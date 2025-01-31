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«Какая-то симпатия»: звезда «Реальных пацанов» о неудавшемся романе с Петровым

Мазунина рассказала о симпатии между ней и Петровым
Валентина Мазунина (Фото: соцсети)

Валентина Мазунина (Фото: соцсети)

Звезда «Реальных пацанов» Валентина Мазунина едва не влюбилась в своего коллегу по цеху Александра Петрова. Ее слова приводит Starhit.
«Я почему-то вдруг начала стесняться Сашу. Какая-то химия происходит, а потом неловкость… А затем такой кайф… Ты приходишь домой и думаешь: здорово, а вдруг правда что-то получилось. Я думаю, какая-то симпатия тогда произошла между мной и Сашей? Но романа не было, не возникло в итоге», — вспомнила артистка.
Что касается Петрова, у него идеальный брачный союз, в котором он по-настоящему счастлив. У «полицейского с Рублевки» скоро ожидается пополнение в семье.



Перед этим стало известно о новом образе певицы Иды Галич.

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#шоу-бизнес
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#кино
#сериал
«Оммаж творцу»: Ида Галич показала новый образ
Ида Галич выступила в образе от Даниила Анциферова на показе Jean Paul Gaultier
31 января 2025, 19:00

Ида Галич (Фото: соцсети)

Образ от дизайнера Даниила Анциферова выбрала для показа Jean Paul Gaultier певица Ида Галич. Фотографию она опубликовала в социальных сетях.
«Достойный оммаж вышеупомянутому творцу.

«Я рос на эстетике старых домов, в том числе и Готье» — прокомментировал мне в личных сообщениях дорогой сердцу Даниил», — написала исполнительница.

Ида Галич (Фото: соцсети)

Галич добавила, что ее образ идеально завершила сумочка от Готье, да и в целом телеведущая, по ее словам, влюблена в такое перевоплощение.

Перед этим стало известно, как Иду Галич приняли родители ее избранника Олега Ледвича.

Кроме того, сообщалось, как Иду Галич высмеяла блогер Настя Ивлеева.

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Беременная блондинка: в Сеть попало свежее фото Лизы Боярской
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«Где факты?»: Погребняк заступилась за Седокову на фоне хейта после смерти Тиммы
Погребняк заступилась за Седокову на фоне хейта в ее сторону после смерти Тиммы
31 января 2025, 18:36

Мария Погребняк (Фото: соцсети)

Блогер Мария Погребняк заступилась за певицу Анну Седокову на фоне волны хейта в адрес исполнительницы после смерти Яниса Тиммы. Свою позицию Погребняк опубликовала в социальных сетях.
«И вот уже все — от комментаторов до блогеров — связывают личную трагедию семьи с концертом Анны, будто это логическая цепочка. Но где факты? Где доказательства ее вины? Нет их. Есть только слухи, домыслы и жажда сенсации», — сказано в сообщении.
Погребняк подчеркнула, что Седокову бросились обвинять, не проведя тщательного анализа.

Кроме того, бизнесвумен поинтересовалась, проверял ли кто-то информацию о том, что «на концерт в Казахстане не продан ни один билет».

Погребняк резюмировала, что сегодня люди не умеют отделить эмоциональную составляющую от реальности.

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«Раздал огня»: Яна Рудковская восхитилась формой Дэвида Бекхэма в откровенной фотосессии
Яна Рудковская восхитилась физической формой Дэвида Бекхема
31 января 2025, 18:36

Яна Рудковская (Фото: соцсети)

Яна Рудковская восхитилась физической формой 49-летнего Дэвида Бекхэма и опубликовала его снимки в нижнем белье.
«Дэвид Бекхэм раздал огня в новой фотосессии для Hugo Boss. Таких откровенных мужских кадров в моем канале, кажется, и не было. Футболист разделся до нижнего белья и покрасовался своим рельефным телом», — написал Рудковская в своем Telegram-канале.
Дэвид Бекхем (Фото: соцсети)
Она отметила, что эта фотосессия стала одной из самых рискованных в его карьере и пожелала всем мужчинам иметь такой торс к 49 годам.

