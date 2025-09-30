Соседов назвал идиотизмом попытки Седоковой в 40 лет исполнять роль девчонки
Продюсер Сергей Соседов назвал идиотизмом попытки российской певицы Анны Седоковой в свои 40 лет исполнять роль девчонки. По его словам, этим артистка вызывает бешенство у людей.
По мнению Соседова, звезда нравилась российской публике во времена своего участия в группе «ВИА Гра». Теперь же общество массово критикует Анну за ее неподобающее поведение.
«Она даже на некоторое время украсила группу своей харизмой и запомнилась своим нежным и детским голосом. Теперь же мы видим абсолютно иную картину: состарившаяся Седокова пытается делать вид, что ей снова 20, но ей далеко за 40, и пытаться в этом возрасте исполнять роль девчонки — это идиотизм», — сказал Соседов в беседе с Общественной Службой Новостей.
По мнению продюссера, Седокову особенно возненавидели после смерти ее бывшего супруга Янниса Тиммы. Даже трагедия не повлияла на Анну, которая продолжила появляться на публике в откровенных нарядах.
«Она вызвала бешенство у людей, когда продолжала выходить на публику почти голая и очень плохо скрывала свое равнодушие к смерти пусть бывшего, но все же мужа. Это нечеловеческое поведение, на мой взгляд», — сказал Соседов.