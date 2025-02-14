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Солистка Artik&Asti показала редкие кадры с женихом, где он делает ей предложение

Севиль (фото: Telegram @seville_offi)

Севиль (фото: Telegram @seville_offi)

Солистка группы Artik&Asti с 2022 года состоит в отношениях с музыкантом Антоном Гайворонским, более известным под псевдонимом TONI. Однако Севиль старается не афишировать свою личную жизнь.
Тем не менее, в сеть просачивается какая-то информация, которую певица упорно игнорирует, не подтверждая, но и не отрицая написанного. Так, например, она не комментирует помолвку с Антоном, которая произошла в прошлом году. О том, что пара готовится к свадьбе, случайно проговорился один из музыкантов из команды Севиль.

Однако в честь Дня всех влюблённых певица всё же решила приоткрыть завесу тайны. В своём личном блоге она опубликовала романтичный ролик, составленный из её совместных видео с Антоном. На одном из фрагментов, как заметили внимательные подписчики, Гайворонский, судя по всему, делает девушке предложение.



В ролик попало всего несколько секунд, однако видно стоящего на колене TONI с красивым букетом белых роз. Также в ролике Севиль показала, как встречает любимого дома, кидаясь ему на шею, как они катались на катере в Турции, как отмечали её день рождения и праздновали ещё какую-то важную дату, ради которой Антон украсил комнату шарами в форме сердец.

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14 февраля 2025, 14:34

Ирина Дубцова (Фото: ВКонтакте @irinadubtsovaofficial)

Ирина Дубцова стала известна широкой аудитории благодаря участию в «Фабрике звезд». С тех пор прошло более двадцати лет, но певица по-прежнему собирает полные залы и радует своих поклонников новыми альбомами.
Как Ирина Дубцова начала свою карьеру в шоу-бизнесе и какие были её первые успехи? Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Биография Ирины Дубцовой

Ирина Дубцова появилась на свет в Волгограде в 1982 году в семье известного джазового музыканта Витора Дубцова. В родном городе его группа Dubcoff Band была весьма популярна. Отец сразу осознал, что у него родилась будущая певица: по его воспоминаниям, в роддоме Ирина кричала так громко, что других детей было неслышно.

Фото: iStock/tortoon

Детство и юность

Ирина Дубцова начала свою музыкальную карьеру в шесть лет, поступив в музыкальную школу. В 11 лет родители организовали детский коллектив «Джем», где она стала фронтменом. В группе выступали будущие звезды, такие как Соня Тайх и Прохор Шаляпин. Ирина написала тексты для нескольких песен, в 15 лет её талант заметил композитор Андрей Пряжников. Запись её выступления попала к продюсеру Игорю Матвиенко, который предложил Ирине стать частью нового музыкального проекта, что изменило её жизнь.

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Начало карьеры

После переезда в столицу юная Ирина начала выступать в группе «Девочки». Её первая песня «Я хочу быть птичкой» быстро завоевала популярность и, по версии MTV, попала в число лучших клипов 2000 года.

Параллельно с выступлениями в группе Ирина Дубцова обучалась в Волгоградском институте искусств. Получив диплом, она через два года покинула коллектив и начала сольную карьеру.

В дополнение к своей музыкальной деятельности Ирина стала исполнительным директором студии «SBS — Entertainment» и начала писать музыку и песни для таких артистов, как Филипп Киркоров, Тимати, Сергей Лазарев и Алсу.

— Я писала песни с бессознательного возраста. Изначально они были наивной фигнёй, пока первый поцелуй, первый секс, другие эмоции и ощущения. Тексты менялись, мелодии тоже, — делилась Дубцова в одном из интервью.

Ирина Дубцова в «Фабрике звезд»

Ключевым моментом в её карьере стало участие в «Фабрике звезд — 4», продюсером которой был Игорь Крутой. Он активно поддерживал Ирину, призывая зрителей голосовать за неё.

Она исполнила главный хит «О нём» и выступила в дуэте с известными артистами, такими как Игорь Николаев и Александр Розенбаум. Дубцова уверенно опередила конкурентов, включая Стаса Пьеху и Тимати, и считалась фавориткой сезона.

В результате победы на проекте Ирина получила в подарок автомобиль, возможность записать сольный альбом и снять три клипа, а также шанс представить Россию на конкурсе «Новая волна 2004». Эта победа принесла ей всероссийскую популярность и открыла двери в шоу-бизнес.

