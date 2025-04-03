Жена Эрнста показала, как изменилась за шесть дней пребывания в санатории

Софья Эрнст (Фото: Instagram*, @sofyapavlovna)
Супруга генерального директора Первого канала Константина Эрнста актриса Софья Эрнст продемонстрировала в личном блоге, как изменилась за шесть дней пребывания в санатории.
По словам артистки, за столь небольшой срок ей удалось восстановить силы.
Софья и Константин Эрнст поженились в 2017 году. У них трое детей: старшая дочь Эрика, младшая и сын Лев. Супруги редко показывают своих детей в социальных сетях.
Читайте также:
Телеведущий Андрей Малахов раскрыл секрет своего молодого и подтянутого вида
«Цветы — в студию!»: Андрей Малахов сделал красивый жест после резких слов Эрнста
Константин Эрнст не жалеет об уходе Андрея Малахова с Первого канала
*принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.
« <…> Сняла себя в первый день и шестой. Ну это магия какая-то! Вот она я! Посвежела, восстановила силы, угомонилась наконец, ну и похудела немножко. Мне хорошо, спокойно, я готова снова в бой», — рассказала актриса.Софья Эрнст (Фото: Instagram*, @sofyapavlovna)
Софья и Константин Эрнст поженились в 2017 году. У них трое детей: старшая дочь Эрика, младшая и сын Лев. Супруги редко показывают своих детей в социальных сетях.
Читайте также:
Телеведущий Андрей Малахов раскрыл секрет своего молодого и подтянутого вида
«Цветы — в студию!»: Андрей Малахов сделал красивый жест после резких слов Эрнста
Константин Эрнст не жалеет об уходе Андрея Малахова с Первого канала
*принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.
Анастасия Чубина