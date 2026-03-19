«Солнышки мои»: Рэпер Моргенштерн* анонсировал выход фильма о себе
Рэпер Алишер Моргенштерн* объявил о начале работы над фильмом о себе. Соответствующее сообщение артист опубликовал в личном блоге.
По словам музыканта, в фильм войдут необычные истории его поклонников. Подробности о формате или сроках выхода ленты Моргенштерн* на текущий момент не сообщил.
Артист отметил, что он ознакомился с присланными фанатами письмами. Рэпер высоко оценил полученные от поклонников истории и сообщил, что именно они лягут в основу сценария.
«Солнышки мои, мы все письма прочитали. Хочу вам выразить большое уважение наряду с благодарностью за ваши истории. Повторюсь — лучшей награды за мой труд и быть не может!» — написал Алишер*.Ранее стало известно, что рэпер Моргенштерн* начал страдать манией преследования.