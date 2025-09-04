«Необыкновенный»: Мама оперной певицы Гарифуллиной дала оценку избраннику дочери Алексею Воробьеву

04 сентября 2025, 04:14

Мама оперной певицы Гарифуллиной тепло высказалась о муже дочери Алексее Воробьеве

Аида Гарифуллина и Алексей Воробьёв (Фото: Instagram* @aidagarifullina)

Мама оперной певицы Аиды Гарифуллиной Ляйля Ильдаровна высоко оценила выбор дочери. Теща Алексея Воробьева сказала о нем множество приятных слов на премьере фильма «Сказки темного леса. Ворожея», в котором звезда исполнил одну из ролей. Об этом пишет «StarHit».





Воробьев приехал на премьеру без Аиды, поскольку та была занята подготовкой к концерту в Большом театре. Дочка Гарифуллиной также не смогла присутствовать из-за школы, однако вместо них Алексея сопроводила мама оперной певицы.



Ляйля Ильдаровна является заслуженным деятелем искусств Республики Татарстан. Женщина всю жизнь была связана с музыкой и поддерживала активное развитие дочери в этой сфере с самого детства. Говоря о Воробьеве, Ляйля Ильдаровна особенно выделила его одаренность и любовь к искусству.



Алексей Воробьёв (Фото: Instagram* @mr.alexsparrow)



«То, что два талантливых человека встретились — это замечательно», — порадовалась она.

«Раньше я в сказки не верил, а когда встретил супругу, понял, что и сказки, и счастье существуют. Мне очень повезло с семьей, и я каждый день благодарю Бога за это!», — отметил артист.