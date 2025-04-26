«Вопросы вызывает её позиция»: риэлтор раскрыл, почему покинувшая Россию София Ротару не может продать дачу под Ялтой

София Ротару (фото: sofiarotaru.com)
Покинувшая Россию София Ротару пытается продать недвижимость в стране, но пока безуспешно. На квартиру центре в Москве не нашлось покупателя, также никто не решается приобрести дачу певицы под Ялтой.
Риелтор Сергей Колосницын в беседе с «Абзацем» объяснил, почему артистка не может распрощаться с недвижимостью в России.
В прошлом году Ротару выставила на продажу трёхкомнатную квартиру площадью 122 квадратных метра на Пресне. Изначально стоимость недвижимости оценили в 70 миллионов рублей, однако из-за отсутствия спроса цену пришлось снизить до 65 миллионов. Однако покупатель так и не нашёлся, поэтому квартира была снята с продажи. Эксперты сходятся во мнении, что всё дело в «устаревшем» ремонте.
Кроме того, у Ротару имеется дача в районе Ялты, которую она несколько лет назад переписала на сына Руслана Евдокименко. На участке в 15 соток расположены трёхэтажный дом площадью 400 «квадратов» и сад.
Риелтор Сергей Колосницын убеждён, что столичную квартиру и крымский особняк не могут продать из-за «токсичного шлейфа» эмигрировавшей певицы.
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В прошлом году Ротару выставила на продажу трёхкомнатную квартиру площадью 122 квадратных метра на Пресне. Изначально стоимость недвижимости оценили в 70 миллионов рублей, однако из-за отсутствия спроса цену пришлось снизить до 65 миллионов. Однако покупатель так и не нашёлся, поэтому квартира была снята с продажи. Эксперты сходятся во мнении, что всё дело в «устаревшем» ремонте.
Кроме того, у Ротару имеется дача в районе Ялты, которую она несколько лет назад переписала на сына Руслана Евдокименко. На участке в 15 соток расположены трёхэтажный дом площадью 400 «квадратов» и сад.
Риелтор Сергей Колосницын убеждён, что столичную квартиру и крымский особняк не могут продать из-за «токсичного шлейфа» эмигрировавшей певицы.
«Скорее всего, вопросы вызывает политическая позиция Софии Ротару. Никто просто не хочет рисковать, потому что неизвестно, куда будут направлены средства от продажи недвижимости. Никто не хочет проблем. Что касается стоимости: цены на недвижимость в Крыму сегодня нестабильны – есть и более дорогое жилье. Так что я думаю, что дело не в цене», – подчеркнул Колосницын.Читайте также:
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Анастасия Чинкова