Актер Михаил Ефремов попал в базу скандального украинского сайта «Миротворец»*
Актер Ефремов попал в базу украинского «Миротворца»*, пока отбывал срок в колонии
Российский актер Михаил Ефремов был внесен в базу данных украинского сайта «Миротворец»* за время отбывания наказания в колонии Белгородской области за смертельное ДТП. Об этом сообщает РИА Новости.
Сайт «Миротворец»* известен публикацией персональных данных людей, которых он объявляет «изменниками родины», включая журналистов (в том числе иностранных, аккредитованных в ДНР и ЛНР), ополченцев и гражданских лиц. После таких публикаций в адрес фигурантов нередко поступали угрозы.
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В базу сайта внесены данные множества российских деятелей культуры и граждан других стран. Так, например, российский хоккеист Александр Овечкин и актер Марк Эйдельштейн, известный по фильму «Анора», тоже числятся там с недавнего времени. «Миротворец»* не стыдится включать в свой список «для травли» даже детей.
«Миротворец»* обвиняет Ефремова в якобы пособничестве российским «военным преступлениям» и соучастии в «преступлениях» против Украины. Основанием для внесения в базу, как утверждается на сайте, послужила «информационная поддержка открытого нападения России на Украину».
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Напомним, что 8 июня 2020 года Ефремов в пьяном состоянии спровоцировал ДТП в центре Москвы. Из-за него погиб курьер Сергей Захаров. Пресненский суд изначально назначил актеру 8 лет колонии, но позже Мосгорсуд сократил срок на полгода. Ефремов отбывал наказание с 18 октября 2020 года.
Алекссеевский районный суд Белгородской области 24 марта удовлетворил ходатайство адвоката об условно-досрочном освобождении (УДО), решение вступило в силу 9 апреля.
*сайт «Миротворец» признан экстремистским и запрещен в РФ