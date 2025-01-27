Собчак пожалела модель: Перминову ждет тяжелый суд с Лебедевым за детей

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Российская журналистка Ксения Собчак публично заявила о предстоящих судебных разборках модели Елены Перминовой с олигархом Александром Лебедевым, пишет «7Дней.ру».
Перминова в конце прошлого года ушла от Лебедева. По ее словам, с отцом своих детей она рассталась в хороших отношениях.
Блогер рассказала, что за последнее время в средствах массовой информации начали появляться публикации о том, что Лебедев является образцовым отцом, а модель только и делает, что развлекается на модных показах.
Напомним, Елена родила от Александра четверых детей.
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Блогер рассказала, что за последнее время в средствах массовой информации начали появляться публикации о том, что Лебедев является образцовым отцом, а модель только и делает, что развлекается на модных показах.
«А вот пошли проплаченные посты про то, какой Александр Лебедев хороший отец. Обратите внимание на сеточку. Судя по всему этому, тяжелого суда все-таки Лене не избежать… А жаль», — пояснила Собчак.
Напомним, Елена родила от Александра четверых детей.
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Екатерина Коршунова