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Беременная блондинка: в Сеть попало свежее фото Лизы Боярской
31 января 2025, 18:17

Елизавета Боярская (Фото: соцсети)

Актриса Елизавета Боярская редко радует подписчиков новыми фотографиями, поэтому свежий кадр актрисы сразу же привлек внимание публики.
Боярская редко ходит по светским мероприятиям, не часто дает интервью, социальные сети ведет не активно, а все свободное время посвящает работе, семье и благотворительности.

Так, фото, опубликованное Боярской в ее соцсети сразу привлекло к себе внимание. На нем актриса предстала блондинкой на большом сроке беременности.
Елизавета Боярская (Фото: соцсети)
Однако оказалось, что это кадр со съемок и актриса не беременна, тем не менее некоторые подписчики все же порадовались положению Боярской.

У актрисы Елизаветы Боярской непростые отношения с публикой. Она мила и доброжелательна, но не спешит открываться общественности. Она часто говорит о нежелании показывать людям себя настоящую, а если и делится чем-то личным, то ограничивается общими фразами и малозначительными фактами.

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#соцсети
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#отношения
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«Так и должно быть»: как сын Жанны Фриске Платон доставил хлопот отцу
Сын Шепелева и Фриске Платон доставил хлопот отцу
31 января 2025, 18:16

Дмитрий Шепелев (Фото: соцсети)

Сын шоумена Дмитрия Шепелева от Жанны Фриске Платон хорошо учится и не имеет двоек в дневнике. Мальчик талантлив, занимается баскетболом и имеет задатки артиста. Учеба при этом на первом месте.
Вместе с тем телеведущего недавно вызывали в школу из-за плохого поведения Платона.

«Так и должно быть», — цитирует Шепелева 7Дней.ru.
Несмотря на то, что Шепелев устанавливает определенные рамки, его совершенно не пугают шалости сына. Звезда экрана хвалит отпрыска за блестящий ум и старательную учебу.

Возможно, Платон даже получит спортивный разряд, ведь он занимается в школе олимпийского резерва.

Перед этим актриса Анна Хилькевич рассказала о состоянии здоровья своей дочери.

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Бросил актрису с ребёнком, встречается с женщиной постарше: чем новая избранница Павла Табакова возмутила общественность
31 января 2025, 18:06

Павел Табаков (Фото: соцсети)

В соцсетях активно обсуждают новую любовь актёра Павла Табакова – PR-менеджера Ксению Ермоленко. В декабре 2024 они впервые вышли вместе в свет.
«Тут не любовь к девушке, тут любовь к её папаше с его бизнесом. А любовь будет потом, к молодой. Повторит судьбу отца», — писали на просторах Интернета.
Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».


Пример отца



Павел — сын актрисы Марины Зудиной и знаменитого Олега Табакова, актёра, педагога, основателя театра «Табакерка».

Когда-то роман его родителей стал одним из самых обсуждаемых в театральном обществе. Олег Павлович 10 лет встречался с тогда ещё его студенткой Мариной, будучи женатым человеком.

Они поженились в 1995 году, Зудиной на тот момент было 30 лет, Табакову — 60.

Олег Табаков с сыном Павлом (Фото: соцсети)

Дети от первого брака (Антон и Александра) долго не могли простить отца за этот роман и брак, и если старший сын в итоге помирился с артистом, то младшая дочь даже не пришла на его похороны в 2018 году.
«Родители не ладили давно. Часто скандалы возникали из-за ерунды, а закончиться могли чем угодно. Удавалось ли отцу скрывать свой обман? Мне было понятно, что происходит, думаю, матери — тоже. Да и Саша, вне всякого сомнения, догадывалась… Папа потом объяснял, что скрывал роман с Мариной исключительно из нежелания причинить нам боль. Он сам испытал это на себе, когда его отец, которого он очень любил, оставил мать. <…> но я не уверен, что воспоминания о тех переживаниях были главной причиной того, что он так долго не решался оставить нас. В каком-то интервью отец рассказал об эпизоде, который всё расставил по своим местам. Будто в очередной раз вернувшись со съёмок, уставший и раздражённый, он спросил нас с Сашей: «Что вас связывает со мной?» Мы вроде ушли от ответа, и тогда что-то в нём надорвалось», — рассказывал в интервью Антон Табаков.
Первого августа 1995 году на свет появился Павел. Через несколько лет у старшего Табакова с Зудиной родилась дочь Мария.

