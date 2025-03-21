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Соседов заявил, что зрителям скандального концерта Глюкозы нужно вернуть деньги

Соседов: зрители скандального выступления Глюкозы вправе просить компенсацию
Сергей Соседов (Фото: РИА Новости/Виталий Невар)

Сергей Соседов (Фото: РИА Новости/Виталий Невар)

Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что зрителям концерта певицы Глюкозы (Натальи Чистяковой-Ионовой), прошедшего в Красноярске в 2024 году, в День металлурга, необходимо вернуть деньги, потраченные на билет.
«Она была явно не в себе, люди вправе обратиться в кассы, если они хотят компенсацию и вернуть стоимость билета», — сказал Соседов на шоу «Алена, блин! Посидим».
Критик также добавил, что у певицы нет новых композиций.

Напомним, после выступления Глюкозы в Красноярске многие пользователи в соцсетях певицы возмутились её поведением во время концерта. По их мнению, Глюкоза находилась в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

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«Жизнь остановилась»: актриса Софья Лебедева рассказала, как переживает смерть матери
Актриса Софья Лебедева заявила, что тяжело переживает смерть матери
21 марта 2025, 17:23

Софья Лебедева (Фото: Инстаграм* @sofi.lebedeva)

Софья Лебедева раскрыла, как переживает смерть матери. Актриса из фильма «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» призналась в беседе с журналом «Атмосфера», что ее жизнь разделилась на «до» и «после».
«С уходом мамы моя жизнь остановилась. У меня как будто все началось с нуля, я учусь заново жить», — призналась артистка.

Лебедева подчеркнула, что сейчас много читает и старается найти в книгах ответы на волнующие вопросы. Звезда сравнила себя с Фениксом, который перерождается из пепла, и вспомнила о произведении Джозефа Кэмпбелла «Тысячеликий герой».

Еще Софья чувствует сильную поддержку родных. Однако семья не может полностью наполнить ее душу. Со смертью мамы она пришла к новой форме веры и духовности, которые дают ей силы жить. Артистка порассуждала и о карьере, объяснив, что не собирается уходить из профессии.

Лебедева отметила, что ощущает любовь и поддержку даже от своего пуделя по кличке Клуни. Она берет с собой питомца даже на съемки.

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Встречалась с турком-абьюзером и заработала нервный срыв: почему Маргарита Овсянникова рассталась с отцом своего сына?
21 марта 2025, 17:08

Маргарита Овсянникова (Фото: Инстаграм* @mmmargaaret)

Певица и актриса Маргарита Овсянникова громко заявила о себе участием в скандальном реалити-шоу «Дом-2». Телестройка стала трамплином для карьеры знаменитости. 21 марта Овсянникова отмечает свой 29 день рождения. Слухи о романах, карьерный путь и беременность от неизвестного — в материале «Радио 1».

Биография Маргариты Овсянниковой

Маргарита появилась на свет в 1996 году в Макеевке. С раннего возраста Овсянникова увлекалась танцами. В составе ансамбля «Родничок» она объездила много городов. Еще девочка обожала петь, она даже два года училась в музыкальной школе.

Родители Маргариты старались воспитывать дочь разносторонней. Она была на «ты» как с точными науками, так и с гуманитарными. Будущая звезда училась в физико-математическом классе и не раз отмечала, что всегда обожала математику.

Однако после школы Овсянникова решила поступить на преподавателя английского. Она хотела в совершенстве овладеть иностранным языком. Девушка любит путешествовать, а английский — международный язык, позволяющий общаться и комфортно себя чувствовать в любой стране.

В Москву Маргарита попала не сразу. Изначально свою карьеру девушка пыталась построить в Днепропетровске и Одессе, а затем в Киеве.

Маргарита Овсянникова (Фото: кадр из шоу «Дом-2»)

Скандалы на «Дом-2»

В октябре 2017 года Овсянникова пришла на «Дом-2». Новая участница шоу сразу же заявила, что пришла к Роману Гриценко. Однако отношения между ними не сложились. Тогда телеведущие отправили Маргариту на вторую площадку телестройки — на Сейшельские острова.

Там она смогла раскрыться — привлекательная внешне, жизнерадостная, с шикарной фигурой. С противоположным полом отношения у Марго складывались легко, но вот с девушками построить дружбу не удавалось. Овсянникова нередко участвовала в конфликтах и драках. Несколько раз она «грызлась» с Лизой Триандафилиди, Сашей Черно. Александра Шева переворачивала ей на голову тарелку с едой. Однако телезрителям более всего запомнилась драка Маргариты с Леной Хроминой.

