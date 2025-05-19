Стало известно, кто представит Россию на конкурсе «Интервидение»

Ярослав Дронов (Фото: Telegram/@shaman_channel)
Певец Ярослав Дронов (SHAMAN) представит Россию на конкурсе «Интервидение», сообщает Первый канал. Известно, что артисты поборются за звание лучшего из лучших и за суперприз в 300 тысяч евро.
Уточняется, что в «Интервидении-2025» ожидается свыше 20 государств, включая страны БРИКС (Южная Африка, Китай, Индия, Бразилия), СНГ, Латинская Америка, Азия, Африка.
Конкурс «Интервидение» изначально задумывали в качестве альтернативы «Евровидению», он проводился с 1956 года, а затем у него появилась глобальная цель в виде сотрудничества Востока и Запада. СССР дважды побеждал в «Интервидении». В 1978 году в нем победила Алла Пугачева, а два года спустя — Николай Гнатюк.
Читайте также:
Мари Краймбрери и DAVA впервые стали родителями
«Хотелось постелить соломку»: Вера Брежнева об ошибках в браке после развода с Меладзе
Стало известно, чем владеет сын Розы Сябитовой, который подвергся массовой критике после ток-шоу
Конкурс «Интервидение» изначально задумывали в качестве альтернативы «Евровидению», он проводился с 1956 года, а затем у него появилась глобальная цель в виде сотрудничества Востока и Запада. СССР дважды побеждал в «Интервидении». В 1978 году в нем победила Алла Пугачева, а два года спустя — Николай Гнатюк.
Читайте также:
Мари Краймбрери и DAVA впервые стали родителями
«Хотелось постелить соломку»: Вера Брежнева об ошибках в браке после развода с Меладзе
Стало известно, чем владеет сын Розы Сябитовой, который подвергся массовой критике после ток-шоу
Никита Кротов