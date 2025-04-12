Роман с миллиардером и бывшим Ренаты Литвиновой: Как жила Софьи Заика до замужества с Константином Эрнстом?

Певец Леонид Агутин сделал щедрый подарок своей старшей дочери Полине на ее 29-летие — квартиру. Он надеется, что это поможет ей с партнером задуматься о детях, а ему — наконец подержать внуков от Полины на руках. О своих ожиданиях Агутин рассказал журналистам «Комсомольской Правды» на дне рождения «Авторадио».