территорию нового места проживания и рассказала о его преимуществах.
*Запрещен в РФ
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