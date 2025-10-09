Достижения.рф

Собчак назвала лучший город в мире

Собчак назвала Москву лучшим городом в мире
Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак заявила, что Москва является лучшим городом во всём мире, а команда столичного мэра Сергея Собянина отлично справляется со своими обязанностями.



Так, Собчак призналась, что обожает российскую столицу и назвала прекрасными изменения в городе, которые происходят при Собянине.

«Честно вам скажу, это единственный случай, когда я недавно смотрела — может он остаться на следующий срок или не может. Потому что очень не хочется, чтобы что-то менялось», — отметила журналистка в разговоре с «Москвой 24».

Она подчеркнула, что положительно оценивает работу команды Собянина и самого главы города.
