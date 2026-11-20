«Сольные концерты»: Андрей Макаревич* пожаловался на соседского петуха
Певец Андрей Макаревич* заявил, что не может выспаться из-за соседского петуха
Певец Андрей Макаревич* рассказал в личном блоге, что ему мешает высыпаться соседский петух.
По словам музыканта, птица устраивает настоящие «сольные концерты» с трёх часов ночи. При этом петух отмечает не только целые часы, но и получасы, четверти, а порой и минуты.
«Пытка заканчивается лишь в семь утра — к этому моменту пытаться уснуть уже бессмысленно», — с иронией заметил Макаревич*.Артист признался, что у хозяина петуха непростой характер, и любая попытка обсудить ситуацию грозит перерасти в скандал. Музыкант пошутил, что при более дружелюбном характере соседа он охотно поделился бы с ним французскими рецептами супа, и предположил, что сам владелец пернатого спит спокойно, так как ночует в другом месте.