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Стало известно, по какой причине Владимир Кузьмин не явился на похороны родного брата

Коллеги Владимира Кузьмина объяснили причину его отсутствия на похоронах брата
Владимир Кузьмин (Фото: Instagram* @v.kuzmin_official)

Владимир Кузьмин (Фото: Instagram* @v.kuzmin_official)

Владимир Кузьмин не появился на похоронах своего брата Александра, и это вызвало волну сплетен в медиа и соцсетях. Легендарный музыкант пропустил прощание, оставив всех гадать о причинах. Однако коллеги Владимира Кузьмина объяснили настоящую причину его отсутствия.
Александр Кузьмин, брат звезды, ушёл из жизни в 63 года. Причинами смерти стали алкогольная кардиомиопатия, отек головного мозга, отек легкого и цирроз печени.

Прощание с ним прошло несколько дней назад в Москве. Владимир долгие годы поддерживал своего брата-композитора деньгами, однако несколько лет назад между ними вспыхнул конфликт. «Последней каплей» для Владимира стали ток-шоу, где Александр выдумывал истории о личной жизни брата ради заработка.

Александр Кузьмин (Фото: ВКонтакте @kuzminmusic)

«Начинают немного надоедать походы моего брата на телевидение за деньги, которые он получает за свое вранье. (...) Работал я регулярно, в то время как Саша 20 лет грелся на солнышке в Калифорнии и жил исключительно за счет других, в том числе и меня...», — возмущался звезда в соцсетях.
Но этой зимой братья успели помириться — Александр пришёл с женой Натальей на концерт брата в ДК МАИ. Получил от Владимира 100 тысяч рублей на лечение от алкоголизма, но потратил их на отдых в Сочи. Ничем хорошим это не закончилось.

Владимир Кузьмин (Фото: кадр видео Instagram* @v.kuzmin_official)

На похороны Владимир выделил средства через жену, но сам не приехал, так как гастролирует — выступления в Миассе и Челябинске было не отменить.

Коллеги Владимира Кузьмина рассказали «Комсомольской правде», что он тяжело переживает утрату брата. Он даже заплакал, когда стал делиться воспоминаниями о нем. А слухи о том, что артист запивает боль алкоголем — неправда. Он старается придерживаться здорового образа жизни, не желая «прикладываться» к бутылке.

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Алла Пугачёва записала две песни о войне
30 марта 2025, 22:39

Алла Пугачёва (фото: Instagram* @alla_orfey)

Алла Пугачёва выпустила две песни, посвящённые героям Великой Отечественной войны. Пока композиции временно недоступны до официального релиза.
Соответствующий пост был опубликовал в фанатской группе «Алла Пугачёва. Видеоархив» во Вконтакте. К публикации были прикреплены две композиции – «Поцелуй войны» и «Мама».

Одна из песен посвящена событиям Свирско-Петрозаводской наступательной операции, которая произошла летом 1944 года. Тогда бойцам советской армии удалось преодолеть оборону финнов. В своей песне Примадонна отмечает, что военные получают «поцелуи войны» от судьбы, которые проявляются «в виде стальной мины или шальной пули».

В настоящее время песни недоступны для прослушивания на музыкальных платформах. Однако выяснилось, что музыку к ним написал Андрей Мисин, а слова – Андрей Ордынец.

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*запрещён в РФ
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Назван победитель шоу «Выжить в Самарканде. Игра сезонов»
Торнике Квитатиани победил в шоу «Выжить в Самарканде. Игра сезонов»
30 марта 2025, 22:21

Фото: кадр из шоу «Выжить в Самарканде. Игра сезонов»

