«У меня есть сковородка»: Лиза Моряк пошутила о ревности к Сарику Андреасяну
Лиза Моряк в шутку пригрозила поклонницам Сарика Андреасяна
Лиза Моряк с юмором обратилась к поклонницам своего мужа, режиссёра Сарик Андреасян. Поводом стала его поездка на Петербургский международный экономический форум, а также заметно изменившаяся внешность — по словам супруги, Андреасян сильно похудел.
В соцсетях актриса решила заранее предупредить всех желающих сфотографироваться с режиссёром. Беременная Лиза Моряк попросила поклонниц соблюдать дистанцию во время встреч с её супругом.
«Сарика дома ждёт беременная жена. И, если вы захотите с ним сделать селфи, пожалуйста, не обнимайте его сильно. Не надо тискать и прижимать к себе, говорить: какой ты стал худенький, давай я тебя покормлю», — написала актриса.После этого Моряк добавила шуточное предупреждение.
«У меня есть сковородка, подписка на геолокацию и связи в аэропорту», — сказала она.Напомним, что супруги ждут третьего ребёнка. Весной этого года они устроили гендер-пати и узнали, что вскоре станут родителями мальчика. После рождения сына, как признавалась актриса, их семья будет «полностью укомплектована».