Никита Джигурда вышел на связь из больницы после инфаркта
Никита Джигурда опубликовал видео из больницы, в котором рассказал о своем состоянии. Соответствующий пост появился в его аккаунте в Instagram*.
По словам артиста, врачи говорят, что он чудом остался жив. Джигурда также признался, что долго не разрешал своей жене Марине Анисиной вызывать скорую помощь. Однако она все же вызвала медиков, когда актер начал задыхаться. Прибывшие на место медики привели его в чувство и сделали ЭКГ, которая подтвердила обширный инфаркт передней стенки сердца.
Шоумен поблагодарил всех, кто переживает за его здоровье. Он также отметил, что ему поступает множество звонков, но не может на них отвечать, так как находится в реанимации и пока не имеет сил.
«Чему быть, — того не миновать. Но вроде уходить в мир иной еще рано, раз без врачебной помощи мне дали пережить инфаркт и не уйти... Хотя «покойников мы бережем»! Смерти нет! Есть смена мерности... Мы в матрице. И она мне не нравится!» — написал актер.Ранее сообщалось, что артист попал в реанимацию Боткинской больницы с обширным инфарктом, который произошел после первой в его жизни игры в падел. Джигурде провели стентирование сосудов сердца, сейчас он находится в сознании.
Врачи давно запрещали ему активные действия из-за хронически повышенного давления и перенесенного гипертонического криза, но он эти предупреждения игнорировал.