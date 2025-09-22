Трансгендеры* напали на туриста в Таиланде и сорвали с его шеи золотое ожерелье
Отдыхающий в Таиланде остался без золотого ожерелья из-за банды трансгендеров*. Об этом сообщает The Pattaya News.
Ночью 20 сентября двое туристов из Индии проводили время на пляже в Паттайе. В какой-то момент к мужчинам подошла компания трансгендерных* женщин, которые начали приставать к ним и навязывать им свои услуги. Однако один из потенциальных клиентов наотрез отказался от такого предложения и отошел подальше.
Тогда трансгендеры* попытались поймать индийца, а затем неожиданно разошлись в разные стороны. Через некоторое время тот понял, что его обокрали, и обратился в полицию. Выяснилось, что у туриста стащили ювелирное украшение за три тысячи долларов (примерно 250 тысяч рублей).
В итоге правоохранители установили личности грабителей — их действия попали на камеры видеонаблюдения. Сейчас их ищут, чтобы привлечь к ответственности.
*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ
Читайте также: