Актер Михаил Ефремов попал в базу скандального украинского сайта «Миротворец»*

12 июня 2025, 06:11

Актер Ефремов попал в базу украинского «Миротворца»*, пока отбывал срок в колонии

Михаил Ефремов (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Российский актер Михаил Ефремов был внесен в базу данных украинского сайта «Миротворец»* за время отбывания наказания в колонии Белгородской области за смертельное ДТП. Об этом сообщает РИА Новости.





Сайт «Миротворец»* известен публикацией персональных данных людей, которых он объявляет «изменниками родины», включая журналистов (в том числе иностранных, аккредитованных в ДНР и ЛНР), ополченцев и гражданских лиц. После таких публикаций в адрес фигурантов нередко поступали угрозы.





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