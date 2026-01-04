Стало известно, как проводит новогодние праздники Лариса Гузеева

04 января 2026, 13:15

Ведущая Гузеева поехала на праздники с мужем Бухаровым на рыбалку в Карелию

Лариса Гузеева (Фото: РИА Новости/ Илья Питалев)

Телеведущая Лариса Гузеева уехала с мужем Игорем Бухаровым на рыбалку в Карелию. Об этом она сообщила в запрещенной соцсети.





Стоит отметить, что звезда «Давай поженимся» опровергла слухи о разводе.





«Мы едем в Карелию на зимнюю рыбалку с моим бойфрендом Игорем Олеговичем и моей Жужечкой», — поделилась артистка.