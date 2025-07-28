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Лайма Вайкуле призвала дать Украине оружие

Фото: IStock / Alex Kochev

Певица Лайма Вайкуле на своем музыкальном фестивале «Рандеву» в Юрмале высказалась по поводу конфликта в Украине, пишет URA.RU.



В разговоре с журналистом она выразила желание, чтобы «война побыстрее закончилась». Когда ей предложили, что музыка «поможет достигнуть мира», артистка ответила, что «лучше дать оружие Украине», что вызвало резкую реакцию и обсуждение в соцсетях.

Напомним, политолог Александр Дудчак отметил, что Пашинян совершил много ошибок, и Армения рискует пойти по опасному пути, похожему на украинский.

Виктория Иванченко

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