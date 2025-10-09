Собчак назвала лучший город в мире

09 октября 2025, 18:41

Собчак назвала Москву лучшим городом в мире

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак заявила, что Москва является лучшим городом во всём мире, а команда столичного мэра Сергея Собянина отлично справляется со своими обязанностями.





Так, Собчак призналась, что обожает российскую столицу и назвала прекрасными изменения в городе, которые происходят при Собянине.





«Честно вам скажу, это единственный случай, когда я недавно смотрела — может он остаться на следующий срок или не может. Потому что очень не хочется, чтобы что-то менялось», — отметила журналистка в разговоре с «Москвой 24».