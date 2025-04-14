Софья Эрнст впервые показала лица своих детей

Софья Эрнст (Фото: Instagram* @sofyapavlovna)
Актриса Софья Эрнст впервые опубликовала фотографии, на которых видны лица детей.
В субботу, 12 апреля, Софья отметила свой 37-й день рождения. По этому случаю супруга гендиректора Первого канала опубликовала в соцсети несколько фотографий с родными, друзьями и коллегами. Актриса также впервые показала лица своих детей.
Поклонники поддержали такой шаг Эрнст и отметили, что дети — «очаровательные ангелочки и очень похожи на маму». Тем не менее некоторые все же посчитали, что они похожи на Константина.
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«Спасибо маме с папочкой, что меня родили. Мужу, детям, семье, друзьям, театру, работе, Донскому монастырю, русским просторам, пиву, Петербургу, жизни», — подписала фото Софья.
Софья Эрнст (Фото: Instagram* @sofyapavlovna)Несмотря на то, что Софья активно ведёт собственный блог, детали личной жизни она нечасто раскрывает. А фото детей публиковала только со спины.
Поклонники поддержали такой шаг Эрнст и отметили, что дети — «очаровательные ангелочки и очень похожи на маму». Тем не менее некоторые все же посчитали, что они похожи на Константина.
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* Запрещён в РФ
Элина Позднякова