К слову, сама Овсянникова нечасто инициировала скандалы. Сразу после появления девушки на проекте ее обвинили в том, что до телестройки она занималась эскортом. Но Маргарита все отрицала.

Маргарита Овсянникова (Фото: кадр из клипа «Эйфория»)

Музыка и телевидение

Еще на площадке «Дома-2» Маргарита продемонстрировала общественности свой чудный голос. В 2017 году она выпустила композицию «Под наркозом» и клип к этой же песне. Еще на кастинге Овсянникова отметила, что она — достойная конкурентка Ольге Бузовой.

Свои слова звезда подтвердила после ухода с шоу, выпустив в 2018 году песню «Бомбовая». Каждый релиз девушки превращался в знаковое событие. Так, в клипе на трек «Виталий» роль главного героя исполнил резидент Comedy Club Антон Лирник. Еще Овсянникова представила поклонникам кавер на песню группы Scorpions под названием Wind of change.

Работа в эскорте, сын от неизвестного и пластические операции: почему публика не верит в дружбу Киркорова и Маргариты и Овсянниковой из «Дома-2»
Работа в эскорте, сын от неизвестного и пластические операции: почему публика не верит в дружбу Киркорова и Маргариты и Овсянниковой из «Дома-2»
В 2020 году Маргарита запустила агентство The Most Media Group, специализирующееся в сфере консалтинга, моды, рекламы и пиара. Его соучредителем выступил Артур Еремеев.

Исполнительница заключила договор с каналом Fashion TV Russia — она начала работать главным редактором. Старания Овсянниковой не прошли мимо критиков: девушке присудили премию Topical Style Awards — 2020 в номинации «Fashion-редактор года».

Маргарита Овсянникова (Фото: кадр из клипа «Последний раз»)


В 2021 году Маргарита рассказала поклонникам о своем участии в съемках 3-го сезона сериала «Содержанки». Певица надеется в дальнейшем продолжить актерскую карьеру.

Публику порадовал видеоклип на песню «Эйфория» — в нем снялся Дмитрий Тарасов. В ролик попали и пикантные сцены с участием певицы и футболиста.

Осенью 2024 года Маргарита попала в проект «Звездные танцы» на ТНТ. Вместе с Овсянниковой выступал Антон Пануфник.﻿ Пара попала в команду Татьяны Денисовой.

Маргарита Овсянникова и Антон Пануфник (Фото: Инстаграм* @mmmargaaret)

Личная жизнь

До проекта «Дом-2» артистка собиралась выйти замуж за неизвестного молодого человека, но потом узнала о его неверности. На самом шоу Овсянниковой найти любовь не удалось. Покинув «Дом-2», Марго находилась в отношениях с турецким бизнесменом, но все закончились скандалом. Мужчина приревновал избранницу — ему показалось, что на одном из концертов в Сочи она чрезмерно легкомысленно оделась. Когда артистка приехала к нему в Стамбул, в пылу ссоры возлюбленный ударил ее головой в стену. Девушка вернулась в Москву с сотрясением мозга.

Затем Овсянникова встречалась с бизнесменом по имени Виталий. С ним она познакомилась в караоке-баре. Мужчина щедро одаривал возлюбленную, нередко возил ее в отпуск, презентовал ей мерседес за восемь миллионов рублей и квартиру в элитном ЖК «Фили Град». А девушка выпустила песню под названием «Виталий».

«Кажется, я нашла своего принца», — радовалась Маргарита.

Однако отношения сошли на нет.

Маргарита Овсянникова (Фото: Инстаграм* @mmmargaaret)


В начале 2021 года публика начала судачить о романе Марго и солиста группы «Стекловата» Артура Еремеева, с которым у нее был общий бизнес.

В конце 2021 года вокруг беременности артистки развернулся скандал. На одно из светских мероприятий Овсянникова пришла с футболистом Дмитрием Тарасовым. Некоторые обратили внимание на округлившийся живот Марго. Мгновенно появились слухи о возможном отцовстве Тарасова, женатого на модели Анастасии Костенко.

Сообщения о его причастности к своей беременности Маргарита не подтвердила, но настоящего отца ребенка Овсянникова раскрывать не стала. Она лишь подчеркнула, что это не публичный человек, и она его очень любит.

