Со звездой «Восьмидесятых» жестоко обошлись во время отпуска с сыном в Турции

06 августа 2025, 18:19

Актрису из «Восьмидесятых» Земцову выселили из отеля в Турции

Наталья Земцова (Фото: Инстаграм* @zemtsovishna)

Актриса Наталья Земцова, известная по сериалу «Восьмидесятые», во время отдыха в Турции вместе с 10-летним сыном Иваном столкнулась с рядом неприятных ситуаций. Об этом она сообщила в соцсетях.