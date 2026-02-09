Достижения.рф

У принца и принцессы Брунея родился ребенок: детали

Фото: istockphoto/gorodenkoff

В Брунее произошло радостное событие. 8 февраля 2026 года в 8:50 утра у принца Абдул Матина Болкиаха и его жены, принцессы Аниши Росны бинти Адама, родилась дочь.



Об этом говорится в официальном сообщении, опубликованном в соцсетях по распоряжению султана Хаджи Хассанала Болкиаха Муиззаддина Ваддаулаха. В честь рождения девочки на территории дворца дали 17 пушечных залпов, а по стране объявили праздник. Имя новорождённой пока не называют.

Принц Абдул Матин и принцесса Аниша поженились в январе 2024 года. О том, что они ждут ребёнка, супруги сообщили в октябре прошлого года, разместив чёрно-белый снимок, на котором беременность принцессы уже была заметной.

Никита Кротов