В марте 2023 года Овсянникова призналась, что рассталась с папой своего сына. Она уточнила, что не ощущала от него поддержки и участия в тяжелые моменты беременности и послеродового периода.

На фоне неудачи в личной жизни, как отмечала сама певица, у нее случился нервный срыв.

Студентка увела мужа у Бузовой и родила ему четырех детей: как Анастасия Костенко построила семью с футболистом Тарасовым
Студентка увела мужа у Бузовой и родила ему четырех детей: как Анастасия Костенко построила семью с футболистом Тарасовым

Маргарита Овсянникова сейчас

19 декабря 2024 года поклонники Маргариты увидели комедию «Братья» с Филиппом Киркоровым и Денисом Дороховым в главных ролях. Овсянникова тоже попала в каст и снялась в нескольких эпизодах — на пляже и в самолете. На самолете ее героиня была вместе с Романом Курцыным.﻿

Кстати, с королем поп-музыки певица довольно тесно сотрудничала. В начале 2025-го они представили совместный клип «Молодая Мадонна».

Сейчас Овсянникова активно развивает карьеру. В День всех влюбленных она выпустила песню «I love you».

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Рэпер Offset попросил устроить экскурсию в Кремль, как приедет в Москву
21 марта 2025, 16:53

рэпер Offset (Фото: Instagram*, @offsetyrn)

Рэпер Offset, чей концерт в Москве запланирован на апрель, попросил организаторов устроить ему экскурсию по Кремлю.
Как пишет телеграм-канал Mash, артист общался с рэпером DaBaby, который уже приезжал с шоу в столицу России. Тот рассказал Offset, что Москву стоит посетить.

Также стало известно, что хочет рэпер от организаторов концерта: машину Rolls-Royce, на которой будет передвигаться по столице, номер в гостинице с видом на Красную площадь и, главное, экскурсию по Кремлю.

Offset заявил, что хочет проникнуться атмосферой Москвы, посетить местные бутики и купить сувениры.

Переговоры с рэпером Offset о проведении концерта велись с осени 2024 года. Самый забавный пункт в его райдере — кукурузные хлопья российского производства.

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Дочь Филиппа Киркорова Алла-Виктория расплакалась после отпевания дедушки
21 марта 2025, 16:26

Певец Филипп Киркоров и его дети Мартин и Алла-Виктория (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Дочь эстрадного певца Филиппа Киркорова 13-летняя Алла-Виктория расплакалась после того, как гроб с телом дедушки Бедроса Филипповича вынесли из храма.
Отпевание артиста прошло в храме Христа Спасителя. Рядом с российском поп-королём был и его сын -12-летний Мартин, пишет журнал The Voice.

Мальчик держался стойко под прицелами камер, но Алла-Виктория не смогла сдержать эмоции. Филипп Бедросович протянул дочери платок и постарался её утешить. Его дети были очень близки с дедушкой. Киркоров-старший проводил с внуками много времени, пока Филипп Бедросович был на съёмках и гастролях.

На церемонию прощания с Бедросом Киркоровым приехали официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, а также семья Стриженовых, Валерия и Иосиф Пригожин, Григорий Лепс, Екатерина Гусева, Игорь Гуляев и Гия Эрадзе, Стас Михайлов, Александр Буйнов, Анита Цой и другие знаменитости.

Киркоров-старший скончался 18 марта, причиной смерти стала остановка сердца на фоне острой сердечной недостаточности. Артисту было 92 года.

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Паулина Андреева сообщила о разводе с Фёдором Бондарчуком
21 марта 2025, 16:18

Фёдор Бондарчук и Паулина Андреева (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Актриса Паулина Андреева сообщила о разводе с режиссёром Фёдором Бондарчуком спустя девять лет совместной жизни. Соответствующие посты появились в соцсетях бывших супругов.
Артистка подчеркнула, что вместе с Бондарчуком приняла решение сделать официальное заявление о разводе, чтобы избежать лишних домыслов и фантазий о них.

«Формальность слов про глубокое уважение и благодарность друг к другу не может описать наших настоящих чувств, которые мы сохраняем, даже приняв решение не быть вместе как муж и жена», – подчеркнула актриса.
Также Андреева выразила надежду, что теперь её с бывшим супругом ждёт «совместная работа и дружба».

В заключение она добавила, что они с Бондарчуком навсегда останутся любящими родителями их сына Ивана, которому 2 марта исполнилось четыре года.

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