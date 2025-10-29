Соседов раскритиковал Долину и Агутина за хамское отношение к СМИ

29 октября 2025, 17:52

Лариса Долина (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Музыкальный критик Сергей Соседов раскритиковал поведение ряда знаменитостей, отмечая их откровенное хамство и панибратство по отношению к журналистам. Он подчеркнул, что от представителей СМИ зависит репутация селебрити, и недопустимо вести себя высокомерно и грубо.