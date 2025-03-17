«Тебе придётся меня убить»: Конфликт Канье Уэста и Ким Кардашьян набирает обороты

Ким Кардашьян (Фото: Инстаграм* @kimkardashian)
Между бывшими супругами рэпером Канье Уэстом и актрисой, предпринимательницей и звездой реалити-шоу Ким Кардашьян разгорается очередной скандал. Музыкант привлёк к записи своего совместного трека с Пи Дидди их старшую дочь Норт, чему мать решительно воспротивилась.
Её вполне можно понять, пишет телеграм-канал «Только никому mini». Светской львице совсем не хочется, чтобы имя её 11-летней девочки ассоциировалось у зрителей и слушателей с приятелем её бывшего мужа Дидди, которому грозит пожизненное заключение за торговлю людьми, изнасилования и растление несовершеннолетних. Ким через суд пытается добиться изъятия записи трека Уэста из сети.
Самое интересное, что она имеет на это полное право. Кардашьян имена всех своих детей — дочерей Норт и Чикаго и сыновей Сейнта и Псалма — зарегистрировала в качестве торговых марок сразу после рождения. Теперь до их совершеннолетия никто без её согласия не может использовать имена звёздных детишек. Изначально Канье был не против. Тогда, видимо, не подумал, что запрет в случае разногласий коснётся и его самого. Теперь рэпер возмущается действиями Ким.
А потом, чтобы не откладывать дело в долгий ящик, Уэст предал огласке всю переписку с бывшей женой. Публика запаслась попкорном и ожидает дальнейшего развития событий.
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* Запрещённая в России социальная сеть
Самое интересное, что она имеет на это полное право. Кардашьян имена всех своих детей — дочерей Норт и Чикаго и сыновей Сейнта и Псалма — зарегистрировала в качестве торговых марок сразу после рождения. Теперь до их совершеннолетия никто без её согласия не может использовать имена звёздных детишек. Изначально Канье был не против. Тогда, видимо, не подумал, что запрет в случае разногласий коснётся и его самого. Теперь рэпер возмущается действиями Ким.
«Тебе придётся меня убить, чтобы добиться своего», — написал он бывшей супруге.Затем он принялся уже открыто угрожать Кардашьян.
«Исправь это, или я начну войну. И никто из нас не сможет оправиться от последствий, когда всё выйдет на публику», — отправил он следующее послание.
А потом, чтобы не откладывать дело в долгий ящик, Уэст предал огласке всю переписку с бывшей женой. Публика запаслась попкорном и ожидает дальнейшего развития событий.
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«Закончится трагедией»: Канье Уэсту предрекли печальное будущее из-за его высказываний
* Запрещённая в России социальная сеть
Александр Бойцов