Музыкант Антон Зацепин в интервью Яне Чуриковой заявил, что у Ирины Дубцовой на проекте «Фабрика звезд» было особое положение. По его словам, одержать победу в четвертом сезоне шоу должен был он.

Сольные альбомы и лучшие песни

После такого успеха карьера певицы стремительно развивалась. В 2005 году вышел её дебютный альбом «О нем», а всего через два года — пластинка «Ветра».

Список лучших треков Ирины Дубцовой и её совместных работ:

1. Люби меня долго;

2. Кому, Зачем? — Полина Гагарина, Ирина Дубцова;

3. О нём;

4. Давай обнимемся в последний раз — Natan, Ирина Дубцова;

5. Тянет — Natan, Ирина Дубцова;

6. Я тоже его люблю — Ирина Дубцова, Любовь Успенская;

7. Ты знаешь, где меня искать;

8. #Гештальты;

9. Не целуешь;

10. Люба-любовь.

Фото: iStock/Sonate

Всего она выпустила пять сольных альбомов, последний из которых под названием «Новости» вышел в 2024 году.

Дуэты со звездами

Ирина регулярно занимала высокие позиции в чартах, выступая с другими известными артистами, такими как Полина Гагарина, Алсу, Любовь Успенская и Стас Пьеха.

Личная жизнь Ирины Дубцовой

Ирина Дубцова предпочитает не обсуждать свою личную жизнь, считая, что отношения касаются только двоих. Она ищет в партнёре качества, схожие с теми, что были у её отца, который умер в 2011 году.

Дубцова предъявляет высокие требования к своему избраннику, ценя доброту, снисходительность и чувство юмора. Артистка заявила, что не будет идти на компромиссы, если этих качеств не хватает.

Ирина Дубцовой и Роман Черницын

Ирина Дубцова была замужем за Романом Черницыным, солистом группы PLAZMA. Пара познакомилась в Волгограде, когда Ирине было 16 лет, а Роману — 26. Их отношения оставались платоническими до того, как Дубцова попала на «Фабрику звёзд». Роман предложил ей стать женой на одном из концертов, Ирина согласилась. Несмотря на слухи, что это могло быть частью пиар-хода, певица опровергла их, утверждая, что никогда бы не родила от человека, которого не любит.

«‎Мы встретились когда-то, чтобы полюбить друг друга и родить сына. Я не представляю, с кем у меня ещё мог получиться такой потрясающий ребёнок», — отмечала она.

В 2006 году у них родился сын Артём, но в 2008 году пара объявила о разводе, объясняя его различными причинами. Несмотря на разрыв, они поддерживают приятельские отношения ради сына.

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Олег Яковлев

Слухи, что Ирина Дубцова встречалась с ныне покойным Олегом Яковлевым, экс-солистом группы «Иванушки International», появились ещё до их свадьбы и рождения сына. Они познакомились на съемках клипа «Два бездонных океана глаз».

Артистка неоднократно пыталась опровергнуть слухи о романе, но в разные периоды давала противоречивые ответы. Дубцова подчеркивала, что Олег был для неё светлым, положительным и дорогим человеком.

Ирина Дубцова и Тигран Мальянц

После развода с Романом Черницыным Ирина Дубцова начала двухлетний роман с бизнесменом Тиграном Мальянцем, владельцем сети стоматологических клиник.

Артистка описывала эти отношения как большую любовь, но они не завершились счастливо. В 26 лет Дубцова столкнулась с трудностями, связанными с воспитанием 10-летней падчерицы, в то время как Тигран был погружен в бизнес и не оказывал ей поддержки.

Также на отношения негативно влияла бывшая жена Мальянца, которая считала Дубцову разлучницей. В итоге певица решила расстаться с Тиграном, не желая больше терпеть унижения.

Фото: iStock/Dragos Condrea

Ирина Дубцова и Леонид Руденко

В 2014 году Ирина Дубцова начала роман с диджеем Леонидом Руденко, их отношения казались идеальными: они вместе сочиняли музыку, путешествовали и посещали светские мероприятия. Однако через год союз распался, и в Сеть попала запись, на которой Дубцова ругает Руденко в эфире телеканала RU-TV, но пара осталась коллегами и друзьями.

Ирина Дубцова и Адеринсола Хабиб Эсеола

Четвертый официальный роман Ирины Дубцовой случился с украинским футболистом Адеринсолой Хабибом Эсеолой, который был на 10 лет младше певицы. Они познакомились в 2018 году через социальные сети. Сначала Дубцова сомневалась в реальности его личности, но после встречи на берегу Средиземного моря у них завязался роман. Хотя отношения были приятными, певица быстро рассталась с Эсеолой.

Пластические операции и скандал с хирургом Тимуром Хайдаровым

После рождения сына в 2006 году Ирина Дубцова решила установить импланты груди, но через 12 лет, недовольная своим отражением и пропорциями тела, вернулась к естественности и удалила их.

«Грудь была большая и не подходила под мою стройную фигуру. Увеличивала меня визуально, короче. Я совершенно не противница грудных имплантов, просто мне захотелось вернуть естественность», — написала она подписчикам.

Она также набрала 22 кг после родов, что усугублялось гормональными проблемами. После завершения отношений с Романом Черницыным певица обратилась за помощью к специалисту, когда уровень гормонов нормализовался, лишние килограммы быстро ушли.

«Бывший муж меня тиранил: «Худей давай, ты толстая, делай что-нибудь!» Я пила одну воду, не ела ничего сутки напролет — вес оставался на месте. Потом выяснилось, что у меня повышен гормон пролактин, который отвечает за выработку молока, а заодно держит вес молодой матери на месте, не дает ей худеть. Как только гормоны устаканились, 12 лишних килограммов стремительно ушли, и вопрос был закрыт», — признавалась звезда.
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В 2023 году разразился скандал вокруг пластического хирурга Тимура Хайдарова, когда певицы Слава и Любовь Успенская обвинили его в некомпетентности, а другие пациенты начали собирать петицию с требованием разобраться в некачественных операциях. Хайдаров утверждал, что его работы удовлетворяют многих клиентов, среди которых фигурировала Ирина Дубцова.

Однако сама Дубцова в соцсетях выразила недовольство тем, что ее записывают в число довольных пациенток. Она рассказала о своих проблемах после операции, включая фиброз, и отметила, что ей пришлось переделывать процедуры в другом месте. Артистка подчеркнула, что не хочет обсуждать свои анатомические детали в публичном пространстве и что она молчала о своих переживаниях, предпочитая решать проблемы самостоятельно.

Кроме того, после операции у Дубцовой возникли серьезные проблемы со здоровьем, включая заболевания щитовидной железы и аутоиммунное заболевание, что привело к набору веса из-за гормональной терапии. Певица призналась, что ей трудно принять эту ситуацию, особенно из-за негативных комментариев от фанатов, но она уверена, что сможет вернуть свою форму, так как отеки временные.

Ирина Дубцова сейчас: что известно о певице в 2025 году

Ирина Дубцова активно возвращается к своей творческой деятельности и продолжает выступать на сцене, что подчеркивает ее преданность музыке и желанию оставаться на плаву в индустрии. Она активно участвует в концертах и различных шоу, что позволяет ей поддерживать связь с фанатами и оставаться в центре внимания.

Слухи о романе сына с эскортницей

Что касается слухов о личной жизни ее сына Артема, Дубцова решительно опровергла их, объяснив, что фото с девушкой, которое вызвало обсуждение, было сделано во время совместного отдыха с детьми. Певица подчеркнула, что они просто друзья, а не влюбленная пара. Певица высмеяла спекуляции, что девушка может быть эскортницей.

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Елена Степаненко закрыла своё юрлицо после распада дуэта с бывшим мужем Евгением Петросяном
14 февраля 2025, 13:58

Евгений Петросян и Елена Степаненко (фото: РИА Новости/Алексей Ладыгин)

Бывшая жена Евгения Петросяна Елена Степаненко закрыла своё юридическое лицо в России после распада дуэта с экс-супругом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что в этом месяце Степаненко обратилась в налоговую службу, чтобы закрыть своё юрлицо, через которое выводились доходы от выступлений и организовывались концерты.

Шоу Степаненко на телеканале «Россия-1» было закрыто ещё в 2020 году из-за низких рейтингов. А, начиная с 2021 года, артистка практически перестала выходить на сцену.

Напомним, что брак Елены Степаненко и Евгения Петросяна распался в 2018 года. После этого юморист женился на Татьяне Брухуновой, которая вдвое младше него. Затем было объявлено о распаде дуэта бывших супругов.

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У Сорина был магический дар, а Яковлевым управляли темные силы: раскрыта тайна смерти солистов «Иванушек». Дело в проклятии?
14 февраля 2025, 13:48

Андрей Григорьев-Аполлонов, Кирилл Андреев и Олег Яковлев (Фото: Инстаграм* @apollonov_ag)

Даже сейчас многих волнует вопрос: нет ли проклятия на группе «Иванушки International». Ведь оба «третьих» солиста музыкального коллектива Игорь Сорин и Олег Яковлев рано скончались, едва решив покинуть музыкальную группу и начать сольную карьеру.