Олег Табаков с женой Мариной Зудиной и сыном Павлом (Фото: соцсети


Новоиспечённый папа



Павел Табаков старался не афишировать свою личную жизнь. Однако, поклонникам актёра удалось выяснить, что год назад он стал отцом — родилась девочка Миа, её мама — актриса Софья Синицина, с которой у Павла был роман.

По слухам, Софья рассчитывала на то, что после рождения ребёнка получит в подарок квартиру. Табаков честно ответил, что у него нет недвижимости.


Отношения с Ксенией и скорая свадьба



После выхода в свет в адрес Ксении Ермоленко и Павла поступали не только положительные комментарии: пользователи Сети припомнили актёру историю с Синициной, мол, бросил её и своего ребёнка.

Также некоторые писали, что Ксения выглядит намного старше Табакова:

«Женщина выглядит сильно старше Павла. Как будто по матери выбирал. Всё-таки брюнетка с ним смотрелась бы лучше, молодая брюнетка, как Синицына, чисто внешне».

«Вот не знаю почему, не люблю я Павла... Ни внешне не нравится, ни по тому, как бросил девицу, что ему родила, да и актёр он так себе».

Павел Табаков и Ксения Ермоленко (Фото: соцсети)

Ксению и Павла сблизила работа несколько лет назад. Она действительно старше актёра, год её рождения — 1989.

Карьера Ермоленко связана с деятельностью Табакова — она его правая рука, поддерживает во всех начинаниях. Говорят, у них всё серьёзно, дело движется к свадьбе.

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#радио 1
#актёр
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«Ну антисекс»: Бородина честно высказалась о пластике Сердюкова
31 января 2025, 17:37

Ксения Бородина и Николай Сердюков (Фото: соцсети)

Во время подготовки к свадьбе Ксения Бородина вместе с Николаем Сердюковым отправилась в Турцию на поиски идеального свадебного платья, однако позже стало известно, что во время поездки Николай посетил клинику по пересадке волос вместе с другом, где ему посоветовали провести процедуру, чтобы скорректировать слишком высокую линию роста волос.
Однако будущая жена не одобрила таких изменений и заявила, что Сердюкову пересадка волос не нужна.

«Я не люблю, когда мужчины что-то в себе переделывают, честно могу сказать. Есть иногда острая необходимость, но мужики на пластических операциях, честно, для меня такое себе, ну антисекс», — поделилась с журналистами своим мнением Бородина на премьере турецкого фильма «Оставь это ветру».

Сама Бородина увеличивала себе грудь и меняла форму носа, однако говорит об этом не любит. Также эксперты считают, что телезвезда перенесла контурную пластику губ и сделала подтяжку в области висков.

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#проекты
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«Не понимаем, почему»: Хилькевич о проблемах со здоровьем у своих детей
Анна Хилькевич проверяет здоровье своих детей
31 января 2025, 17:34

Анна Хилькевич (Фото: соцсети)

Актриса Анна Хилькевич активно ходит с детьми по врачам, проверяя их здоровье. Соответствующее видео публикует издание Peopletalk. Уточняется, что селебрити пришла на прием со своей дочерью Арианной для исследования желудка.
«Что я могу сказать, у нас все хорошо, узи хорошее, поджелудочная в порядке, камней в почках нет. Почему тошнит, мы не понимаем», — сказала Хилькевич на кадрах.
Она резюмировала, что желудок Арианны в полном порядке. На записи также можно увидеть, что ее дочке не нравится, что мама делится происходящим с подписчиками.

