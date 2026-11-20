20 ноября 2026, 16:45

Певец Андрей Макаревич* заявил, что не может выспаться из-за соседского петуха

Андрей Макаревич* (Фото: Instagram** @makarevich_andrey_official)

Певец Андрей Макаревич* рассказал в личном блоге, что ему мешает высыпаться соседский петух.





По словам музыканта, птица устраивает настоящие «сольные концерты» с трёх часов ночи. При этом петух отмечает не только целые часы, но и получасы, четверти, а порой и минуты.

«Пытка заканчивается лишь в семь утра — к этому моменту пытаться уснуть уже бессмысленно», — с иронией заметил Макаревич*.