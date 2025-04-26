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«Вопросы вызывает её позиция»: риэлтор раскрыл, почему покинувшая Россию София Ротару не может продать дачу под Ялтой

Дачу Софии Ротару под Ялтой не могут продать из-за политической позиции певицы
София Ротару (фото: sofiarotaru.com)

София Ротару (фото: sofiarotaru.com)

Покинувшая Россию София Ротару пытается продать недвижимость в стране, но пока безуспешно. На квартиру центре в Москве не нашлось покупателя, также никто не решается приобрести дачу певицы под Ялтой.
Риелтор Сергей Колосницын в беседе с «Абзацем» объяснил, почему артистка не может распрощаться с недвижимостью в России.

В прошлом году Ротару выставила на продажу трёхкомнатную квартиру площадью 122 квадратных метра на Пресне. Изначально стоимость недвижимости оценили в 70 миллионов рублей, однако из-за отсутствия спроса цену пришлось снизить до 65 миллионов. Однако покупатель так и не нашёлся, поэтому квартира была снята с продажи. Эксперты сходятся во мнении, что всё дело в «устаревшем» ремонте.

Кроме того, у Ротару имеется дача в районе Ялты, которую она несколько лет назад переписала на сына Руслана Евдокименко. На участке в 15 соток расположены трёхэтажный дом площадью 400 «квадратов» и сад.

Риелтор Сергей Колосницын убеждён, что столичную квартиру и крымский особняк не могут продать из-за «токсичного шлейфа» эмигрировавшей певицы.

«Скорее всего, вопросы вызывает политическая позиция Софии Ротару. Никто просто не хочет рисковать, потому что неизвестно, куда будут направлены средства от продажи недвижимости. Никто не хочет проблем. Что касается стоимости: цены на недвижимость в Крыму сегодня нестабильны – есть и более дорогое жилье. Так что я думаю, что дело не в цене», – подчеркнул Колосницын.
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#эксперты
Пугачёва благословила: Волочкова подготовила сюрприз на свадьбу дочери
Анастасия Волочкова исполнит песню Аллы Пугачёвой на свадьбе дочери
26 апреля 2025, 19:09

Анастасия Волочкова с дочерью Ариадной и её женихом Никитой Григоряном (фото: Instagram @volochkova_art)

Анастасия Волочкова приготовила необычный подарок на свадьбу своей дочери Ариадны. Торжество проходит в субботу в Петербурге.
После первого тоста балерина исполнит песню Аллы Пугачёвой «Мне нравится, что Вы больны не мной» на стихи поэтессы Марины Цветаевой. Волочкова получила личное разрешение от Примадонны на исполнение её композиции.

Танцовщица призналась, что до сих пор поддерживает тёплые отношения с покинувшей Россию певицей. Волочкова вспомнила, как и сама проходила времена гонений после увольнения из Большого театра. Анастасия при этом сделала упор на личном общении с артисткой, не упоминая политические взгляды Пугачёвой.

«Алла Борисовна, кроме добра, мне ничего не делала», – заявила Волочкова в беседе с порталом 78.ru.
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Волочкова призналась, что её 19-летняя дочь тайно обвенчалась с женихом

*запрещён в РФ
#анастасия волочкова
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#отношения
#шоу-бизнес
#звёзды
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Театр имени Ленсовета заменил все спектакли с упавшим со сцены Боярским
26 апреля 2025, 18:57

Михаил Боярский (Фото: Инстаграм* @boyarskiy_official)

Из-за проблем со здоровьем недавно выписавшийся из больницы народный артист РСФСР Михаил Боярский не сможет участвовать в воскресном выступлении в театре имени Ленсовета. Об этом рассказали представители театра в Телеграм-канале.
Стоит напомнить, что 18 апреля в театре Ленсовета рассказали, что из-за болезни Боярский не исполнит роль герцога Эскала в спектакле «Ромео и Джульетта». При этом его голос звучал в записи во время представления. Уточнялось, что состояние здоровья артиста не вызывает серьезных опасений. В театре говорили, что Боярский получил незначительный ушиб, споткнувшись на сцене во время репетиции. Концертный директор актера Александр Зыкин потом объявил, что Боярского госпитализировали из-за подозрения на перелом ребер и ушиб легкого. Артист покинул больницу в среду, 23 апреля.

