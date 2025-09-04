Григорий Лепс через неделю откроет новый караоке-ресторан в Москве

04 сентября 2025, 03:29

Григорий Лепс и Аврора Киба (Фото: Instagram* ​@avrorakiba)

Российский певец Григорий Лепс вновь даст о себе знать в ресторанном бизнесе. Через неделю звезда откроет в самом центре Москвы новое заведение. Об этом пишет издание «StarHit».