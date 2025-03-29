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Главная / Новости / Шоу-бизнес/ София Стужук, родившая дома в надувном бассейне, раскрыла пол пятого ребёнка

София Стужук, родившая дома в надувном бассейне, раскрыла пол пятого ребёнка

Блогер София Стужук родила дочь
София Стужук (фото: Telegram @sofia_stuzhuk_official)

София Стужук (фото: Telegram @sofia_stuzhuk_official)

София Стужук 26 марта стала мамой в пятый раз. Малыш стал вторым ребёнком в союзе блогера и её нового избранника Антона Левданского.
Долго скрывать пол новорождённого Стужук не стала. Она записала видео, на котором муж держит малыша на руках в окружении розовых шариков. Оказалось, что блогер родила девочку.

Правда поклонников это очень удивило. Многие полагали, что уж на этот раз знаменитость родит мальчика. Дело в том, что последние три ребёнка были девочками.

Также публика была удивлена, что рожать блогер решила дома, используя при этом детский надувной бассейн. К счастью, всё прошло успешно и на свет появился малыш, которого очень ждали братья и сёстры.

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«Отказывается от помощи»: Волочкова рассказала, что подарит дочери на свадьбу
Анастасия Волочкова рассказала, что дочь отказывается от её помощи
29 марта 2025, 19:43

Анастасия Волочкова с дочерью Ариадной (фото: Telegram @volochkova_anastasiya)

Дочери Анастасии Волочковой 19 лет. Несмотря на это, девушка собирается самостоятельно решать все свои проблемы и отказывается от помощи матери.
Балерина призналась, что Ариадна отказывается от её помощи в раскрутке умений. Дочь знаменитости намерена самостоятельно строить картеру.

В настоящее время Ариадна учится в Высшей школе экономики, занимается дубляжом иностранных фильмов, преподаёт английский и французский языки.

«К тому же она обладает невероятным поэтическим даром – уже написала 250 стихов на разных языках. Представляю, какой сборник получится!», – отметила с гордостью Волочкова.
В конце апреля Ариадна выйдет замуж за своего избранника Никиту Григоряна. Молодой человек тоже отличается скромностью и происходит из совершенно обычной семьи.

В настоящее время девушка вместе с возлюбленным живёт на съёмной квартире и готовится к свадьбе. Волочкова предлагала дочери пышное торжество, но девушка предпочла скромное мероприятие.

Тем не менее, без средств к существованию балерина молодую семью не оставит. Волочкова намерена подарить молодожёнам 10 миллионов рублей.

Также она выразила надежду, что и отец Ариадны, бизнесмен Игорь Вдовин, внесёт свой вклад, несмотря на то, что у него новая семья, где подрастают двое сыновей. Волочкова добавила, что отец всегда был важным человеком в судьбе её дочери.

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#ребёнок
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«Большой проект»: российский режиссёр заявил о желании снять фильм про Аллу Пугачёву
Режиссёр Валерий Переверзев хочет снять фильм про Аллу Пугачёву
29 марта 2025, 19:28

Алла Пугачёва (фото: Instagram* @alla_orfey)

Режиссёр фильма «Брат 3» Валерий Переверзев не видит ничего зазорного в том, чтобы снять фильм про Аллу Пугачёву. Он убеждён, что проект с уехавшей звездой получился бы значимым и масштабным.
«Если команда Пугачёвой сказала бы, что они хотят фильм про Аллу Борисовну, про какой-то эпизод из её жизни, это мог быть и байопик, и документалка. Я вообще пообщался бы с ней вначале», – отметил деятель кинематографа.
По мнению Переверзева, особенно хорошо могло бы получиться артхаусное кино с элементами сюра. Режиссёр уверенно заявил, что такое кино снимает «лучше всех».

Но пока такая картина только планируется, съёмки фильма «Брат 4» должны начаться уже в сентябре. Режиссёр уже нашёл инвестора и готов приступить к реализации своей задумки. К слову, картина будет снята в жанре хоррора.