Игорь Сорин

Игорь Сорин в 1995 году по предложению своего друга и будущего солиста «Иванушек» Андрея Григорьева-Апполонова прошел кастинг у продюсера Игоря Матвиенко — в то время он планировал создать новый коллектив из молодых людей с абсолютно новым звучанием. Так Сорин и стал третьим солистом в самом первом составе группы «Иванушки International».

После выпуска первой песни «Тучи» коллектив обрел широкую популярность. В период с 1995 по 1998 года группа «Иванушки International» занимала первые полосы. К слову, на многие композиции писал стихи именно Сорин.

Однако Игорь хотел большего. Он желал оставить привычный образ. Так Сорин осознал, что быть в группе он больше не может.

«В каждом из нас с самого раннего возраста идет борьба за сущность, скажем, между небом и землей. Они делят человека. Если побеждают земные качества, то в человеке проявляется одна из этих форм, качеств – стадность. Если же в тебе больше неба, ты одиночка», — отмечал в одном из интервью Сорин.

Игорь Сорин, Кирилл Андреев и Андрей Григорьев-Аполлонов(Фото: Инстаграм* @kirillandreev71)


В 1988 Игорь ушел из музыкального коллектива и стал заниматься собственным репертуаром.

«Я ухожу из группы, но это не проблема. Наоборот, я жду и радуюсь, что уйду и займусь чем-то новым. Перестану валять дурака, играть и заниматься цирком. Получилось так, что я попал в очень ограниченную историю, как музыкально, так и литературно. И моя природа восстала. За эти два года я познал все — огонь, воду и медные трубы», — делился певец.

Но Игорь потихоньку начал впадать в депрессивную отрешенность. Работа над новыми песнями не отвлекала молодого человека и произошло то, чего никто не ожидал. В 1998 году Сорин в последний раз вышел покурить на балкон. Исполнителя обнаружили под окнами дома в луже собственной крови. Умер 28-летний артист в больнице.

«Когда мы узнали, что Игорь выпал из окна, мы поехали с Рыжим к нему в больницу. Он был еще живой, но без сознания. Потом я собрал всех «Иванушек», мы поехали на вечернюю службу в Саввино-Сторожевский монастырь. Думали, что закажем за здравие. Приехали, начали служить, а потом нам сообщили, что уже все» — откровенничал Игорь Матвиенко в беседе с Lenta.ru.

Андрей Григорьев-Аполлонов, Игорь Сорин и Кирилл Андреев (Фото: Инстаграм* @apollonov_ag)


Официальной причиной смерти назвали остановку сердца. Однако выдвигали версию и о самоубийстве, поскольку в квартире Игоря следователи обнаружили предсмертную записку. Близкие певца не верили в это, так как Сорин слишком сильно любил жизнь.

«Это какая-то непонятная история. Трагический случай. Игорь очень сильно любил жизнь. Никто у нас в группе не верил, что это самоубийство. Речи о самоубийстве не могло быть. Это полностью исключено», — подчеркивал его коллега певец Кирилл Андреев.

Иные говорили, что это было предумышленное убийство. К сожалению, до правды так и не докопались.

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Экстрасенс и оккультист Андрей Харрис отмечал, что есть такое понятие как проклятие популярности. Огромное количество звездных коллективов формируют из себя определенную структуру на тонком плане и в астральном мире.

«Очень часто в обмен на ее популярность такие структуры могут забирать жертвы. Причем жертвы в виде тех людей, которые так или иначе связаны с этим коллективом, но почему-то хотят, например, из него уйти. То есть держатся в разных заложниках», — рассказал эксперт в беседе с Пятым каналом.

Андрей Григорьев-Аполлонов, Игорь Сорин и Кирилл Андреев (Фото: Инстаграм* @apollonov_ag)


Но Харрис полагает, что на коллективе «Иванушки International» подобного проклятия нет. У этой группы светлая природа. При этом эксперт уточнил, что у Сорина и Яковлева был тяжелый путь.

«Сорин — это человек, обладающий магическим даром, магическими способностями. Он должен был в своем текущем воплощении найти точку применения. Самое простое, что можно сделать: это творчество, это музыка, актерская игра и так далее. Но дар был настолько силен, что человеку нужна была точка приложения. Он должен был заниматься духовным развитием, самопознанием», — обратил внимание экстрасенс.

