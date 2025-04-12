Роман с миллиардером и бывшим Ренаты Литвиновой: Как жила Софьи Заика до замужества с Константином Эрнстом?

Софья Заика (Фото: Instagram*@sofyapavlovna)
Российская актриса и модель Софья Заика сегодня, 12 апреля, отметила свой 37-й день рождения. Артистка играла в лентах «Содержанки», «Золото Умальты», «Любовь Советского Союза», но большой аудитории она больше известна как жена легендарного гендиректора «Первого канала» Константина Эрнста. О творческой и личной жизни звезды читайте в материале «Радио 1».
Детство
Актриса Софья Заика появилась на свет 12 апреля 1988 года в Ленинграде. Ее отец занимал высокую должность в одном из латвийских банков, что обеспечивало семье комфортные условия жизни. Девочка росла в атмосфере заботы и любви, где родители активно поддерживали ее увлечения. В возрасте до десяти лет она обучалась в частной школе, а свободное время проводила, занимаясь спортом и вокалом.
После окончания школы ее родители настаивали на получении высшего образования, и Заика поступила на экономический факультет Санкт-Петербургского государственного университета, хотя сама не была в восторге от этого выбора. Получив диплом, она не стремилась работать в банковской сфере, так как увлечение модой привело ее в Москву, где она начала карьеру в модном доме Ульяны Сергеенко.
Однако после знакомства с Константином Эрнстом она приняла решение покинуть эту сферу и поступила в школу-студию МХАТ, чем удивила своих близких. В интервью актриса призналась, что никогда не думала о карьере в актерстве, но эта профессия открыла перед ней возможности для самовыражения и демонстрации своего таланта перед зрителями.
Творческий путь
Софья Заика (Фото: Instagram*@sofyapavlovna)
Софья Заика, окончившая учебу в 2018 году, была принята в стажерскую группу Художественного театра. Вскоре она начала активно участвовать в театральных постановках, таких как «Три сестры» и «Мужья и жены». Её дебют на экране состоялся в 2016 году, когда актрису пригласили на съемки многосерийного проекта «Таинственная страсть». Прототипом её персонажа стала известная французская актриса Марина Влади.
Следующей значимой работой для актрисы стала историческая картина «Викинг», где ей досталась небольшая роль, однако сцены с её участием не вошли в финальную версию фильма. В том же году она снялась в новелле «Сны Иосифа» Ренаты Литвиновой, которая впоследствии признала её своей любимой актрисой. Эта работа стала для Софьи важным этапом на пути к осознанию себя как актрисы.
Софья Заика (Фото: Instagram*@sofyapavlovna)
В 2019 году Заика сыграла возлюбленную Сергея Муравьёва-Апостола в исторической драме «Союз спасения. Время гнева», а через год исполнила роль Нины Погодиной в фильме «На острие», где ей пригодились навыки фехтования, полученные в детстве.
Фильмография актрисы продолжает расширяться: среди её новых работ – картины «Тонкие материи», «Северный ветер» и «Угрюм-река». Также она приняла участие в проекте «Сердце Пармы», который вышел в 2022 году, где сыграла второстепенную роль. В 2024 году актриса сыграла главные роли в картинах «Золото Умальты», «Любовь Советского Союза», в этом году в производстве находятся ленты «Авиатор» и «Княгиня Ольга».
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Личная жизнь
Личная жизнь Софьи Заики всегда привлекала внимание публики. Актрисе приписывали романы с различными известными личностями, среди которых были DJ Кто, Федор Бумер и фотограф Тимофей Колесников. Также в СМИ обсуждали её предполагаемые отношения с миллиардером Даниилом Хачатуровым. По слухам, именно этот роман стал причиной её увольнения из Модного дома Ульяны Сергеенко, жены Хачатурова. Тем не менее, сама Софья опровергала все эти сплетни, включая разговоры о связи с экс-супругом Ренаты Литвиновой.
Софья Заика и Константин Эрнст (Фото: Instagram*@sofyapavlovna)
С Константином Эрнстом пути актрисы пересеклись в 2014 году во время подготовки к зимней Олимпиаде в Сочи. Несмотря на 28-летнюю разницу в возрасте, закрутился стремительный роман.
«Мы просто общались, – вспоминала Софья. – Он вёл беседу на таком уровне, что мне, даже с высшим образованием, приходилось нелегко. Но я сразу поняла: вот он – тот самый. Тот, о ком я мечтала, о ком молилась», – делилась в интервью Tatler Софья.
Это было непросто: за короткий срок девушка должна была освоить огромное количество информации, чтобы на равных общаться с генеральным директором Первого канала.
«Помню, мы сидели в "Пушкине", я держала в руках под столом телефон с Википедией, подсматривала какие-то хайлайты беседы и подхватывала тему. А потом, приходя домой, изучала историю поиска и читала целиком статьи, чтобы, не дай бог, не обнаружилось, что я чего-то не знала. Меня долго преследовал страх, что Константин поймет, что я "самозванка"», — рассказывала Заика.
В 2016 году Софья родила Константину Львовичу дочь Эрику, а спустя год родилась Кира. В 2018 году Софья Заика взяла фамилию супруга. Когда влюбленные поженились, доподлинно неизвестно. Свадьба была без шума, камер и пышного застолья.
«Мы оба довольно закрытые. Муж у меня вообще чемпион по сдержанности. Мы бы, наверное, даже на людях поцеловаться не смогли. Так что всё прошло тихо: после работы заехали в ЗАГС, послушали речь, расписались и поехали по делам», — пишет журнал о светской жизни Tatler.
В 2020 году у супругов появился третий ребёнок, и его назвали Львом. Это первенец Константина Эрнста, однако он по-прежнему не даёт комментариев о своей личной жизни, предоставляя возможность жене общаться с журналистами на эти темы.
Карьере поспособствовал муж?
Софья Заика и Константин Эрнст (Фото: Instagram*@sofyapavlovna)
Свою первую заметную роль девушка получила благодаря своему мужу, который выступил сопродюсером проекта. С тех пор Софья не соглашается на роли второго плана.
Следует отметить, что некоторые связывают творческие достижения Софьи с Константином Эрнстом, который занимает пост генерального директора Первого канала. Однако в беседе с журналистами издания «Собеседник» артистка утверждает, что это не соответствует действительности.
«Я не связываю свой успех с мужчиной, а те, кто так думает... это их представление о мире», — заметила артистка.
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Елена Генералова