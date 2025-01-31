«Оммаж творцу»: Ида Галич показала новый образ

Ида Галич (Фото: соцсети)
Образ от дизайнера Даниила Анциферова выбрала для показа Jean Paul Gaultier певица Ида Галич. Фотографию она опубликовала в социальных сетях.
«Достойный оммаж вышеупомянутому творцу.
«Я рос на эстетике старых домов, в том числе и Готье» — прокомментировал мне в личных сообщениях дорогой сердцу Даниил», — написала исполнительница.
Ида Галич (Фото: соцсети)
Галич добавила, что ее образ идеально завершила сумочка от Готье, да и в целом телеведущая, по ее словам, влюблена в такое перевоплощение.
Перед этим стало известно, как Иду Галич приняли родители ее избранника Олега Ледвича.
Кроме того, сообщалось, как Иду Галич высмеяла блогер Настя Ивлеева.
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