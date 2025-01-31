«Оммаж творцу»: Ида Галич показала новый образ

Сулейман Керимов — один из самых богатых и влиятельных людей России, миллиардер, известный не только своими успехами, но и щедростью. Анастасия Волочкова до сих пор вспоминает его подарки с благодарностью, а Наталья Ветлицкая благодаря ему смогла обеспечить себе безбедную жизнь. Подробнее о его романах ​расскажет «Радио 1».