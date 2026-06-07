«У меня есть сковородка»: Лиза Моряк пошутила о ревности к Сарику Андреасяну

07 июня 2026, 17:53

Лиза Моряк в шутку пригрозила поклонницам Сарика Андреасяна

Лиза Моряк и Сарик Андреасян (Фото: Instagram* / @moryakliza)

Лиза Моряк с юмором обратилась к поклонницам своего мужа, режиссёра Сарик Андреасян. Поводом стала его поездка на Петербургский международный экономический форум, а также заметно изменившаяся внешность — по словам супруги, Андреасян сильно похудел.





В соцсетях актриса решила заранее предупредить всех желающих сфотографироваться с режиссёром. Беременная Лиза Моряк попросила поклонниц соблюдать дистанцию во время встреч с её супругом.





«Сарика дома ждёт беременная жена. И, если вы захотите с ним сделать селфи, пожалуйста, не обнимайте его сильно. Не надо тискать и прижимать к себе, говорить: какой ты стал худенький, давай я тебя покормлю», — написала актриса.

«У меня есть сковородка, подписка на геолокацию и связи в аэропорту», — сказала она.