Соседов обрушился с критикой на Седокову и Семенович, которые создали клипы с помощью ИИ
Певица Анна Седокова выпустила новый клип «Ветер перемен», который полностью сгенерирован нейросетью. Ее звездная коллега Анна Семенович тоже успела воспользоваться услугами искусственного интеллекта и опубликовала тизер на видео к песне «Целовались мы». Общественная Служба Новостей узнала у музыкального критика Сергея Соседова, сможет ли в будущем нейросеть полностью заменить звезд на сцене.
Эксперт выразил сильное недовольство тем, что современные российские исполнители всё чаще обращаются к искусственному интеллекту для создания новых треков и видео.
«Это только кажется модным новым веянием, но на самом деле это моральное упрощение искусства, которое подменяет реальный талант и способности знаменитости на разработанный цифровыми алгоритмами неживой объект», — пояснил Соседов.
Критик подчеркнул, что отказ звезд от полноценной работы над клипами и от живого исполнения своих песен может привести к полному краху музыкальной индустрии.