«Мама, ну перестань уже», — говорит Арианна.

Ранее стало известно, в чем призналась Виолетта Чиковани. Подробности в нашем материале.

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#мир
#россия
#звёзды
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#шоу-бизнес
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Купил Ветлицкой особняк, а с Канделаки разбился на Ferrari: все отношения Сулеймана Керимова, что об этом думает его жена
31 января 2025, 17:30

Сулейман Керимов (фото: социальные сети)

Сулейман Керимов — один из самых богатых и влиятельных людей России, миллиардер, известный не только своими успехами, но и щедростью. Анастасия Волочкова до сих пор вспоминает его подарки с благодарностью, а Наталья Ветлицкая благодаря ему смогла обеспечить себе безбедную жизнь. Подробнее о его романах ​расскажет «Радио 1».

Детство и юность Керимова


Сулейман Керимов родился в Дербенте в семье юриста и бухгалтера. Он был младшим ребенком и с ранних лет отличался усердием в учебе — школу окончил с золотой медалью.

Поступив на строительный факультет Дагестанского политехнического института, Керимов вскоре получил повестку в армию и отправился служить в ракетные войска в Москве. После демобилизации он решил сменить направление и продолжил учебу уже на экономическом факультете.

В 1989 году Керимов получил диплом и устроился экономистом на завод «Эльтав», который считался одним из ключевых оборонных предприятий СССР. За пять лет он прошел путь от рядового сотрудника до генерального директора по экономическим вопросам, продемонстрировав талант к финансам и управлению.

Успешная карьера


Предпринимательская карьера Сулеймана Керимова началась в 1993 году, когда он возглавил «Федпромбанк» в Москве. Работа в банковской сфере дала ему ценные связи, которые вскоре привели к первым крупным сделкам.

Настоящий прорыв произошел в 1999 году, когда Керимов приобрел контрольный пакет нефтетрейдинговой компании «Нафта Москва», а вскоре полностью сосредоточил ее управление в своих руках. Однако с изменением законодательства, позволившим нефтяным компаниям самостоятельно экспортировать сырье, роль посредников ослабла. Керимов своевременно распродал активы, заработав около $400 млн.

В 2004 году он вложился в акции «Газпрома» и «Сбербанка», использовав залоговые схемы для расширения портфеля. Уже через два года его активы оценивались в $15 млрд, что сделало его одним из крупнейших инвесторов России.

Сулейман Керимов (фото: социальные сети)

Помимо финансового сектора, Керимов активно вкладывался в недвижимость, скупая земельные участки в Подмосковье, а затем расширил интересы на рынок кабельного телевидения Москвы и Санкт-Петербурга.

Его инвестиционная стратегия вскоре вышла за пределы России — он начал приобретать акции крупнейших международных корпораций.

Отношения с Натальей Ветлицкой


В конце 90-х у Сулеймана Керимова завязался роман с певицей Натальей Ветлицкой. Артистка не скрывала восторга и открыто рассказывала о щедрости бизнесмена.

«Я офигела, какой это человек! Он для меня ничего не жалеет. Деньги сумками дает», — говорила она.

В 2004 году Ветлицкая стала матерью, но имя отца ее дочери Ульяны до сих пор остается загадкой. Многие считают, что им мог быть Керимов, однако официального подтверждения этому нет.

Певица Наталья Ветлицкая (фото: социальные сети)

Спустя некоторое время их отношения закончились, но Керимов щедро позаботился о бывшей возлюбленной. Ветлицкая получила от него элитную недвижимость на Новой Риге, роскошный особняк площадью 3000 квадратных метров и личный самолет. Позже она продала это имущество и обосновалась в Испании.

А в 2002 году Керимов переключил свое внимание на новую избранницу — 26-летнюю Анастасию Волочкову, которая вытеснила из его жизни 38-летнюю Ветлицкую.

