Собчак заявила, что её уже три года пытаются признать иноагентом

29 августа 2025, 18:47

Ксения Собчак (фото: Telegram @ksbchk)

Российская журналистка и общественный деятель Ксения Собчак заявила, что на протяжении трёх лет некоторые лица пытаются добиться её признания иностранным агентом. Об этом она написала в своём Telegram-канале, резко отреагировав на публикацию, в которой её ошибочно назвали связанной с активистом Виталием Бородиным.





Поводом для возмущения стал репост из Telegram-канала «Вести Воронеж», в котором утверждалось, что Бородин, выступивший против концерта группы «Ленинград» в Воронеже, якобы является адвокатом Собчак.





«Какой адвокат Собчак? Он Собчак иноагентом уже три года пытается признать. Пожалуйста, не позорьте меня. Я с такими людьми в одном поле находиться не буду», – написала журналистка.