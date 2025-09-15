Соседов обрушился с критикой на Седокову и Семенович, которые создали клипы с помощью ИИ

15 сентября 2025, 19:29

Соседов раскритиковал Седокову и Семенович, создавших клипы с помощью ИИ

Сергей Соседов (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Певица Анна Седокова выпустила новый клип «Ветер перемен», который полностью сгенерирован нейросетью. Ее звездная коллега Анна Семенович тоже успела воспользоваться услугами искусственного интеллекта и опубликовала тизер на видео к песне «Целовались мы». Общественная Служба Новостей узнала у музыкального критика Сергея Соседова, сможет ли в будущем нейросеть полностью заменить звезд на сцене.





Эксперт выразил сильное недовольство тем, что современные российские исполнители всё чаще обращаются к искусственному интеллекту для создания новых треков и видео.





«Это только кажется модным новым веянием, но на самом деле это моральное упрощение искусства, которое подменяет реальный талант и способности знаменитости на разработанный цифровыми алгоритмами неживой объект», — пояснил Соседов.