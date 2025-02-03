«Стало больше»: Пинчук рассказала о своем самочувствии после необычной операции

Ирина Пинчук (Фото: соцсети)
Звезда телешоу «Дом-2» Ирина Пинчук чувствует себя отлично после интимной пластики. Об этом она сообщила подписчикам в социальных сетях.
«На одну счастливую женщину в мире стало больше», — сообщила она аудитории.
Пинчук уточнила, что интимная пластика является главной операцией после родов. Женщина не стесняется говорить о результатах, как и о самой операции.
«Я сделала грудь и не такая была счастливая, когда сделала другую пластику», — добавила Пинчук.О запланированной процедуре телезвезда сообщала в конце прошлого года, и, судя по ее настроению, не боялась.
Перед этим стало известно, что опубликовала в соцсетях невестка певицы Валерии Лиана Шульгина.
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