У Сорина кроме дара присутствовала способность влиять на пространство. И в случае с певцом ранний уход из жизни не связан с проклятием.

«Это состояние человека. Потому что я вижу у него в районе пятой чакры состояние депрессивности. Он думает о деньгах, о собственном пути, о том, что что-то не получается. И на шестой я вижу метку смерти. То есть человек думал о смерти, человек ждал смерть. Соответственно, при его уровне экстрасенсорной силы и влияния на пространство все это учитывалось», — выразил свое мнение Харрис.

Оккультист обратил внимание, что подобным людям опасно впадать в депрессию, потому что они умеют и могут программировать пространство. Это и произошло с Сориным, по мнению Харриса.

Андрей Григорьев-Аполлонов и Олег Яковлев (Фото: Инстаграм* @apollonov_ag)

Олег Яковлев

Сменивший в группе Сорина Олег Яковлев в конце 1990-х стал новым участником известного музыкального коллектива. Изначально поклонники не могли привыкнуть к новенькому. Однако потом полюбили.

«Когда я пел в «Иванушках» заглавные партии, все они становились хитами: и «Беги», и «Реви», и «Золотые облака», и «Снегири», и «Тополиный пух». У меня есть дар — петь хиты именно так, как хочет композитор», — отмечал Олег.

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В 2013 году Яковлев захотел уйти из группы и развивать сольную карьеру. Потом его место занял певец Кирилл Туриченко. У Олега не получилось добиться успеха в сольной карьере. Концертов было мало, а радиостанции не хотели брать его песни. Так впечатлительный Яковлев стал все чаще прикладываться к бутылке.

«Олег был довольно замкнутый человек, держался особняком. Главной его проблемой был алкоголь. Сколько я видел Олега, он всегда был подшофе, это началось еще в его бытность в группе «Иванушки». У него была больная печень, цирроз, и пить ему было категорически нельзя. Но он не сумел побороть алкогольную зависимость. Хотя пытался», — делился продюсер Леонид Дзюник.

Андрей Григорьев-Аполлонов, Кирилл Андреев и Олег Яковлев (Фото: Инстаграм* @apollonov_ag)


В 2017 году Олег Яковлев скончался. Медики диагностировали исполнителю двустороннюю пневмонию, осложненную циррозом печени. Потом даже самые ярые скептики стали задумываться о мистике.

«Он родился 18 числа. А в оккультизме это одно из самых мощных чисел, отвечающих за темную магию. Таких людей очень часто проверяют в жизни, какой путь они выберут: светлый или темный. Но в случае с Олегом я четко вижу в зоне четвертой чакры приворот от женщины, который со временем превратился в порчу и открыл портал для темных сил, которые вошли в жизнь Олега, и они им управляли. Они могли его искушать и испытывать», — полагает экстрасенс Харрис.

Оккультист обратил внимание, что кончина Яковлева не была предначертана судьбой. Обстоятельства сложились ужасно, как говорил экстрасенс, из-за темных сил, которые желали популярности.

«Как только он задумался о том, чтобы оттуда выходить [из группы], о каком-то собственном пути, начали происходить пугающие обстоятельства. Думаю, у него были и сны, и разные размышления, что этого не нужно делать. Именно вот этот шаг отхода от популярности сыграл с ним злую шутку. Также увеличивается количество различных пороков у человека. Он может начать пить алкоголь, потреблять запрещенные вещества, быть вспыльчивым и так далее. Это все демоны играют с человеком, и в итоге они привели его вот к такому завершению. Но все-таки первоисточником входа этих темных сил в его жизнь послужил приворот», — обратил внимание Харрис.

Кстати, в настоящий момент на группе нет каких-либо темных воздействий. И все должно быть дальше прекрасно, полагает Андрей Харрис.

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Конфликт с Буруновым, создание нового проекта и сложности со «Словом пацана»: Жоре Крыжновникову 46 лет
14 февраля 2025, 13:45

Режиссер Жора Крыжовников (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Жора Крыжовников, он же Андрей Першин, широко известен как режиссёр и сценарист фильмов «Горько!», «Самый лучший день» и сериалов «Звоните ДиКаприо!», «Слово пацана. Кровь на асфальте». 14 февраля он отмечает 46-й день рождения. «Радио 1» расскажет о его конфликте с Сергеем Буруновым, создании «Слова пацана» и подробностях личной жизни.

