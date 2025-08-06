«Cтоит призадуматься»: Психолог Степанова предложила Диброву сделать ДНК-тест на отцовство после измены жены
Психолог Степанова посоветовала Диброву сделать ДНК-тест на отцовство после измены жены
Психолог Вероника Степанова предложила ведущему Дмитрию Диброву сделать ДНК-тест на отцовство после ухода жены Полины к соседу-миллиардеру. Такое заявление она сделала в своем Telegram-канале.
Напомним, что развод 65-летнего Диброва с молодой женой Полиной стал одной из самых обсуждаемых тем последних дней. История Диброва и Полины началась в далеком 2007 году на конкурсе «Мисс Тело», где 17-летняя девушка покорила ведущего, несмотря на разницу в возрасте.
Пара была в браке 16 лет и воспитывала троих детей. Однако недавно стало известно о том, что Полина изменила мужу с бизнесменом Романом, который также женат и имеет шестерых детей.
«Учитывая, что Полина с соседом по Рублевке близко «знакома» много лет, пердуну Диброву стоит призадуматься о ДНК-тесте на отцовство», — заявила психолог.
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К своему комментарию она приложила фото с 2016 года, на котором Роман и Полина вместе гостят у Аллы Пугачевой. Стоит учесть, что примерно через десять месяцев в семье Дибровых родился младший сын Илья. В соцсетях бросились активно сравнивать лица «возможных отца и сына».
Поклонники звездной пары разделились: одни поддерживают идею ДНК-теста, другие осуждают Степанову за провокацию.
Ранее в беседе с «Радио 1» директор Антикризисного психологического центра и психоаналитик Ирина Смолярчук рассказала, что ждет Полину Диброву в отношениях с Романом Товстиком. Эксперт призналась, что не видит для Полины легкого будущего.
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