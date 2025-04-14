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Софья Эрнст впервые показала лица своих детей

Софья Эрнст (Фото: Instagram* @sofyapavlovna)

Софья Эрнст (Фото: Instagram* @sofyapavlovna)

Актриса Софья Эрнст впервые опубликовала фотографии, на которых видны лица детей.
В субботу, 12 апреля, Софья отметила свой 37-й день рождения. По этому случаю супруга гендиректора Первого канала опубликовала в соцсети несколько фотографий с родными, друзьями и коллегами. Актриса также впервые показала лица своих детей.

«Спасибо маме с папочкой, что меня родили. Мужу, детям, семье, друзьям, театру, работе, Донскому монастырю, русским просторам, пиву, Петербургу, жизни», — подписала фото Софья.
Софья Эрнст (Фото: Instagram* @sofyapavlovna)
Несмотря на то, что Софья активно ведёт собственный блог, детали личной жизни она нечасто раскрывает. А фото детей публиковала только со спины.

Поклонники поддержали такой шаг Эрнст и отметили, что дети — «очаровательные ангелочки и очень похожи на маму». Тем не менее некоторые все же посчитали, что они похожи на Константина.

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#рф
После смерти Паши Техника в Сеть слили голые фото его бывшей жены Евы Карицкой
14 апреля 2025, 16:14

Ева Карицкая (фото: Telegram @evakaritskaua)

В Сеть слили интимные фотографии бывшей жены рэпера Паши Техника, скончавшегося 4 апреля.
Многие Telegram-каналы написали, что в Интернете появились откровенные материалы на Еву Карицкую. Пока неизвестно, кто мог подставить экс-супругу Техника, которая воспитывает шестилетнего сына от рэпера.

При этом, ряд изданий пишут, что все опубликованные снимки были слиты ранее.

Напомним, что прощание с Пашей Техником состоялось 11 апреля. На нём присутствовал рэпер Птаха, который обвинил в смерти коллеги его поклонников.

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#секс
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«Нужно найти в себе силы оставить мужа»: Лера Кудрявцева может развестись после заявления о проблемах в браке
Леру Кудрявцеву призвали развестись с мужем после откровений о браке
14 апреля 2025, 15:57

Лера Кудрявцева (Фото: Instagram* @leratv)

Лера Кудрявцева может развестись с мужем после откровений о проблемах в семье. Такое решение её предложили поклонники, узнав, что телезвезда устала спасать Игоря Макарова, пристрастившегося к алкоголю.
На днях телеведущая дала волю эмоциям в личном блоге и намекнула на проблемы в браке. Она назвала себя «созависимой» и отметила, что устала «преодолевать» себя. Также Кудрявцева подчеркнула, что ей хочется кричать, биться головой о стену и плакать от бессилия.

Ведущая шоу «Секрет на миллион» не раскрыла, о чём идёт речь, но очевидно, что она снова столкнулась с трудностями в отношениях с супругом. В прошлом году пара уже переживала кризис и даже расставалась спустя 10 лет брака. Тогда Кудрявцева намекнула на проблемы спортсмена с алкоголем. После она отметила, что не подавала на развод, а просто попыталась таким методом замотивировать мужа что-то исправить в своей жизни.

После откровений звезды в личном блоге, подписчики посоветовали ей не заниматься лечением супруга от зависимости, а просто расстаться с ним. Некоторые даже предположили, что проблемы в семье негативно сказывается и на окружении Кудрявцевой, которая нередко устаревает скандалы на шоу.

«Не надо лечить мужа. Нужно просто оставить его, тебе шестой десяток, а ему четвёртый, вот и все его зависимости. Нужно жить со своими ровесниками, он уже это понял, но боится осуждения и потерять дочь», «Потому на телевидении срывается на всех и устраивает перепалки и скандалы на передачах», «В ситуации Леры просто нужно найти в себе силы оставить супруга. Это единственный выход. Не сможет она ему помочь, пока он не захочет», – пишут неравнодушные поклонники.
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*запрещён в РФ
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#шоу
#кризис
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#семья
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Связь с Ренатой Литвиновой и зависимость: вдова Алексея Балабанова раскрыла тайну их отношений. В чем она до сих пор себя винит?
14 апреля 2025, 15:42

Алексей Балабанов (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

В одном из интервью вдова Андрея Балабанова Надежда Васильева откровенно рассказала о зависимости мужа от алкоголя, его особой связи с актрисой Ренатой Литвиновой и своих чувствах после его смерти. Подробности читайте в материале «Радио 1».

О зависимости и смерти режиссёра

По словам Васильевой, борьба с алкогольной зависимостью Балабанова была непростой. Несмотря на её попытки помочь, окружение режиссёра, в котором употребление алкоголя считалось нормой, усложняло ситуацию. Она воспринимала это по-разному: с тревогой, осуждением и даже с пониманием, принимая, что это — часть его жизни. Васильева считает, что отказ от алкоголя после 50 лет сыграл роковую роль. По её мнению, резкое прекращение употребления без должной медикаментозной поддержки негативно сказалось на здоровье Балабанова.

Алексей Балабанов, автор культовых фильмов «Брат», «Брат 2», «Груз 200» и других, скончался в 2013 году в 55 лет. Он умер от острой сердечной недостаточности в санатории в Сестрорецке, работая над новым сценарием.

Алексей Балабанов (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

О чувстве вины

Васильева призналась, что после смерти мужа её не покидает чувство вины. Хотя она позволяла Балабанову жить, как он хотел, сейчас ей кажется, что могла бы сделать больше. Его противоречивые слова — с одной стороны, готовность к уходу, с другой — желание дождаться внуков — только усилили её внутренние переживания.