«Друзья, к нашему общему огорчению, завтра спектакль «В этом милом старом доме» все же не состоится: состояние здоровья Михаила Сергеевича Боярского пока все-таки не позволяет ему выходить на сцену», — уточнили представители театра.

Вместо двух запланированных показов спектакля в воскресенье в 13:00 и 18:00 (по московскому времени) будет показано представление «Без вины виноватые».

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#спектакль
#артист
#госпитализация
#театр
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Валерия раскрыла, какие подарки приготовила внуку: «Ребята составили вишлист»
Валерия заявила, что покупала подарки внуку по списку от сына и невестки
26 апреля 2025, 18:26

Валерия и Лиана Шульгина (Фото: Инстаграм* @lianashulginaa)

Певица Валерия, которая недавно стала бабушкой во второй раз, заявила, что уже приготовила подарки внуку.
При этом, отправляясь за презентами в компании с супругом Иосифом Пригожиным, исполнительница хита «Часики» ориентировалась на список, который получила от сына Арсения и невестки Лианы Шульгиной.

«Мы все живем этим событием и уже приготовили подарки, потому что ребята оставляли вишлист. Мы просто настаивали на этом. Так всем просто удобнее», — откровенничала певица с журналом Teleprogramma.org.

Валерия подчеркнула, что среди подарков оказались коляски и кроватка.

Лиана Шульгина родила второго малыша поздно вечером 23 апреля. При рождении мальчик весил 3500 граммов. Внука Валерии назвали Мироном.

Первым ребенком Лианы и Арсения Шульгиных стала дочь Селин. Малышка появилась на свет 1 января 2021 года. Как уточнила в разговоре с журналистами супруга Иосифа Пригожина, девочку с братом еще не познакомили.

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#роды
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#ребёнок
#подарки
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«Могут себе позволить жить так, как хотят»: Анна Хилькевич заступилась за Ксению Бородину и Николая Сердюкова
Анна Хилькевич заступилась за Ксению Бородину и Николая Сердюкова
26 апреля 2025, 18:25

Анна Хилькевич (фото: Telegram @khilkevich_anna)

Анна Хилькевич заступилась за Ксению Бородину и Николая Сердюкова. Актриса заявила, что пару хейтят незаслуженно.
«Все пытаются на этом хайпить. Почему женщинам перестали давать возможность просто радоваться своему счастью? Коля и Ксюша – молодцы, проживают свое счастье, которое нашли друг в друге и ни на кого не смотрят. Могут себе позволить жить так как хотят», – заявила звезда «Универа», слова которой приводит StarHit.
Ксения Бородина и Николай Сердюков (фото: Telegram @borodylia0803)

Ранее жених бывшей ведущей реалити-шоу «Дом-2» Николай Сердюков поделился подробностями их неудавшейся поездки в Корею. Пара хотела посетить концерт группы Coldplay – это был подарок блогера Ксении Бородиной на 8 Марта.

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#дом
#счастье
#женщины
#отношения
#любовь
#критика
#шоу-бизнес
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Не состоит в отношениях три года: 37-летняя Ирина Горбачёва призналась, что ищет мужчину на сайте знакомств
Актриса Ирина Горбачёва призналась, что ищет мужчину на сайте знакомств
26 апреля 2025, 18:04

Ирина Горбачёва (фото: Telegram @GORBACHEVAGORBACHEVA)

Ирина Горбачёва не состоит в отношениях уже почти три года, но всё же пытается найти мужчину, с которым сможет создать семью.
Сердце 37-летней актрисы свободно уже несколько лет. Но она всё же надеется встретить того самого. Горбачёва призналась, что сидит в приложениях для знакомств. Она рассказала, что некоторые парни удивляются, когда видят её анкету, а потом пишут ей об этом.

«Есть те, кто пишут: "Ну не мог пройти мимо и не написать, потому что офигел, что ты тут делаешь"», – рассмеялась Горбачёва в интервью Светлане Бондарчук в её шоу «Света вокруг света».
Напомним, что Ирина Горбачёва уже была замужем. В 2021 году она расписалась с украинским музыкантом Антоном Савлеповым. Однако союз был недолгим – в 2022 году пара распалась. Как говорила актриса, одной из причин развода стали политические разногласия. Также Ирина и Антон оказались не готовы к тому, что чувства угаснут и сменятся привязанностью.

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#отношения
#любовь
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