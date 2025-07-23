Соседов о том, сколько заработал на Пугачёвой: «Ни рубля и ни копейки за всю свою жизнь!»

23 июля 2025, 18:14

Сергей Соседов заявил, что ни копейки не заработал на певице Алле Пугачёвой

Алла Пугачёва (фото: Instagram* @alla_orfey)

Сергей Соседов опроверг заявление Аллы Пугачёвой о том, что он зарабатывает на ней деньги. Музыкальный критик раскрыл, принесла ли ему какой-то доход певица.





Много лет назад Соседова называли одним из главных поклонников Примадонны. Однако после её отъезда из России мнение продюсера о ней кардинально изменилось. Ещё во время проживания на Родине артистка снисходительно относилась к Соседову и однажды даже пожелала, чтобы он продолжал зарабатывать на её имени.





«Я ничего на ней не заработал: ни рубля и ни копейки за всю свою жизнь!», – Заявил критик в беседе с изданием URA.ru.