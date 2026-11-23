23 ноября 2026, 14:14

Никита Джигурда (Фото: Инстаграм*/instadzhigurda)

Никита Джигурда опубликовал видео из больницы, в котором рассказал о своем состоянии. Соответствующий пост появился в его аккаунте в Instagram*.





По словам артиста, врачи говорят, что он чудом остался жив. Джигурда также признался, что долго не разрешал своей жене Марине Анисиной вызывать скорую помощь. Однако она все же вызвала медиков, когда актер начал задыхаться. Прибывшие на место медики привели его в чувство и сделали ЭКГ, которая подтвердила обширный инфаркт передней стенки сердца.



Шоумен поблагодарил всех, кто переживает за его здоровье. Он также отметил, что ему поступает множество звонков, но не может на них отвечать, так как находится в реанимации и пока не имеет сил.

«Чему быть, — того не миновать. Но вроде уходить в мир иной еще рано, раз без врачебной помощи мне дали пережить инфаркт и не уйти... Хотя «покойников мы бережем»! Смерти нет! Есть смена мерности... Мы в матрице. И она мне не нравится!» — написал актер.