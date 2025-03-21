Соседов заявил, что зрителям скандального концерта Глюкозы нужно вернуть деньги

Сергей Соседов (Фото: РИА Новости/Виталий Невар)
Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что зрителям концерта певицы Глюкозы (Натальи Чистяковой-Ионовой), прошедшего в Красноярске в 2024 году, в День металлурга, необходимо вернуть деньги, потраченные на билет.
«Она была явно не в себе, люди вправе обратиться в кассы, если они хотят компенсацию и вернуть стоимость билета», — сказал Соседов на шоу «Алена, блин! Посидим».Критик также добавил, что у певицы нет новых композиций.
Напомним, после выступления Глюкозы в Красноярске многие пользователи в соцсетях певицы возмутились её поведением во время концерта. По их мнению, Глюкоза находилась в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
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