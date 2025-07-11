«Сопровождает женатых мужчин»: мама Тимати высказалась об Анастасии Решетовой

11 июля 2025, 12:01

Маму Тимати вынудили высказаться об Анастасии Решетовой

Симона Юсупова (фото: Telegram @simona_chernomorskaya)

Мама Тимати отреагировала на заявление о личной жизни бывшей возлюбленной сына. Симона Юсупова отметила, что её внуки Ратмир и Алиса стали похожи на матерей.





65-летняя женщина помогает знаменитому сыну воспитывать двоих детей. Юсупова много времени проводит с 11-летней Алисой, которая родилась в отношениях Тимати с моделью Алёной Шишковой. Бабушка отводит внучку в кружки и ездит с ней на курорты.



Симона часто видит девочку и наблюдает за её изменениями. Сегодня она с сожалением заявила, что во внучке остаётся всё меньше напоминающих Тимура черт. С возрастом она всё больше становится похожей на Алёну.



Дочь Тимати Алиса (фото: Telegram @simona_chernomorskaya)

Мама рэпера осталась в хороших отношениях с Шишковой после её ухода от Тимати. К слову, модели удалось найти общий язык с новой возлюбленной своего бывшего Валентиной Ивановой, которая ждёт от него ребёнка.



Однако Юсуповой не удалось наладить отношения с другой экс-избранницой сына. Речь идёт об Анастасии Решетовой, которая воспитывает ребёнка от Тимати.





«Ратмир – копия Насти», – признала Симона.

Сын Тимати Ратмир (фото: Telegram @simona_chernomorskaya)

«Меня не касается чужая жизнь», – ответила Юсупова в своём личном блоге.