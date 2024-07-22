«Сорвалась»: Ксения Бородина призналась, что снова начала курить

Фото: Фото: РИА Новости / Светлана Шевченко
41-летняя телеведущая Ксения Бородина призналась в своём микроблоге, что снова начала курить. Она рассказала, что не брала в рот сигареты в течение двух лет.
«Скажу вам честно, сорвалась. Ненавижу запах сигарет. Даже рядом с людьми, которые курят, не могла находиться. А потом всё как в тумане. Но я знаю свою силу воли. Захочу — сразу брошу. Пока позволяю себе это», — поделилась телеведущая.
Также Ксения рассказала хорошую новость: во время отпуска ей удалось сбросить лишние килограммы. «За время отдыха минус 4 кг. Только я могу приехать в Турцию и похудеть, но до цели ещё 2 кг!», — написала звезда экрана.
В начале июля Ксения Бородина говорила, что её вес составляет 51-52 кг, но она хочет «в идеале 48». Она также раскрыла причину, почему не фотографируется в купальнике.
Читайте также:
Никита Михалков ответил на обвинения в доносе на осужденную Беркович*
«Потерянная и разбитая»: Брежнева, которая увела Меладзе из другой семьи, разочаровалась
Вдовец Заворотнюк судится из-за квартиры актрисы
Мира Полтева