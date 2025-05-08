Соседов назвал гонорары Киркорова «аморальными» и призвал делиться ими

Филипп Киркоров (Фото: Telegram @official_kirkorov)
Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что Филипп Киркоров обязан делиться своими большими гонорарами.
«И Киркоров, и Басков, и прочие. А что только на костюмы тратить? Это же аморально! Это аморально, когда в стране такая ситуация, а ты меняешь перья каждый раз, и у тебя квартира или две заняты под костюмы. Вы скажете: «Он может себе это позволить», – но и мы имеем право ему сказать, что это аморально. Не украл, но поделись», – отметил гость YouTube-канала «В гостях у Ханги».Отмечается, что критик предложил российским звёздам делиться своими богатствами с пенсионерами, инвалидами, сиротами и прочими нуждающимися в финансовой поддержке гражданами.
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