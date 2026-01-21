Достижения.рф

София Ротару вспомнила покойного мужа в день его рождения

София Ротару опубликовала архивное фото с покойным Анатолием Евдокименко
София Ротару (Фото: Instagram* / @sofiarotaru.official)

София Ротару в день рождения своего покойного мужа Анатолия Евдокименко, 20 января, поделилась в соцсетях архивным снимком пары из молодости.



К фотографии певица не добавила слов, ограничившись лишь эмоджи в виде разбитого сердца.

София Ротару (Фото: Instagram* / @sofiarotaru.official)
Анатолий Евдокименко был не только мужем Ротару, но и режиссёром-постановщиком всех её концертных программ, а также руководителем ансамбля, в котором она выступала. Он ушёл из жизни в октябре 2002 года от инсульта, и потеря супруга далась певице очень тяжело. Некоторое время Ротару не появлялась на публике, а позже посвятила мужу целый альбом.

У пары остался сын Руслан Евдокименко, который, по последним данным, продолжает вести бизнес в России, находясь за рубежом.

Читайте также:

*принадлежит Meta, запрещённой в России
Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0