Биография Жоры Крыжовникова

Детство и юность


Андрей Николаевич Першин, известный под псевдонимом Жора Крыжовников, — российский режиссёр и сценарист. Он родился 14 февраля 1979 года и вырос в закрытом городе Арзамас-16 (ныне Саров), где находился один из главных центров ядерных исследований в стране.

Его семья принадлежала к рабочей интеллигенции: дедушка трудился на заводе, а отец, окончивший МГТУ имени Баумана, работал в саровском институте. Родители развелись, когда Андрею было девять лет. Он решил остаться с отцом, а с матерью перестал общаться и не поддерживает связь до сих пор. По признанию самого Жоры, он никогда не жалел, что принял решение в пользу папы.

С детства увлекался литературой и много читал, а в школе проявил интерес к театру, занимаясь в кружке.

«К пятому классу прочел всю классику. Когда мы в школе доходили до Гоголя или "Евгения Онегина", уже знал огромные куски наизусть. А к последним классам читал Бёлля, Гессе, Сола Беллоу», — рассказывал режиссер для Lenta.ru.

Фото: Instagram* / @verybestday

После школы переехал в Москву, поступил в Школу-студию МХАТ на актёрский факультет, но со второго курса его отчислили — он не сдал экзамен, на котором был Олег Табаков.

Почти год работал экспедитором, а затем поступил в ГИТИС на режиссёрский факультет, где учился в мастерской Марка Захарова. Позже дополнительно получил продюсерское образование во ВГИКе.

«Есть правило, которому я научился в мастерской Марка Захарова. Невозможно подстроиться под некоего придуманного зрителя; единственный шанс — попробовать сделать для себя», — поделился Крыжовников.

Как Першин стал Жорой Крыжовниковым


Сначала Андрей Першин работал под собственной фамилией — ставил спектакли, занимался телевидением, снимал короткометражные фильмы. Однако в 2010 году он решил взять псевдоним, и получилось это совершенно случайно.

На тот момент у него не было возможности снимать полнометражное кино, но появился шанс — объявили конкурс сценариев, победителю которого обещали финансирование для короткометражного фильма. Так как конкурс проводили его знакомые, Першин не хотел, чтобы к нему относились предвзято, поэтому решил участвовать под новым именем — так появился Жора Крыжовников.

«Мне нравится быть кем-то еще. У Жоры своя история, своя фильмография. Мне хотелось бы, чтобы так было, чтобы он был отдельным существом», — отметил он.

Впервые этот псевдоним появился в титрах фильма «Счастливая покупка», который длился всего восемь минут. В качестве сценариста и режиссёра там был указан Жора Крыжовников, а продюсером значился уже Андрей Першин.

Жора Крыжовников (фото: Instagram* / @verybestday)

По словам режиссёра, он воспринимал это как некую игру: Андрей — это человек телевидения, ремесленник, а Жора — принципиальный творец, который полностью отвечает за свои проекты.

Выбирая псевдоним, он ориентировался на звучание: сочетание имени и фамилии показалось ему удачным, с легким артхаусным оттенком и юмористической ноткой. Першину настолько понравилась эта идея, что он решил оставить вымышленное имя и дальше работать под ним.

Карьера в театре и на телевидении


Творческая карьера Андрея Першина началась в театре. В 2006 году он поставил спектакль «Мера за меру» в театре «АпАРТ». Год спустя представил зрителям «Холостого Мольера» на сцене Школы современной пьесы, а в 2009-м вновь вернулся в «АпАРТ» с постановкой «Старый друг лучше новых двух» по пьесе Островского.

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В середине 2000-х Першин начал работать на телевидении. Первым проектом, где он занял место режиссера-постановщика, стало музыкально-игровое шоу «Ты — суперстар». Впоследствии он участвовал в создании других популярных программ, таких как «Большая разница» и «Танцы со звездами».

Первые работы Крыжовникова в кино


В кино Андрей Першин пришел через короткометражные фильмы, именно там он впервые использовал псевдоним Жора Крыжовников.

Жора Крыжовников (фото: Instagram* / @verybestday)

С 2010 по 2012 год под этим именем вышло несколько его работ, но настоящим прорывом стала семиминутная короткометражка «Проклятие».

«Первая работа, которой я доволен на 100 процентов, и могу за нее отвечать, – это "Проклятие"», — признавался Першин.

Видео быстро разлетелось по соцсетям и привлекло внимание Тимура Бекмамбетова, главы студии Bazelevs. В тот момент продюсер искал режиссера для фильма «Горько!», и выбор пал на Крыжовникова. Картина, выпущенная в 2013 году, стала самым прибыльным проектом года в российском кинопрокате и первой полнометражной работой режиссера.

