«Какая-то симпатия»: звезда «Реальных пацанов» о неудавшемся романе с Петровым

Во время подготовки к свадьбе Ксения Бородина вместе с Николаем Сердюковым отправилась в Турцию на поиски идеального свадебного платья, однако позже стало известно, что во время поездки Николай посетил клинику по пересадке волос вместе с другом, где ему посоветовали провести процедуру, чтобы скорректировать слишком высокую линию роста волос.