«Вот сиди и думай сейчас. Культивируй чувство вины. Я дала ему жить, как он хотел. Но, по большому счету, могла сделать больше», — говорила она.

Надежда Васильева (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

О дружбе с Ренатой Литвиновой

Также была затронута тема отношений Балабанова с Ренатой Литвиновой. По воспоминаниям Васильевой, их дружба началась ещё до того, как Литвинова пришла в кино. Между ними существовала глубокая связь, основанная на взаимной симпатии и уважении. Васильева описала их отношения как нежные и искренние: Литвинова видела в нём младшего брата, а он в ней — интересную и близкую по духу женщину. Её участие в фильмах «Мне не больно» и «Жмурки» стало частью их творческого взаимодействия, хотя позже актриса сожалела об отказе сниматься в «Грузе 200». Литвинова отзывалась о Балабанове как об одном из величайших российских режиссёров своего времени.

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О признании при жизни

Васильева подчеркнула, что культового статуса Балабанова при жизни не существовало. Он часто сталкивался с непониманием и даже агрессией со стороны окружающих — вплоть до конфликтов на улице и задержаний полицией. Тем не менее, несмотря на внешнюю грубость, режиссёр остро нуждался в признании. После каждого фильма он сомневался в себе и нуждался в одобрении.

Она также вспомнила об их младшем сыне Петре, подчеркнув, что в нём проявляется характер отца. Даже мелкие бытовые эпизоды — вроде задержания из-за потерянного кроссовка — отражают ту же жизненную ироничность, которая сопровождала и самого Балабанова.

Васильева подытожила: каждому мальчику необходимо внимание и поддержка — без этого, по её мнению, он не сможет вырасти в цельную личность.

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#борьба
#отношения
#шоу-бизнес
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«Первый ребенок удался»: Екатерина Стриженова поздравила с днем рождения живущую в США дочь
Екатерина Стриженова поздравила с днем рождения живущую в США дочь
14 апреля 2025, 15:33

Екатерина Стриженова с дочерью Анастасией (Фото: Телеграм @strizhenovaekaterina)

Актриса и телеведущая Екатерина Стриженова тепло поздравила с днем рождения старшую дочь Анастасию, живущую в США. Она опубликовала совместное фото с именинницей в социальной сети.
«Спустя годы могу точно сказать — первый наш ребенок, появившийся на свет через три недели после моего 20-летия, удался!» — поделилась Стриженова с подписчиками.

Телеведущая не скрывает, что восхищается дочерью, ее успехам на работе, тем, как она содержит дом и участвует в воспитании троих детей. Она считает, что залог успеха Насти — в советском воспитании с упором на творчество и труд, хорошей генетике, отличном образовании и большой любви.
Анастасия Стриженова вышла замуж на Петра Грищенко в 2013 году. Пара переехала в Нью-Йорк, их первенец появился на свет весной 2018 года, а в августе 2023 года родились еще два сына.

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Новые подробности смерти Мэрилин Монро: беременность от Кеннеди и версия о причастности ЦРУ
14 апреля 2025, 15:32

Мэрилин Монро (фото: кадр из фильма «Займёмся любовью»)

Почти через 60 лет после смерти Мэрилин Монро общественность продолжает обсуждать возможные причины её трагического ухода. Очередная волна интереса поднялась после публикации книги обозревателя Daily Mail Морин Каллахан, в которой раскрываются новые факты об отношениях актрисы с братьями Кеннеди.
Кроме того, новые данные, появившиеся в открытом доступе, подогревают одну из самых скандальных версий — о причастности политической элиты США к её гибели. «Радио 1» расскажет, какие отношения были у Монро с братьями Кеннеди и что известно о ее беременности.

Мэрилин Монро — жертва интриг семьи Кеннеди


В издании RadarOnline со ссылкой на источники утверждается, что во время президентской кампании Джона Кеннеди актриса была от него беременна. Эта информация, по мнению журналистов, могла стать угрозой для репутации будущего президента и повлиять на исход выборов. Предполагается, что именно этот факт мог сыграть ключевую роль в решении устранить Монро.

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Как сообщает Морин Каллахан в своей книге «Не спрашивайте: Кеннеди и женщины, которых они уничтожили», оба брата Кеннеди сначала сблизились с актрисой, а затем отказались от неё. Джон Кеннеди якобы «передал» Мэрилин своему брату Роберту, который впоследствии также прекратил отношения с ней, опасаясь слежки со стороны ЦРУ.

Артур Миллер и Мэрилин Монро: реакция на измену


На момент предполагаемой беременности Монро была замужем за драматургом Артуром Миллером. Он догадывался об измене, но считал, что отцом ребёнка был французский актёр Ив Монтан. Мэрилин не опровергала это предположение, однако, по данным из книги, она знала, что на самом деле беременна от Кеннеди.

Мэрилин Монро (фото: кадр из фильма «Зуд седьмого года»)

После того как она рассказала об этом Джону, он отверг её, и актриса приняла решение не рожать ребенка.

Однако Мэрилин продолжала надеяться, что Кеннеди оставит жену ради неё. Однако всё изменилось после её знаменитого выступления на дне рождения президента в 1962 году. Супруга Кеннеди, Жаклин, якобы потребовала, чтобы он выбрал между ней и актрисой. После этого Мэрилин окончательно ушла из жизни Джона Кеннеди. Она оказалась рядом с его братом Робертом.

Готовилась рассказать правду, но не успела


По информации источников, Монро собиралась публично раскрыть детали своих отношений с братьями Кеннеди, включая факт беременности. Возможно, именно это и стало последним фактором, подтолкнувшим к её устранению. Мэрилин Монро скончалась 4 августа 1962 года в возрасте 36 лет.

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#артист
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