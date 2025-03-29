София Стужук, родившая дома в надувном бассейне, раскрыла пол пятого ребёнка

София Стужук (фото: Telegram @sofia_stuzhuk_official)
София Стужук 26 марта стала мамой в пятый раз. Малыш стал вторым ребёнком в союзе блогера и её нового избранника Антона Левданского.
Долго скрывать пол новорождённого Стужук не стала. Она записала видео, на котором муж держит малыша на руках в окружении розовых шариков. Оказалось, что блогер родила девочку.
Правда поклонников это очень удивило. Многие полагали, что уж на этот раз знаменитость родит мальчика. Дело в том, что последние три ребёнка были девочками.
Также публика была удивлена, что рожать блогер решила дома, используя при этом детский надувной бассейн. К счастью, всё прошло успешно и на свет появился малыш, которого очень ждали братья и сёстры.
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Правда поклонников это очень удивило. Многие полагали, что уж на этот раз знаменитость родит мальчика. Дело в том, что последние три ребёнка были девочками.
Также публика была удивлена, что рожать блогер решила дома, используя при этом детский надувной бассейн. К счастью, всё прошло успешно и на свет появился малыш, которого очень ждали братья и сёстры.
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Анастасия Чинкова