Муж застал с другим: кто настоящий отец дочери Натальи Ветлицкой, роман с бывшим Волочковой и связи с олигархами
Муж застал с другим: кто настоящий отец дочери Натальи Ветлицкой, роман с бывшим Волочковой и связи с олигархами

Роман с Анастасией Волочковой


На тот момент Волочкова была в отношениях с бизнесменом Ахмедом, но не смогла устоять перед вниманием и щедростью миллиардера Сулеймана Керимова.

Керимов окружил балерину дорогими подарками: он купил ей роскошные апартаменты на Петровке в центре Москвы, дарил цветы и украшения, а также помог расселить коммунальную квартиру в Петербурге, где Волочкова открыла свою школу-студию, напротив Мариинского театра.

Их отношения продолжались три года, и, по словам Анастасии, это был самый счастливый период в её жизни. Однако в какой-то момент всё закончилось — Керимов сам решил прекратить отношения. По словам балерины, причиной разрыва стала его безмерная ревность. После этого Сулейман Керимов недолго оставался без отношений.

Балерина Анастасия Волочкова (фото: социальные сети)

Финансовая поддержка бизнеса


Новой избранницей Сулеймана Керимова стала Екатерина Гомиашвили. Их отношения длились четыре года, и за это время бизнесмен оказал ей большую поддержку. Благодаря его финансовой помощи карьера Екатерины в модной индустрии сделала значительный шаг вперед.

С помощью Керимова она открыла в Лондоне роскошный бутик, для которого дизайн создал известный британский архитектор Эб Роджерс.

Однако всё изменилось, когда Екатерина неожиданно объявила о распродаже и закрытии своих бутиков. Причина стала ясна вскоре — Керимов разорвал отношения и прекратил финансирование её бизнеса.

Был ли роман с Тиной Канделаки


Телеведущая Тина Канделаки познакомилась с Сулеймана Керимовым через общую знакомую — актрису Олесю Судзиловскую, за которой в то время ухаживал бизнесмен.

Интриги вокруг возможных отношений Канделаки с Керимовым вспыхнули в ноябре 2006 года, когда они стали участниками громкого инцидента во Франции. В Ницце Ferrari Enzo, за рулем которого был Керимов, потерял управление на высокой скорости, врезался в дерево и загорелся. Миллиардер получил тяжелые травмы и был срочно госпитализирован.

Журналистка Тина Канделаки (фото: социальные сети)

Вскоре после аварии журналисты попытались связаться с Тиной, но она настаивала на том, что в момент происшествия находилась в Москве и болела свинкой. Однако вскоре выяснилось, что ожоги на руках и ногах Канделаки подтвердили её присутствие в той самой машине.

Оказавшись в местной больнице, телеведущая позже была отправлена в Россию на частном самолете Керимова. Чтобы скрыть следы аварии, она сделала татуировки на шрамах.

Позже Канделаки призналась, что действительно находилась с Керимовым в момент аварии.

«Попала я с ним в эту аварию, мы были товарищами и тогда, и сейчас. В 45 я точно могу себе позволить сказать: "Да, был роман, да, было красиво!". Но не было романа. Я правда попала с ним в аварию, в жуткую, страшную, никому не пожелаю. Он никогда не был в меня влюблен», — поделилась Канделаки в интервью каналу «Стрелец молодец».

Единственная жена Керимова


Сулейман Керимов всегда был окружён красивыми женщинами. Ещё будучи студентом, он женился на Фирузе, дочери влиятельного бизнесмена. Она ведёт спокойную и непубличную жизнь, редко появляется на публике с мужем.

Несмотря на его многочисленные романы, Фируза неизменно остаётся рядом с ним. Даже когда у Керимова за границей арестовали активы, она не отвернулась от супруга.

За годы брака у пары родились трое детей: дочери Гульнара и Аминат, а также сын Саид. Несмотря на внимание других женщин, Керимов никогда не рассматривал развод как вариант.

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