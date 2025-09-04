«Гей*, русофоб и наркоман»: Солист «Братьев Грим» Константин Бурдаев попросил не ассоциировать его с братом-близнецом

04 сентября 2025, 08:30

Mash: Солист «Братьев Грим» Константин попросил не упоминать его брата-близнеца

Константин Бурдаев (Фото: РИА Новости/Мария Девахина)

Солист группы «Братья Грим» Константин Бурдаев призвал не отождествлять его с братом-близнецом Борисом, поскольку тот является геем*, русофобом и наркоманом, проживающим в Грузии. Об этом Mash рассказал директор музыканта.