Собчак заявила, что её уже три года пытаются признать иноагентом
Российская журналистка и общественный деятель Ксения Собчак заявила, что на протяжении трёх лет некоторые лица пытаются добиться её признания иностранным агентом. Об этом она написала в своём Telegram-канале, резко отреагировав на публикацию, в которой её ошибочно назвали связанной с активистом Виталием Бородиным.
Поводом для возмущения стал репост из Telegram-канала «Вести Воронеж», в котором утверждалось, что Бородин, выступивший против концерта группы «Ленинград» в Воронеже, якобы является адвокатом Собчак.
«Какой адвокат Собчак? Он Собчак иноагентом уже три года пытается признать. Пожалуйста, не позорьте меня. Я с такими людьми в одном поле находиться не буду», – написала журналистка.Ранее Бородин обвинил лидера «Ленинграда» Сергея Шнурова в отказе финансово поддерживать участников СВО. Он также пообещал направить обращения к губернаторам с просьбой отменить концерты группы в регионах.