После успеха «Горько!» Крыжовников принялся за новый проект Bazelevs — музыкальную комедию «Самый лучший день», где выступил не только режиссером, но и сценаристом. Фильм вышел 24 декабря 2015 года и оказался кассовым хитом, собрав 640 млн рублей всего за три недели.

В 2017 году Крыжовников снял «Ёлки Новые», а также работал над продолжением своей успешной комедии — «Горько! 2».

«Мы в "Горько! 2" поменяли основной движок: комедию характеров на комедию положений, узнаваемость и связанные с ним скетчи на сюжет и фантасмогорию. Наконец, свадьбу на похороны. Нам было интересно зайти на территорию, где мало кто бывал — российскую черную комедию. Более приключенческую, недокументальную, гротескную, чем первая часть. До нас на русском языке это сделал только Сухово-Кобылин со своей «Смертью Тарелкина"», — прокомментировал режиссер.

Крыжовников стремился избавиться от образа режиссера, работающего только в жанре комедии. В 2018 году на телеканале ТНТ вышел его драматический сериал «Звоните ДиКаприо!» с Александром Петровым в главной роли.

Жора Крыжовников и Александр Петров (Фото: Instagram* / @verybestday)

Проект получил множество наград и признание критиков. Сам режиссер называл его своей самой честной и значимой работой.

«Мне ещё в театральном институте больше всего нравилось сочетание смешного и страшного, драматического и комедийного. Я там делал "Меру за меру" Шекспира, Достоевского и как актёр играл Чёрта в сцене из "Братьев Карамазовых". Это истории, в которых вроде бы смешно, но ты всё время находишься на шаг от чего-то по-настоящему страшного, больного», — подчеркнул Жора.

«Слово пацана»: в чем секрет успеха


Жора Крыжовников в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» не только выступил режиссёром, но также работал над сценарием, подбором актёров и музыкальным оформлением.

«Надо идти туда, где страшно. Со "Словом пацана" было страшно, потому что я всегда работал с современным материалом и никогда не занимался криминальными историями», — признавался Андрей в беседе с SETTERS Media.

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

События разворачиваются в Казани конца 1980-х годов, где подростки, оказавшись под влиянием криминальной среды, становятся частью уличных банд. Их судьбы пересекаются, и каждый из героев приходит к своему финалу.

Как рассказал Крыжовников, сценарий сериала дописывался прямо в процессе съёмок, а отдельные сцены, включая концовку, менялись на ходу. По его словам, необходимость скорректировать финал стала очевидной после работы над первыми эпизодами. В итоге история получила завершённый и логичный финал.

Однако режиссер признался, что работа над сериалом далась ему нелегко.

«Знаешь, ничего сложнее со мной в жизни не происходило, чем "Слово пацана". Я дошел до крайней степени истощения и депрессии, пока это снимал. В какой-то момент подумал: если повеситься, то не придётся этот бред доснимать! Вот такое у меня было», — рассказал он.

Режиссёр добавил, что съёмки были сложными из-за того, что большинство актёров — дебютанты, и заранее предсказать реакцию зрителей было невозможно. В отличие от опытных артистов, у новичков не было запаса прочности, но, несмотря на страхи, они справились, оказавшись, по словам Крыжовникова, «брошенными в воду» и вынужденными плыть.

Жора Крыжовников и Ярослав Могильников (фото: Instagram* / @verybestday)

«Слово пацана» стало одним из главных хитов 2023 года. На платформе Wink его посмотрели более 23 миллионов зрителей, а на пиратских сайтах, по мнению экспертов, просмотров набралось не меньше. По итогам года сериал вошёл в список лучших российских проектов по версии «Кинопоиска».

Основой для сериала послужила книга журналиста Роберта Гараева «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970–2010-х», выпущенная в 2020 году. После выхода экранизации она попала в топ-10 самых популярных нон-фикшен изданий.

Картина вызвала активные споры в обществе. Многие зрители критиковали проект за возможное романтизирование подростковой преступности. Некоторые даже требовали запретить сериал.

«Будет ли это уроком — это уже вопрос для реципиента, зрителя. Моя задача — максимально точно и честно рассказать, каково было быть внутри этого ада», — сказал режиссер.

Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» стал успешным благодаря нескольким факторам. Он воссоздает атмосферу конца 1980-х годов, что вызывает у зрителей чувство ностальгии. Сценарист Андрей Золотарев подчеркивает, что популярность сериала связана с продуманным сценарием и вниманием к деталям.

«Сериал попал не только в аудиторию, для которой мы это делали, а вообще во все. Это шоу дети смотрят на мобильниках. Дети перенимают оттуда сленг, какую-то очень узкую часть поведенческой модели, ту, что им кажется прикольной. Скажем честно, это заслуга блестящего сценария. И крутой режиссуры, классного каста, попадания тематического и эпохального. 1990-е оказались созвучны с современностью, выглядят модно и в музыке, и в одежде», — подчеркнул он.

Личная жизнь Першина-Крыжовникова


Андрей Першин состоит во втором браке. Его первой женой была актриса Юлия Александрова, с которой он познакомился в театре «АпАРТ». Их союз длился почти десять лет, за это время у них родилась дочь Вера.

В 2021 году режиссер и Александрова развелись, но смогли сохранить хорошие отношения.

Жора Крыжовников (фото: Instagram* / @verybestday)

«Это нужно сказать. Потому что нужно. Мы давно расстались с мужем, почти год как разведены. У нас получилось сохранить хорошие отношения ради нашей любимой дочери и просто потому, что мы не самые плохие люди и много сделали друг для друга. Споров не имеем», — отметила девушка.

Второй супругой Першина стала продюсер Ольга Долматовская. Они познакомились во время работы над фильмом «Лед 2».

Жора Крыжовников с супругой (фото: Instagram* / @verybestday)

Конфликт Жоры Крыжовникова и Сергея Бурунова


Режиссер поручил Бурунову роль отца главных героев, Вовы и Марата, и не ошибся, хотя когда-то их отношения с актером были сильно испорчены.

«Он меня публично критиковал на съемках "Большой разницы". Я обиделся, и мы несколько лет не разговаривали. Начинающий режиссер не может не столкнуться с сопротивлением уже состоявшихся артистов. Но в итоге я понял, что это был естественный момент, который надо принять. И перестал обижаться. Я отпустил обиду, как голубя», — рассказал Жора на YouTube-канале «Юзефович».

Жора Крыжовников и Сергей Бурунов (фото: Instagram* / @verybestday)

Жора Крыжовников сейчас: планы режиссера на 2025 год


Жора Крыжовников решил переосмыслить культовый фильм Владимира Меньшова «Москва слезам не верит», перенеся действие в начало 2000-х, чтобы показать, как изменилась столица.

Главная героиня приезжает в Москву с пятилетним сыном. Там она знакомится со студенткой медицинского вуза Олей и мечтающей о браке с иностранцем Машей, которые помогают ей освоиться в мегаполисе.

В проекте примут участие актеры из известных династий — в каст уже вошли Иван Янковский и Настя Талызина.

Крыжовников выступил не только продюсером, но и автором сценария. Режиссерское кресло он разделил с Ольгой Долматовской. Восьмисерийная мелодрама выйдет в 2025 году на онлайн-платформе Wink, а позже — на телеканале СТС.

Фото: Instagram* / @verybestday

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«Сегодня я прилетела в Казахстан»: Анна Седокова впервые после самоубийства Яниса Тиммы даст концерт
14 февраля 2025, 13:40

Анна Седокова (фото: Telegram @secretanna)

Анна Седокова вышла на связь с подписчиками из Алма-Аты, где она в День святого Валентина даст первый после гибели её бывшего мужа концерт.
17 декабря 2024 года, через неделю после развода с Седоковой, совершил самоубийство латвийский баскетболист Янис Тимма. В этот же день Анна попала в больницу с нервным срывом.

25 января стало известно, что Седокова будет давать первый концерт после гибели экс-супруга. Анонс её выступления сделало заведение Laureate Grand Cafe в Алма-Ате.

«Встречайте День всех влюбленных с роскошным настроением и живой музыкой от Анны Седоковой! Не упустите возможность провести самый романтичный вечер года в компании потрясающей музыки и атмосферы», – заявили организаторы мероприятия.
Тем временем Марк Пугачёв, называющий себя близким другом Тиммы, всеми способами пытался сорвать концерт Седоковой, которую он обвиняет в смерти спортсмена. Он начал рассылать казахским блогерам сообщения, в которых называл Анну «нехорошим человеком», поскольку якобы она довела мужа до суицида.

Сегодня же выяснилось, что план Пугачёва сорвался. Артистка поделилась в личном блоге фотографиями столицы Казахстана.

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