«Грустно, что такой кадр простаивает»: СМИ опровергли слухи об отношениях Бондарчука и Студилиной – подробности

Янина Студилина (фото: Telegram @yanina_studilina)
Фёдора Бондарчука несколько дней назад заподозрили в романе с актрисой Яниной Студилиной. Она подогрела слухи, публично поздравив режиссёра с днём рождения в личном блоге.
Напомним, что в марте Паулина Андреева объявила о разводе с Бондарчуком. Однако на днях выяснилось, что они по-прежнему женаты и не спешат расторгать брак. Ходили слухи, что молодая супруга рассталась с режиссёром из-за измены.
Ни Бондарчук, ни Студилина никак не комментировали слухи о романе. Однако сегодня в прессе появились опровержения.
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Ни Бондарчук, ни Студилина никак не комментировали слухи о романе. Однако сегодня в прессе появились опровержения.
«У Янины Студилиной в личной жизни, насколько мы помним, всё более чем хорошо. С не чужим худруку Герасимову симпатичным молодым человеком. Необходимости подкатывать к Фёдору Бондарчуку не было ни тогда, ни сейчас – это скорее поклонникам режиссёра-продюсера-актера грустно, что такой кадр простаивает», – сообщает Telegram-канал «Антиглянец».Читайте также:
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Анастасия Чинкова