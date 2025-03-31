Стало известно, по какой причине Владимир Кузьмин не явился на похороны родного брата

Владимир Кузьмин (Фото: Instagram* @v.kuzmin_official)
Владимир Кузьмин не появился на похоронах своего брата Александра, и это вызвало волну сплетен в медиа и соцсетях. Легендарный музыкант пропустил прощание, оставив всех гадать о причинах. Однако коллеги Владимира Кузьмина объяснили настоящую причину его отсутствия.
Александр Кузьмин, брат звезды, ушёл из жизни в 63 года. Причинами смерти стали алкогольная кардиомиопатия, отек головного мозга, отек легкого и цирроз печени.
Прощание с ним прошло несколько дней назад в Москве. Владимир долгие годы поддерживал своего брата-композитора деньгами, однако несколько лет назад между ними вспыхнул конфликт. «Последней каплей» для Владимира стали ток-шоу, где Александр выдумывал истории о личной жизни брата ради заработка.
На похороны Владимир выделил средства через жену, но сам не приехал, так как гастролирует — выступления в Миассе и Челябинске было не отменить.
Коллеги Владимира Кузьмина рассказали «Комсомольской правде», что он тяжело переживает утрату брата. Он даже заплакал, когда стал делиться воспоминаниями о нем. А слухи о том, что артист запивает боль алкоголем — неправда. Он старается придерживаться здорового образа жизни, не желая «прикладываться» к бутылке.
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Прощание с ним прошло несколько дней назад в Москве. Владимир долгие годы поддерживал своего брата-композитора деньгами, однако несколько лет назад между ними вспыхнул конфликт. «Последней каплей» для Владимира стали ток-шоу, где Александр выдумывал истории о личной жизни брата ради заработка.
Александр Кузьмин (Фото: ВКонтакте @kuzminmusic)
«Начинают немного надоедать походы моего брата на телевидение за деньги, которые он получает за свое вранье. (...) Работал я регулярно, в то время как Саша 20 лет грелся на солнышке в Калифорнии и жил исключительно за счет других, в том числе и меня...», — возмущался звезда в соцсетях.Но этой зимой братья успели помириться — Александр пришёл с женой Натальей на концерт брата в ДК МАИ. Получил от Владимира 100 тысяч рублей на лечение от алкоголизма, но потратил их на отдых в Сочи. Ничем хорошим это не закончилось.
Владимир Кузьмин (Фото: кадр видео Instagram* @v.kuzmin_official)
На похороны Владимир выделил средства через жену, но сам не приехал, так как гастролирует — выступления в Миассе и Челябинске было не отменить.
Коллеги Владимира Кузьмина рассказали «Комсомольской правде», что он тяжело переживает утрату брата. Он даже заплакал, когда стал делиться воспоминаниями о нем. А слухи о том, что артист запивает боль алкоголем — неправда. Он старается придерживаться здорового образа жизни, не желая «прикладываться» к бутылке.
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*Запрещенная в России экстремистская организация
Мария Моисеева