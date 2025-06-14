Собчак с иронией высказалась об интервью с Гогунским: «Будто я Платону рассказываю, что Деда Мороза не существует»

Ксения Собчак назвала любимый момент в интервью с Виталием Гогунским
Ксения Собчак (фото: Telegram @ksbchk)

Последние несколько недель имя Виталия Гогунского не сходит со страниц СМИ. Масла в огонь подлило интервью с Ксенией Собчак, где актёр сделал ещё несколько резонансных заявлений.



Сначала в Сети бурно обсуждались высказывания звезды сериала «Универ» о его отношении к женщинам. Затем артист дал интервью скандальной журналистке, где наговорил ещё больше.

Виталий Гогунский и Ксения Собчак (кадр из интервью «Осторожно, Собчак»)
Для Ксении Собчак любимым моментом в беседе с 46-летним Гогунским стала его реакция на то, что плана Даллеса – теории заговора о моральном разложении населения СССР – не существует.

«На самом деле, это был самый непростой момент интервью – у меня было внутренне ощущение схожее с тем, что я Платону рассказываю, что Деда Мороза не существует. Виталий явно не ожидал моего нападения на план-пакт Даллеса», – поделилась впечатлениями журналистка в своём личном блоге.
Напомним, что в ходе интервью Гогунский сделал несколько громких заявлений, которые по-прежнему обсуждаются в Сети. В частности, он призывал изолировать женщин во время критических дней, а также отмечал, что девушкам необходимо давать возможность побыть наедине с болью. Если же у женщины в такой период плохое настроение, то этого никто не должен видеть, в том числе муж.

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Анастасия Чинкова

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