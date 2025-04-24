Солистка группы «Моя Мишель» призналась, что страдала булимией

Татьяна Ткачук (Фото: Telegram @moyame)
Солистка группы «Моя Мишель» Татьяна Ткачук заявила, что сталкивалась с буллингом в школе из-за своей худобы, что спровоцировало у нее булимию. Об этом она рассказала на шоу «Сессия» на VK видео.
«Сейчас я в ремиссии, но от булимии нельзя вылечиться полностью», — добавила исполнительница.
По словам Ткачук, она молилась Богу каждый день, чтобы поправиться хотя бы на сантиметр. Певица подчеркнула, что никогда не считала себя красивой.
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