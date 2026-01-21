София Ротару вспомнила покойного мужа в день его рождения
София Ротару в день рождения своего покойного мужа Анатолия Евдокименко, 20 января, поделилась в соцсетях архивным снимком пары из молодости.
К фотографии певица не добавила слов, ограничившись лишь эмоджи в виде разбитого сердца.
Анатолий Евдокименко был не только мужем Ротару, но и режиссёром-постановщиком всех её концертных программ, а также руководителем ансамбля, в котором она выступала. Он ушёл из жизни в октябре 2002 года от инсульта, и потеря супруга далась певице очень тяжело. Некоторое время Ротару не появлялась на публике, а позже посвятила мужу целый альбом.
У пары остался сын Руслан Евдокименко, который, по последним данным, продолжает вести бизнес в России, находясь за рубежом.
