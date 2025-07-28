Лайма Вайкуле призвала дать Украине оружие
Певица Лайма Вайкуле на своем музыкальном фестивале «Рандеву» в Юрмале высказалась по поводу конфликта в Украине, пишет URA.RU.
В разговоре с журналистом она выразила желание, чтобы «война побыстрее закончилась». Когда ей предложили, что музыка «поможет достигнуть мира», артистка ответила, что «лучше дать оружие Украине», что вызвало резкую реакцию и обсуждение в соцсетях.
Напомним, политолог Александр Дудчак отметил, что Пашинян совершил много ошибок, и Армения рискует пойти по опасному пути, похожему на украинский.
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