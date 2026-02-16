«Собралась судиться с дочкой»: Екатерина Волкова раскрыла причину разрыва с внуками

16 февраля 2026, 16:03

Екатерина Волкова рассказала о конфликте с дочерью и запрете общаться с внуками

Екатерина Волкова (Фото: кадр из шоу «Осторожно, Собчак!»)

Актриса Екатерина Волкова планировала судиться с дочерью от первого брака Валерией. Причиной конфликта стало то, что дочь ограничивала общение актрисы с внуками. Об этом Екатерина заявила в шоу «Осторожно, Собчак!».





Сейчас Волкова не знает, где именно проживает дочь с детьми. 51-летняя актриса объяснила, что причиной разлада стал избранник дочери. Волкова утверждает, что этот мужчина не участвует в жизни детей и не вписан в их документы.



Артистка передала дочери квартиру и была готова воспитывать первого внука, но позже пара завела ещё одного ребёнка. По словам Екатерины, дочь не защищает её от резких высказываний мужа и мыслит его категориями.

«Лера полностью под влиянием своего избранника, детей мне не дают. Внук просится ко мне, он привязан ко мне. Не могу объяснить ему, что не могу забрать его с собой. Я в своё время всё вложила в детей, я всё делаю для детей, но меня не ценят», — заявила Екатерина.