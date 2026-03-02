02 марта 2026, 12:22

Ксения Собчак (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Ксения Собчак прокомментировала смерть Умара Джабраилова, с которым состояла в отношениях в 2000-х годах. Обращение она опубликовала в своем Telegram-канале





Журналистка вспомнила знакомство с бизнесменом в начале своей московской жизни. По её словам, Джабраилов в то время олицетворял для неё столичную светскую среду — «здесь, сейчас и сразу». Она отметила его образованность, галантность и любовь к поэзии, рассказав, что он цитировал ей Омара Хайяма и Иосифа Бродского.



Собчак назвала тот период «фантастическим временем» и вспомнила первую влюблённость, частные перелёты, знакомства с мировыми знаменитостями и светскую жизнь. Также она подчеркнула, что именно Джабраилов познакомил её с рядом западных дизайнеров в период, когда большинство предпочитало более массовые бренды.



Журналистка добавила, что спустя годы, когда у бизнесмена возникли проблемы с наркотической зависимостью, он обратился к ней за поддержкой и дал публичное обещание изменить свою жизнь.





«Он был человеком сложным, мечущимся, но, безусловно, очень талантливым и добрым», — написала Собчак.