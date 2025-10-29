Соседов раскритиковал Долину и Агутина за хамское отношение к СМИ
Музыкальный критик Сергей Соседов раскритиковал поведение ряда знаменитостей, отмечая их откровенное хамство и панибратство по отношению к журналистам. Он подчеркнул, что от представителей СМИ зависит репутация селебрити, и недопустимо вести себя высокомерно и грубо.
В беседе с Общественной Службой Новостей Соседов отметил, что к провинившимся относятся Лариса Долина, Николай Расторгуев и другие. По его словам, Долина постоянно вмешивается в разговоры журналистов, пытаясь их наставлять, а Расторгуев, Леонид Агутин и их коллеги забывают, что прославились благодаря публикациям СМИ и зрителям. Критик подчеркнул, что знаменитости должны знать свое место и уважать журналистов, благодаря которым они зарабатывают миллионы.
Он добавил, что когда-то его вопросы выводили из равновесия Лолиту, но после конфликта певица принесла извинения.
