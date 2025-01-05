Неприглядный образ Янковского: с кем женатый актёр заводил романы на стороне

Олег Янковский (Фото: РИА Новости)
Актёрский талант Олега Янковского сложно переоценить: стоит только вспомнить его знаменитые роли в фильмах «Щит и меч», «Служили два товарища», «Тот самый Мюнхгаузен», «Полёты во сне и наяву», «Обыкновенное чудо». Однако, «мастерство» верности артист не постиг, о чём свидетельствуют романы за спиной жены Людмилы Зариной. Кто же были его избранницы? Об этом читайте в материале «Радио 1».
Тень Зориной
В начале своей карьеры Олег Яновский работал в Саратовском драматическом театре, играл эпизодический роли, но Людмила Зорина была примой театра, спектакли, в которых она участвовала, были популярными среди зрителей, после каждого представления поклонники поджидали артистку с цветами.
Пока супруга Янковского блистала на сцене, он никому не был известен. В театре актёра называли Людкин муж.
Непристойное предложение Людмиле Шевель
В 1990-е годы на фестивале «Литература и кино» в Гатчине Янковский предложил Людмиле Шевель провести вместе ночь. Артистка отказала актёру.
Утром об этом знали уже все коллеги – Янковский всё рассказал.
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Проклова была беременна
Роман Янковского с актрисой Еленой Прокловой длился два года. Когда Елена сообщила актёру о своей беременности, то он якобы просил оставить ребёнка, он говорил, что уйдет от жены к ней. Но своего обещания Янковский не сдержал. Проклова решилась на аборт.
Жена терпела и ждала его
Людмила Зорина знала о похождениях своего мужа. Она никогда не обсуждала сплетни о романах Янковского, всегда защищала его, понимая, что положила на алтарь супружеской жизни свою успешную карьеру.
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