София Ротару вспомнила покойного мужа в день его рождения

21 января 2026, 18:03

София Ротару опубликовала архивное фото с покойным Анатолием Евдокименко

София Ротару (Фото: Instagram* / @sofiarotaru.official)

София Ротару в день рождения своего покойного мужа Анатолия Евдокименко, 20 января, поделилась в соцсетях архивным снимком пары из молодости.