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#певица
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«Я осталась без квартиры и без денег»: купившая у Долиной квартиру Лурье намерена судиться с певицей
Полина Лурье намерена отсудить у Ларисы Долиной 112 млн за квартиру
29 марта 2025, 19:13

Лариса Долина (фото: Telegram @dolinaofficial)

Полина Лурье, купившая квартиру Ларисы Долиной в центре Москвы, заявила, что намерена отсудить у певицы свои 112 миллионов рублей. Она возмущена решением суда, поскольку в данной ситуации тоже является жертвой мошенников.
Ранее сообщалось, что певице через суд удалось вернуть свою квартиру, которую она в прошлом году продала по заданию мошенников. При этом покупательница недвижимости осталась без денег и квартиры.

Позднее юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский в беседе с РИА Новости отметил, что Долина должна будет вернуть 112 миллионов рублей Лурье.

Женщина тем временем негодует из-за сложившейся ситуации, также требуя от Долиной свои деньги обратно.

«Долина получила от меня полную сумму за квартиру, что сама неоднократно подтверждала, и даже большую часть этих средств разместила на своём счете, сохранила квартиру. А я осталась без квартиры и без денег», – отметила Лурье, которая намерена добиваться возвращения средств.
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#покупка
#недвижимость
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Домогательства режиссера и соблазнение сына подруги: громкие скандалы единственной дочери Валентины Талызиной Ксении Хаировой
29 марта 2025, 18:33

Ксения Хаирова (Фото: Instagram*@hairovakseniya)

29 марта российская актриса театра и кино Ксения Хаирова отметила свой 56-й день рождения. Представительница актерской династии долгое время жила в тени своей матери, народной артистки РСФСР Валентины Илларионовны Талызиной, и только поменяв фамилию начала обретать популярность. Подробнее о творческой и личной жизни артистки читайте в материале «Радио 1».

Ранние годы


Ксения Хаирова и Валентина Талызина (Фото: Instagram*@hairovakseniya)

Ксения Хаирова появилась на свет 29 марта 1969 года в городе Москва. Её родителями были известная актриса Валентина Талызина и художник Леонид Непомнящий. Родители Ксении были молоды и сильно увлечены построением карьеры. Воспитанием девочки буквально с рождения занималась бабушка Анастасия Трифоновна.

Когда малышке исполнилась четыре года, родители развелись, и Валентина Талызина начала работать еще больше. Отец проводил с дочерью выходные, посещая вместе с ней выставки и музеи. Он надеялся, что дочь продолжит его дело и станет художником. Однако этого не случилось, и дочка пошла по стопам матери и поступила в ГИТИС. Стоит сказать, что оба родителя отговаривали Ксению от театрального, но она поступила по-своему.

На пути к популярности


Ксения Хаирова получила диплом ГИТИСа, где училась на курсе у Е. Н. Лазарева, в 1990 году. Время для начала карьеры было не самое подходящее. Кино почти не снимали, а в театр новых актеров не брали, потому как и старым платить было не чем.

Дебют актрисы в кино случился сразу после получения диплома в фильме «Николай Вавилов». Роль была малозначительной, но подарила актрисе опыт работы на съёмочной площадке.

В 1993 году актриса начала работать в Центральном академическом театре Российской армии. В начале своей театральной карьеры Хаирова исполнила роль Электры в спектакле «Орестея», поставленном немецким режиссёром Петером Штайном.

Сейчас в фильмографии актрисы порядка 40 работ, большая часть из которых второстепенные роли.

Личная жизнь


Ксения Хаирова (Фото: Instagram*@hairovakseniya)

Ксения Хаирова всегда отличалась яркой внешностью и притягивала к себе мужские взгляды. Первым супругом актрисы стал родной брат баронессы Катерины фон Гечмен-Вальдек, выпускник МАТИ Эльдар Урманчеев. Отношения в молодой семье были наполнены любовью и пониманием до момента, пока супруг не решил эмигрировать в Америку. Ксения решила остаться на родине, и брак распался.

Второй большой любовью артистки стал коллега по цеху Александр. Ксения была на шестом месяце беременности, когда возлюбленный ушел от нее к стриптизерше.

