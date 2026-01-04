Стало известно, как проводит новогодние праздники Лариса Гузеева
Ведущая Гузеева поехала на праздники с мужем Бухаровым на рыбалку в Карелию
Телеведущая Лариса Гузеева уехала с мужем Игорем Бухаровым на рыбалку в Карелию. Об этом она сообщила в запрещенной соцсети.
Стоит отметить, что звезда «Давай поженимся» опровергла слухи о разводе.
«Мы едем в Карелию на зимнюю рыбалку с моим бойфрендом Игорем Олеговичем и моей Жужечкой», — поделилась артистка.27 ноября сообщалось, что муж Ларисы Гузеевой сделал неожиданное заявление о разводе. Слова ресторатора приводило издание StarHit. А за день до этого появилась информация, что, со слов друзей телеведущей, пара расторгла брак еще в 2019-м.