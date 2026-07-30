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Лерчек разорвала контракт с адвокатом прямо во время возобновления дела в суде

Валерия Чекалина и Луис Сквиччиарини (Фото: Instagram* @im__lu_)

Блогер Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) заявила о расторжении соглашения с адвокатом Олегом Бадма-Халгаевым.



Как сообщает корреспондент «Абзаца», Валерия не стала раскрывать причины своего решения. Сейчас её интересы в суде представляют Юлия Лисановская и Артём Ковыршин.

30 июля Гагаринский суд Москвы возобновил процесс по уголовному делу против Чекалиной. Судья провёл заседание в закрытом режиме — защита блогера подала соответствующее ходатайство.

Обвинение утверждает, что Лерчек вывела в Объединённые Арабские Эмираты более 250 млн рублей. Для этого, по версии следствия, она использовала поддельные документы. Отмечается, что Чекалина не признала вину по делу о незаконном переводе средств.

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Ольга Щелокова

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