«Какая-то симпатия»: звезда «Реальных пацанов» о неудавшемся романе с Петровым

Валентина Мазунина (Фото: соцсети)
Звезда «Реальных пацанов» Валентина Мазунина едва не влюбилась в своего коллегу по цеху Александра Петрова. Ее слова приводит Starhit.
«Я почему-то вдруг начала стесняться Сашу. Какая-то химия происходит, а потом неловкость… А затем такой кайф… Ты приходишь домой и думаешь: здорово, а вдруг правда что-то получилось. Я думаю, какая-то симпатия тогда произошла между мной и Сашей? Но романа не было, не возникло в итоге», — вспомнила артистка.Что касается Петрова, у него идеальный брачный союз, в котором он по-настоящему счастлив. У «полицейского с Рублевки» скоро ожидается пополнение в семье.
Перед этим стало известно о новом образе певицы Иды Галич.
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