«Сопровождает женатых мужчин»: мама Тимати высказалась об Анастасии Решетовой
Мама Тимати отреагировала на заявление о личной жизни бывшей возлюбленной сына. Симона Юсупова отметила, что её внуки Ратмир и Алиса стали похожи на матерей.
65-летняя женщина помогает знаменитому сыну воспитывать двоих детей. Юсупова много времени проводит с 11-летней Алисой, которая родилась в отношениях Тимати с моделью Алёной Шишковой. Бабушка отводит внучку в кружки и ездит с ней на курорты.
Симона часто видит девочку и наблюдает за её изменениями. Сегодня она с сожалением заявила, что во внучке остаётся всё меньше напоминающих Тимура черт. С возрастом она всё больше становится похожей на Алёну.
Мама рэпера осталась в хороших отношениях с Шишковой после её ухода от Тимати. К слову, модели удалось найти общий язык с новой возлюбленной своего бывшего Валентиной Ивановой, которая ждёт от него ребёнка.
Однако Юсуповой не удалось наладить отношения с другой экс-избранницой сына. Речь идёт об Анастасии Решетовой, которая воспитывает ребёнка от Тимати.
«Ратмир – копия Насти», – признала Симона.Один из подписчиков задал женщине провокационный вопрос о личной жизни Решетовой, а именно о том, что та сопровождает женатых мужчин.
«Меня не касается чужая жизнь», – ответила Юсупова в своём личном блоге.