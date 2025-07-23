Соседов о том, сколько заработал на Пугачёвой: «Ни рубля и ни копейки за всю свою жизнь!»
Сергей Соседов заявил, что ни копейки не заработал на певице Алле Пугачёвой
Сергей Соседов опроверг заявление Аллы Пугачёвой о том, что он зарабатывает на ней деньги. Музыкальный критик раскрыл, принесла ли ему какой-то доход певица.
Много лет назад Соседова называли одним из главных поклонников Примадонны. Однако после её отъезда из России мнение продюсера о ней кардинально изменилось. Ещё во время проживания на Родине артистка снисходительно относилась к Соседову и однажды даже пожелала, чтобы он продолжал зарабатывать на её имени.
«Я ничего на ней не заработал: ни рубля и ни копейки за всю свою жизнь!», – Заявил критик в беседе с изданием URA.ru.Соседов подчеркнул, что получал деньги за Пугачёву, имея ввиду сделанную на высоком уровне работу. Речь идёт об интервью с певицей, которые у него выкупали редакции. Однако это было очень давно.
При этом продюсер пояснил, что делал множество интервью и с другими артистами, в то время как сама Примадонна жила за счёт зрителей.
После этого Соседов попросил не задавать ему вопросов о покинувшей Россию исполнительнице.