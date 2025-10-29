Достижения.рф

Соседов раскритиковал Долину и Агутина за хамское отношение к СМИ

Лариса Долина (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Музыкальный критик Сергей Соседов раскритиковал поведение ряда знаменитостей, отмечая их откровенное хамство и панибратство по отношению к журналистам. Он подчеркнул, что от представителей СМИ зависит репутация селебрити, и недопустимо вести себя высокомерно и грубо.



В беседе с Общественной Службой Новостей Соседов отметил, что к провинившимся относятся Лариса Долина, Николай Расторгуев и другие. По его словам, Долина постоянно вмешивается в разговоры журналистов, пытаясь их наставлять, а Расторгуев, Леонид Агутин и их коллеги забывают, что прославились благодаря публикациям СМИ и зрителям. Критик подчеркнул, что знаменитости должны знать свое место и уважать журналистов, благодаря которым они зарабатывают миллионы.

Он добавил, что когда-то его вопросы выводили из равновесия Лолиту, но после конфликта певица принесла извинения.

Иван Мусатов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0