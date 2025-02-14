Солистка Artik&Asti показала редкие кадры с женихом, где он делает ей предложение

Севиль (фото: Telegram @seville_offi)
Солистка группы Artik&Asti с 2022 года состоит в отношениях с музыкантом Антоном Гайворонским, более известным под псевдонимом TONI. Однако Севиль старается не афишировать свою личную жизнь.
Тем не менее, в сеть просачивается какая-то информация, которую певица упорно игнорирует, не подтверждая, но и не отрицая написанного. Так, например, она не комментирует помолвку с Антоном, которая произошла в прошлом году. О том, что пара готовится к свадьбе, случайно проговорился один из музыкантов из команды Севиль.
Однако в честь Дня всех влюблённых певица всё же решила приоткрыть завесу тайны. В своём личном блоге она опубликовала романтичный ролик, составленный из её совместных видео с Антоном. На одном из фрагментов, как заметили внимательные подписчики, Гайворонский, судя по всему, делает девушке предложение.
В ролик попало всего несколько секунд, однако видно стоящего на колене TONI с красивым букетом белых роз. Также в ролике Севиль показала, как встречает любимого дома, кидаясь ему на шею, как они катались на катере в Турции, как отмечали её день рождения и праздновали ещё какую-то важную дату, ради которой Антон украсил комнату шарами в форме сердец.
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Однако в честь Дня всех влюблённых певица всё же решила приоткрыть завесу тайны. В своём личном блоге она опубликовала романтичный ролик, составленный из её совместных видео с Антоном. На одном из фрагментов, как заметили внимательные подписчики, Гайворонский, судя по всему, делает девушке предложение.
В ролик попало всего несколько секунд, однако видно стоящего на колене TONI с красивым букетом белых роз. Также в ролике Севиль показала, как встречает любимого дома, кидаясь ему на шею, как они катались на катере в Турции, как отмечали её день рождения и праздновали ещё какую-то важную дату, ради которой Антон украсил комнату шарами в форме сердец.
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Анастасия Чинкова