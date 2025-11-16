Скандальный пиар: Как Тимур Еремеев променял кино на карьеру ведущего, раскрутившись на родстве с Мишулиным
Тимур Еремеев — российский актёр и телеведущий, чей путь к известности оказался весьма неординарным. Он прошёл путь от эпизодических ролей в кино до ведущего прайм-тайм шоу, а широкую известность получил благодаря громкой истории о своём происхождении. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Творческий путь: от театра к телевидениюТимур Еремеев родился 17 ноября 1983 года в подмосковном Королёве и с детства мечтал о сцене. Его профессиональное образование было связано с театром: он учился в театральном классе при Щепкинском училище, поступил сразу на второй курс «Щепки», а затем перевёлся в Институт гуманитарного образования и информационных технологий (ИГУМО). После срочной службы в армии в составе труппы Театра Российской армии он остался работать в этом театре.
Долгое время его кинокарьера ограничивалась небольшими ролями. Изменения произошли в 2015 году, когда он получил роль портье Егора в популярном ситкоме «Кухня». Этот же персонаж позже перекочевал в спин-оффы — «Отель Элеон» и «Гранд».
Переломным моментом в его карьере стал 2019 год, когда он из гостя телешоу превратился в ведущего. Его дебютом стала программа «Семейные тайны» на Первом канале. В 2020 году он сменил Дмитрия Шепелева на посту ведущего шоу «На самом деле». В августе 2023 года Еремеев стал соведущим Леры Кудрявцевой в программе «Звёзды сошлись» на НТВ, а в начале 2024 года возглавил шоу «За гранью» на том же канале.
Личная жизньУже более десяти лет Тимур Еремеев женат на женщине по имени Ольга, которая работает специалистом по рекламе и ведёт непубличный образ жизни. Пара воспитывает дочь Нику. По словам актёра, жена стала для него главной опорой, особенно в период громких скандалов. Семья любит путешествовать, отдавая предпочтение Европе, особенно Франции.
Громкая история с родством и судебные тяжбыВ 2017 году Еремеев дал интервью журналу «Караван историй», где заявил, что является внебрачным сыном Мишулина. Он рассказал, что его мать, Татьяна Еремеева, познакомилась с актёром в 1971 году в Вологде на съёмках фильма «Достояние республики». Это заявление буквально стало сенсацией в СМИ и вскоре об этом заговорили в шоу на федеральных каналах.
Официальная дочь Спартака Мишулина, Карина, не признала эти заявления и назвала Еремеева самозванцем. Конфликт вылился в череду телешоу, и в эфире программы «Пусть говорят» были оглашены результаты ДНК-теста, которые с высокой вероятностью подтвердили родство. Сам Еремеев неоднократно заявлял, что не претендует на наследство или фамилию отца.
«Вся эта история — это не пиар и не спланированная акция, это вообще не акция, здесь нет никакого расчёта. Я просто хочу свободно говорить о том, кто мой папа, чтобы моя дочка знала, кто ее дедушка. И ни на что не претендую, мне ничего не нужно! Я даже фамилию не хочу менять», — утверждал актер в эфире «Пусть говорят».
Несмотря на результаты теста и примирение в телеэфире, Карина Мишулина подала на Еремеева в суд, а позже представляла в суде интересы своей матери, вдовы актера. Они пытались оспорить некоторые детали его рассказа, утверждая, что они порочат честь и достоинство Мишулина.
«Мы получили судебный документ, где написано, что на сегодняшний день документально не подтверждено родство, не было генетической экспертизы и не было судебного решения о родстве Еремеева и Мишулина. Иск был о защите чести и достоинства, к родству это отношения не имеет. Поэтому любое его публичное называние Мишулина отцом, является незаконным. И к Мишулину он отношения никакого не имеет», — рассказывала Карина изданию Starhit.ru.
Последствия скандалаПока карьера Тимура Еремеева набирала обороты, для семьи Мишулиных эта история обернулась чередой тяжелых испытаний. Постоянное медийное давление, судебные разбирательства и травля в прессе серьезно подорвали здоровье Валентины Константиновны, вдовы актера. Перенесенный ею инсульт стал прямым следствием затяжного стресса, вызванного этим конфликтом.
Не менее тяжело пришлось и дочери артиста, Карине. Громкий процесс и связанная с ним негативная публичность не прошли бесследно для ее репутации. Руководство Театра сатиры, где она долгие годы служила, приняло решение уволить ее. Эта потеря, усугубленная болезнью матери, привела к глубокому личностному кризису, с которым Карина пыталась справиться с помощью алкоголя.
В то же время для Тимура Еремеева эта же самая история стала трамплином к национальной известности. Четыре года судов и публичных обсуждений не оттолкнули, а, наоборот, привлекли к нему внимание медиаиндустрии. Из актера с эпизодическими ролями он превратился в востребованную публичную фигуру. Телеканалы, изначально приглашавшие его в качестве гостя для комментариев по его «делу», вскоре разглядели в нем потенциал телеведущего.