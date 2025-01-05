Неприглядный образ Янковского: с кем женатый актёр заводил романы на стороне

Актёрский талант Олега Янковского сложно переоценить: стоит только вспомнить его знаменитые роли в фильмах «Щит и меч», «Служили два товарища», «Тот самый Мюнхгаузен», «Полёты во сне и наяву», «Обыкновенное чудо». Однако, «мастерство» верности артист не постиг, о чём свидетельствуют романы за спиной жены Людмилы Зариной. Кто же были его избранницы? Об этом читайте в материале «Радио 1».