Слухи о романе с Бондарчуком и Козловским: как строила личное счастье Юлия Снигирь, к которой Цыганов ушел от беременной жены

Юлия Снигирь (Фото: Инстаграм*@yuliasnigir)
Юлия Снигирь ранее часто привлекала внимание общественности благодаря своим громким романам. Однако лишь однажды ей удалось встретить человека, которого она полюбила настолько сильно, что родила от него ребенка. Евгений Цыганов стал отцом ее единственного сына. О том, как складывалась личная жизнь артистки расскажет «Радио 1».
Первая любовь Юлии Снигирь
Первой любовью Юлии был Алексей Снигирь, с которым она познакомилась во время учебы в педагогическом институте. Молодые супруги погрузились в свои чувства и прожили вместе целых восемь лет. После окончания вуза Юлия начала работать учителем в школе, но вскоре поняла, что это занятие ей не по душе. Она решила стать моделью и быстро нашла работу благодаря своей яркой внешности и идеальной фигуре.
С течением времени отношения пары начали ухудшаться. Юлия была постоянно занята, проводя много времени на кастингах и съемках, из-за чего редко бывала дома. Настоящий кризис в отношениях произошел, когда Юлия решила перевезти своих родителей в столицу. Свекровь была против этого и не хотела, чтобы в их квартире жили чужие люди.
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Роман с Максимом Осадчим
Однажды Юлию заметила ассистентка режиссера и продюсера Валерия Тодоровского. Она предложила девушке пройти кастинг на фильм «Стиляги». Так она попала в кино. Юлии Снигирь приписывали романы с разными партнерами по съемочной площадке, такими как Федор Бондарчук и Василий Степанов, однако молодая актриса их активно опровергала.
Новой официальной любовью актрисы спустя год после ее развода стал Максим Осадчий. Они познакомились в 2007 году на съемках фильма «Обитаемый остров». Юлия не смущалась значительной разницы в возрасте: она была младше Максима на 18 лет. Окружающие недоумевали, что может быть общего между взрослым мужчиной и молодой девушкой. Однако Юлия считала, что зрелый партнер приносит в ее жизнь больше, чем сверстники: он стал для нее поддержкой и опорой. Тем не менее, их отношения длились недолго — спустя два года чувства угасли, и пара рассталась по неизвестным причинам.
Юлия Снигирь и Евгений Цыганов (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Отношения с Данилой Козловским
Вскоре после расставания с Осадчим Юлию заметили в компании актера Данилы Козловского. Они встретились в 2011 году на съемках фильма «Распутин», и между ними мгновенно вспыхнула симпатия. Юлия Снигирь и Данила Козловский расстались через год после начала отношений. Причиной разрыва стали слухи о том, что Данила начал встречаться с актрисой Зои Дойч.
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Брак с Евгением Цыгановым
В 2014 году на съемках сериала «С чего начинается Родина» Юлия встретила актера Евгения Цыганова. Они сыграли супругов, и после завершения съемок их экранная химия переросла в реальную любовь. Оказалось, что Евгений имел шестерых детей от предыдущего брака с актрисой Ириной Леоновой, и его расставание произошло в тот момент, когда Ирина ждала седьмого ребенка. Цыганова критиковали за неблагородный поступок, но он не мог контролировать свои чувства к Юлии, которые возникли спонтанно.
Пара старалась скрыть свои отношения, но вскоре их роман стал очевиден, когда папарацци запечатлели Юлию с заметным животом, подтвердив слухи о беременности. Евгений всегда избегал внимания СМИ и старался защищать свою личную жизнь от назойливых вопросов прессы. В марте 2016 года Юлия впервые стала мамой: у пары родился сын Федор.
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