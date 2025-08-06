«Cтоит призадуматься»: Психолог Степанова предложила Диброву сделать ДНК-тест на отцовство после измены жены

06 августа 2025, 05:53

Психолог Степанова посоветовала Диброву сделать ДНК-тест на отцовство после измены жены

Полина Диброва с детьми (Фото: Instagram* @polinadibrova)

Психолог Вероника Степанова предложила ведущему Дмитрию Диброву сделать ДНК-тест на отцовство после ухода жены Полины к соседу-миллиардеру. Такое заявление она сделала в своем Telegram-канале.





Напомним, что развод 65-летнего Диброва с молодой женой Полиной стал одной из самых обсуждаемых тем последних дней. История Диброва и Полины началась в далеком 2007 году на конкурсе «Мисс Тело», где 17-летняя девушка покорила ведущего, несмотря на разницу в возрасте.



Пара была в браке 16 лет и воспитывала троих детей. Однако недавно стало известно о том, что Полина изменила мужу с бизнесменом Романом, который также женат и имеет шестерых детей.





«Учитывая, что Полина с соседом по Рублевке близко «знакома» много лет, пердуну Диброву стоит призадуматься о ДНК-тесте на отцовство», — заявила психолог.