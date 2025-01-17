«Влюблённая Настя тянется к нему с поцелуем, а он даже не смотрит»: Тарасов снова опозорил Костенко, подписчики пророчат развод

Фото: соцсети
Модель Анастасия Костенко всеми силами пытается показать свою семью идеальной, однако её муж, футболист Дмитрий Тарасов, то и дело позорит супругу.
В своих соцсетях Костенко представить свою семью в самом лучшем свете, для подписчиков она счастливая и идеальная мама четверых детей. Однако такие манёвры далеки от Тарасова, который часто показывает жену без прикрас. Но Анастасия нисколько не обижается на это и не боится выглядеть смешной или нелепой.
На днях модель хотела в очередной раз показать поклонникам семейную идиллию, но что-то пошло не по плану. Она опубликовала видео, на котором потянулась к мужу в машине, желая поцеловать, но футболист ничего не ответил и даже не посмотрел на неё.
Дело в том, что Тарасов был сконцентрирован на дороге и, к тому же, не хотел испачкать губной помадой супруги. Однако пользователи соцсетей такой «отмазки» не поняли и сделали вывод: спортсмен пренебрежительно относится к своей жене.
Под постом – шквал комментариев. Подписчики призывают девушек не растворяться в мужчинах и не быть как Костенко, указывают на холодность Тарасова и предполагают, что он вообще разлюбил свою избранницу.
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*признан Минюстом РФ иноагентом
На днях модель хотела в очередной раз показать поклонникам семейную идиллию, но что-то пошло не по плану. Она опубликовала видео, на котором потянулась к мужу в машине, желая поцеловать, но футболист ничего не ответил и даже не посмотрел на неё.
Дело в том, что Тарасов был сконцентрирован на дороге и, к тому же, не хотел испачкать губной помадой супруги. Однако пользователи соцсетей такой «отмазки» не поняли и сделали вывод: спортсмен пренебрежительно относится к своей жене.
Под постом – шквал комментариев. Подписчики призывают девушек не растворяться в мужчинах и не быть как Костенко, указывают на холодность Тарасова и предполагают, что он вообще разлюбил свою избранницу.
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*признан Минюстом РФ иноагентом
Анастасия Чинкова