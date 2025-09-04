«Гей*, русофоб и наркоман»: Солист «Братьев Грим» Константин Бурдаев попросил не ассоциировать его с братом-близнецом
Солист группы «Братья Грим» Константин Бурдаев призвал не отождествлять его с братом-близнецом Борисом, поскольку тот является геем*, русофобом и наркоманом, проживающим в Грузии. Об этом Mash рассказал директор музыканта.
Отношения между братьями-музыкантами прекратились. По словам Константина, он разорвал связь с Борисом еще в 2009 году из-за серьезных разногласий и личных обстоятельств.
Отец музыкантов сообщил, что Константин активно выступает на концертах, корпоративах и фестивалях, а Борис занимается написанием песен на заказ в Москве. Директор Константина утверждает, что Борис давно проживает в Грузии. По его словам, неадекватное поведение Бориса, включая скандальные выходки и злоупотребления наркотическими веществами, стало причиной распада группы.
В 2025 году исключительные права на название группы «Братья Грим» официально перешли к Константину. Теперь он требует, чтобы его имя указывалось либо как «солист группы «Братья Грим»», либо как «Константин Грим», чтобы избежать ассоциаций с братом.
*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ
