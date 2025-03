Соседов заявил, что зрителям скандального концерта Глюкозы нужно вернуть деньги

Биография Маргариты Овсянниковой



Маргарита Овсянникова (Фото: кадр из шоу «Дом-2»)

Скандалы на «Дом-2»



Маргарита Овсянникова (Фото: кадр из клипа «Эйфория»)

Музыка и телевидение



Маргарита Овсянникова (Фото: кадр из клипа «Последний раз»)

Маргарита Овсянникова и Антон Пануфник (Фото: Инстаграм* @mmmargaaret)

Личная жизнь



«Кажется, я нашла своего принца», — радовалась Маргарита.

Маргарита Овсянникова (Фото: Инстаграм* @mmmargaaret)

Маргарита Овсянникова сейчас



Маргарита появилась на свет в 1996 году в Макеевке. С раннего возраста Овсянникова увлекалась танцами. В составе ансамбля «Родничок» она объездила много городов. Еще девочка обожала петь, она даже два года училась в музыкальной школе.Родители Маргариты старались воспитывать дочь разносторонней. Она была на «ты» как с точными науками, так и с гуманитарными. Будущая звезда училась в физико-математическом классе и не раз отмечала, что всегда обожала математику.Однако после школы Овсянникова решила поступить на преподавателя английского. Она хотела в совершенстве овладеть иностранным языком. Девушка любит путешествовать, а английский — международный язык, позволяющий общаться и комфортно себя чувствовать в любой стране.В Москву Маргарита попала не сразу. Изначально свою карьеру девушка пыталась построить в Днепропетровске и Одессе, а затем в Киеве.В октябре 2017 года Овсянникова пришла на «Дом-2». Новая участница шоу сразу же заявила, что пришла к Роману Гриценко. Однако отношения между ними не сложились. Тогда телеведущие отправили Маргариту на вторую площадку телестройки — на Сейшельские острова.Там она смогла раскрыться — привлекательная внешне, жизнерадостная, с шикарной фигурой. С противоположным полом отношения у Марго складывались легко, но вот с девушками построить дружбу не удавалось. Овсянникова нередко участвовала в конфликтах и драках. Несколько раз она «грызлась» с Лизой Триандафилиди, Сашей Черно. Александра Шева переворачивала ей на голову тарелку с едой. Однако телезрителям более всего запомнилась драка Маргариты с Леной Хроминой.К слову, сама Овсянникова нечасто инициировала скандалы. Сразу после появления девушки на проекте ее обвинили в том, что до телестройки она занималась эскортом. Но Маргарита все отрицала.Еще на площадке «Дома-2» Маргарита продемонстрировала общественности свой чудный голос. В 2017 году она выпустила композицию «Под наркозом» и клип к этой же песне. Еще на кастинге Овсянникова отметила, что она — достойная конкурентка Ольге Бузовой.Свои слова звезда подтвердила после ухода с шоу, выпустив в 2018 году песню «Бомбовая». Каждый релиз девушки превращался в знаковое событие. Так, в клипе на трек «Виталий» роль главного героя исполнил резидент Comedy Club Антон Лирник. Еще Овсянникова представила поклонникам кавер на песню группы Scorpions под названием Wind of change.В 2020 году Маргарита запустила агентство The Most Media Group, специализирующееся в сфере консалтинга, моды, рекламы и пиара. Его соучредителем выступил Артур Еремеев.Исполнительница заключила договор с каналом Fashion TV Russia — она начала работать главным редактором. Старания Овсянниковой не прошли мимо критиков: девушке присудили премию Topical Style Awards — 2020 в номинации «Fashion-редактор года».В 2021 году Маргарита рассказала поклонникам о своем участии в съемках 3-го сезона сериала «Содержанки». Певица надеется в дальнейшем продолжить актерскую карьеру.Публику порадовал видеоклип на песню «Эйфория» — в нем снялся Дмитрий Тарасов. В ролик попали и пикантные сцены с участием певицы и футболиста.Осенью 2024 года Маргарита попала в проект «Звездные танцы» на ТНТ. Вместе с Овсянниковой выступал Антон Пануфник. Пара попала в команду Татьяны Денисовой.До проекта «Дом-2» артистка собиралась выйти замуж за неизвестного молодого человека, но потом узнала о его неверности. На самом шоу Овсянниковой найти любовь не удалось. Покинув «Дом-2», Марго находилась в отношениях с турецким бизнесменом, но все закончились скандалом. Мужчина приревновал избранницу — ему показалось, что на одном из концертов в Сочи она чрезмерно легкомысленно оделась. Когда артистка приехала к нему в Стамбул, в пылу ссоры возлюбленный ударил ее головой в стену. Девушка вернулась в Москву с сотрясением мозга.Затем Овсянникова встречалась с бизнесменом по имени Виталий. С ним она познакомилась в караоке-баре. Мужчина щедро одаривал возлюбленную, нередко возил ее в отпуск, презентовал ей мерседес за восемь миллионов рублей и квартиру в элитном ЖК «Фили Град». А девушка выпустила песню под названием «Виталий».Однако отношения сошли на нет.В начале 2021 года публика начала судачить о романе Марго и солиста группы «Стекловата» Артура Еремеева, с которым у нее был общий бизнес.В конце 2021 года вокруг беременности артистки развернулся скандал. На одно из светских мероприятий Овсянникова пришла с футболистом Дмитрием Тарасовым. Некоторые обратили внимание на округлившийся живот Марго. Мгновенно появились слухи о возможном отцовстве Тарасова, женатого на модели Анастасии Костенко.Сообщения о его причастности к своей беременности Маргарита не подтвердила, но настоящего отца ребенка Овсянникова раскрывать не стала. Она лишь подчеркнула, что это не публичный человек, и она его очень любит.В марте 2023 года Овсянникова призналась, что рассталась с папой своего сына. Она уточнила, что не ощущала от него поддержки и участия в тяжелые моменты беременности и послеродового периода.На фоне неудачи в личной жизни, как отмечала сама певица, у нее случился нервный срыв.19 декабря 2024 года поклонники Маргариты увидели комедию «Братья» с Филиппом Киркоровым и Денисом Дороховым в главных ролях. Овсянникова тоже попала в каст и снялась в нескольких эпизодах — на пляже и в самолете. На самолете ее героиня была вместе с Романом Курцыным.Кстати, с королем поп-музыки певица довольно тесно сотрудничала. В начале 2025-го они представили совместный клип «Молодая Мадонна».Сейчас Овсянникова активно развивает карьеру. 