Стало известно, кто представит Россию на конкурсе «Интервидение»

Некоторое время назад стало известно, что блогер и телеведущий Давид Манукян (Дава) и его супруга-певица Мари Краймбрери (Марина Жадан) стали родителями в первый раз. Мужчина поделился кадрами из роддома в соцсетях, но пол новорожденного ребенка не назвал.