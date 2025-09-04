«Необыкновенный»: Мама оперной певицы Гарифуллиной дала оценку избраннику дочери Алексею Воробьеву
Мама оперной певицы Аиды Гарифуллиной Ляйля Ильдаровна высоко оценила выбор дочери. Теща Алексея Воробьева сказала о нем множество приятных слов на премьере фильма «Сказки темного леса. Ворожея», в котором звезда исполнил одну из ролей. Об этом пишет «StarHit».
Воробьев приехал на премьеру без Аиды, поскольку та была занята подготовкой к концерту в Большом театре. Дочка Гарифуллиной также не смогла присутствовать из-за школы, однако вместо них Алексея сопроводила мама оперной певицы.
Ляйля Ильдаровна является заслуженным деятелем искусств Республики Татарстан. Женщина всю жизнь была связана с музыкой и поддерживала активное развитие дочери в этой сфере с самого детства. Говоря о Воробьеве, Ляйля Ильдаровна особенно выделила его одаренность и любовь к искусству.
«То, что два талантливых человека встретились — это замечательно», — порадовалась она.Алексей также тепло отозвался о теще, назвав ее самым добрым человеком и выразив благодарность за прекрасную семью. Для него встреча с Аидой была подобна сказке.
«Раньше я в сказки не верил, а когда встретил супругу, понял, что и сказки, и счастье существуют. Мне очень повезло с семьей, и я каждый день благодарю Бога за это!», — отметил артист.Все произошло неожиданно, однако теперь для него жена на первом месте. Счастье Гарифуллиной — то, ради чего Воробьев готов стараться. Это его новый приоритет в жизни.
Кстати, с дочкой супруги Воробьев очень хорошо ладит. Он рассказывал в личном блоге о том, как выстраивает отношения с 9-летней девочкой.
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская