Григорий Лепс через неделю откроет новый караоке-ресторан в Москве
Российский певец Григорий Лепс вновь даст о себе знать в ресторанном бизнесе. Через неделю звезда откроет в самом центре Москвы новое заведение. Об этом пишет издание «StarHit».
Ресторан с лаконичным названием Leps расположился на популярной у тусовщиков локации — Грузинском валу. Концепция сочетает в себе азиатскую кухню и караоке-бар с футуристическим интерьером.
Подготовка к открытию велась силами целой команды специалистов на протяжении почти полутора лет. На закрытом мероприятии для друзей и близких Лепс даст небольшой живой концерт, чтобы продемонстрировать вокальные возможности нового пространства.
Это будет не первый гастрономический проект певца. Ранее на Пресне успешно работал Leps bar, любимое место встреч многих звезд. Однако он закрылся в 2017 году. Затем вместе с Эмином Агаларовым Лепс открыл «Рюмку водки», которая просуществовала до 2021 года. На сегодняшний день артист имеет доли в ресторанах «Зойка» и Lesnoy.
По сведениям издания, на этот раз артист решил минимизировать финансовые риски и «вложился» в проект Leps лишь своим лицом и именем. Однако процент он будет получать приличный.
В конце августа Григорий Лепс прокомментировал критику, которая звучит в адрес его отношений с Авророй Кибой. Это произошло во время международного музыкального фестиваля «Новая волна», где пара появилась вместе.
Лепс обратил внимание на негативные комментарии в социальных сетях, в частности, на одно из высказываний к свежему фото, где было написано, что Киба «отвернулась, потому что от него пахнет старостью».