«Я буквально вышвырнула его из своей жизни. Он со свистом летел. Я рожала сама, ребёнка записала на себя, и он никакого отношения к моей дочери не имеет», — признавалась Хаирова в шоу «Секрет на миллион».

Вторым законным супругом Ксении стал экономист Александр Хаиров. Она решила изменить свою фамилию и взяла фамилию мужа, под которой и прославилась. Они прожили в браке восемь лет, но их отношения разрушились из-за ревности Александра. Муж хотел жену-домохозяйку, а жена-актриса не могла себе позволить все время проводить в семье. Когда остро стал выбор между мужем и профессией, Ксения выбрала последнее.

Следующим избранником Хаировой стал мужчина по имени Юрий. Спустя несколько лет совместной жизни стало ясно, что Юрий — человек, не сумевший добиться успеха в жизни, полный зависти и неспособный радоваться достижениям своей супруги. На этом отношения актрисы и певца закончились.

После четвертых несложившихся отношений артистка стала тщательно скрывать личную жизнь.

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Скандалы с участием артистки


Ксения Хаирова (Фото: скриншот ток-шоу «На самом деле» Первый канал)

В последние годы Ксения Хаирова все чаще появляется на ток-шоу. В 2021 году актриса в передаче «Звезды сошлись» рассказала о том, что в начале своей карьеры она столкнулась с домогательствами со стороны режиссёра. Бывший муж актрисы Натальи Гундаревой Леонид Хейфец хотел женского внимания от Хаировой, но она ему отказала.

«У меня был случай с главным режиссером театра, это было в 90-е годы. Это не то чтобы травма, это такая дикая обида, потому что я несу это всю жизнь. Я отказала ему, он ко мне приставал недвусмысленно, подкрадывался сзади, поднимал мои волосы и очень мерзко целовал в шею», — вспоминала на передаче Ксения.
В том же году разразился еще один скандал актрисы с бывшей подругой Мариной Ефимовой. Когда-то женщина увела у Хаировой мужчину, а актриса решила отомстить, соблазнив ее сына. 26-летний Александр решил жениться на Ксении, о чем сообщил матери.

«Я понимала, что мальчик мной увлекся. Мне было это приятно, потому что он очень напоминал Александра-старшего. У меня всплыли юношеские ностальгические воспоминания», — призналась актриса на ток-шоу «На самом деле».

Однако мать Александра не одобрила выбор своего сына и обратилась на ТВ. В итоге на шоу Ксения заявила, что её поклонник слишком торопит события, и пока ещё рано говорить о чём-то серьёзном. Между ними пока были лишь лёгкие романтические отношения.

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«Перед глазами было лицо Никиты Сергеевича»: Стас Старовойтов рассказал о поцелуе с Надеждой Михалковой в продолжении «Бати»
Стас Старовойтов рассказал о постельных сценах с Надеждой Михалковой в «Бате»
29 марта 2025, 17:45

Стас Старовойтов (фото: ВКонтакте @starovoytovstandup)

В начале апреля на большие экраны выходит фильм «Батя 2. Дед». Актёры уже вовсю радуют поклонников откровениями о съёмках.
Одну из главных ролей сыграл стендап-комик Стас Старовойтов. Ему пришлось целоваться в кадре с Надеждой Михалковой и даже лечь с ней в одну постель, от чего он, к слову, не получил никакого удовольствия. А всему виной знаменитый отец-режиссёр коллеги.

«У нас ещё в первой части фильма была постельная сцена с Надей. Это был ад! Просто ад! Я ничего не мог с собой поделать, у меня всё время перед глазами было лицо её отца, Никиты Сергеевича. В общем, постельные сцены и поцелуи – достаточно стрессовое мероприятие», – поделился эмоциями актёр в выпуске «Шоу Воли».
Напомним, что продолжение фильма, полюбившегося многим зрителям, выйдет в кинотеатрах с 3 апреля. Главные роли в картине исполнили Владимир Вдовиченков, Евгений Цыганов, Стас Старовойтов, Надежда Михалкова и другие звезды российского кинематографа.

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