Собчак с иронией высказалась об интервью с Гогунским: «Будто я Платону рассказываю, что Деда Мороза не существует»

14 июня 2025, 07:53

Ксения Собчак назвала любимый момент в интервью с Виталием Гогунским

Ксения Собчак (фото: Telegram @ksbchk)

Последние несколько недель имя Виталия Гогунского не сходит со страниц СМИ. Масла в огонь подлило интервью с Ксенией Собчак, где актёр сделал ещё несколько резонансных заявлений.





Сначала в Сети бурно обсуждались высказывания звезды сериала «Универ» о его отношении к женщинам. Затем артист дал интервью скандальной журналистке, где наговорил ещё больше.



Виталий Гогунский и Ксения Собчак (кадр из интервью «Осторожно, Собчак») Для Ксении Собчак любимым моментом в беседе с 46-летним Гогунским стала его реакция на то, что плана Даллеса – теории заговора о моральном разложении населения СССР – не существует.





«На самом деле, это был самый непростой момент интервью – у меня было внутренне ощущение схожее с тем, что я Платону рассказываю, что Деда Мороза не существует. Виталий явно не ожидал моего нападения на план-пакт Даллеса», – поделилась впечатлениями журналистка в своём личном блоге.