Назван победитель шоу «Выжить в Самарканде. Игра сезонов», первый выпуск которого вышел два месяца назад.
В воскресенье вышел финальный выпуск шоу, в котором был озвучен победитель. Правда сначала участникам необходимо было пройти последние испытания. Суперфиналистами по его итогам стали Алексей Щербаков и Торнике Квитатиани, которые затем прошли ещё три игры. В результате, Торнике обошёл соперника и начал радоваться от предвкушения победы. Именно он и был назван победителем шоу.
Торнике Квитатиани (фото: Telegram @tokorocko)

«Не верю, почему-то на каждом этапе думал, что вылечу. А тут я победитель „Игры сезонов“. Я давно мечтал о выигрыше в этом шоу, давно. Мне казалось, что это недосягаемое что-то. Я посвящаю эту победу маме и своей семье», – отметил спортсмен.
Квитатиани получил 10 миллионов рублей, которые он сможет потратить на своих близких или же поделиться выигрышем с участниками народной команды. Победитель уже сообщил, что поделит выигрыш с Любой Олениной и Сашей Арзановым.

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Настя Ивлеева выехала за границу впервые после «голой» вечеринки
30 марта 2025, 21:05

Анастасия Ивлеева (фото: Telegram @ivleeva360)

Настя Ивлеева впервые после скандальной «голой» вечеринки выехала за границу. Блогер опубликовала фото с отдыха в личном блоге.
На снимке можно увидеть только ноги Насти, которая лежит на пляже. Сложно сказать, где именно находится это место, но, судя по тёплой и солнечной погоде, явно не в России.

Также на заднем плане можно заметить силуэт мужа блогера Филиппа Бегака. Пара тайно поженилась в начале декабря 2024 года. А первые совместные фотографии появились в личном блоге Ивлеевой лишь 31 декабря.


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#анастасия ивлеева
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Анна Asti подала в суд на Стаса Ярушина
30 марта 2025, 20:03

Анна Asti и Стас Ярушин (фото: Telegram @anna_asti и @yarushinstas)

Певица Анна Asti подала в суд на актёра Стаса Ярушина. Исполнительница хита «Царица» потребовала у звезды «Универа» миллион рублей якобы за нарушение авторских прав.
Причём, истцом выступает не сама певица, а её музыкальный лейбл ООО «Феникс Мьюзик». Заявление в отношении Ярушина поступило в Арбитражный суд Москвы 24 марта.

Не исключено, что поводом для этого стало шоу Ярушина MYZLOFT, на котором приглашённые звезды нередко исполняют песни своих коллег, в том числе и Анны Asti. Вероятно, это возмутило певицу, у которой не спросили разрешения на создание каверов с её песен.

Сам Ярушин пока не комментировал произошедшее.

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#музыка
#права
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Пианист Сафронов: Паша Техник мог отравиться сосисками
Mash: Паша Техник мог отравиться сосисками
30 марта 2025, 18:49

Паша Техник/Павел Ивлев (Фото: Инстаграм* @techniquepashalive)

Известный рэпер Паша Техник продолжает находиться в госпитале в Таиланде в крайне тяжёлом состоянии. Побывавший у него в палате пианист Лука Сафронов на полном серьёзе утверждает, что исполнитель мог отравиться... сосисками.
Эту версию возникновения у рэпера серьёзных проблем со здоровьем, изложенную музыкантом, передал телеграм-канал Mash. По словам Сафронова, Паша сейчас в очень неважном состоянии. Он продолжает пребывать в коме, подключён к аппаратам искусственной вентиляции лёгких и ЭКМО. Лука также рассказал, что вокруг больницы собирается много российских туристов, которые высказывают поддержку Технику и обращаются в посольство РФ с просьбами помочь легендарному исполнителю.

В Таиланд также прилетела бывшая супруга Паши Ева Карицкая. Она записала обращение к поклонникам, в котором, во-первых, попросила не верить слухам о его смерти, а во-вторых — коротко рассказала о его состоянии. По её словам медики оценивают его как стабильно тяжёлое. Из хорошего только то, что у рэпера не повреждён мозг.

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* Запрещённая в России социальная сеть
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