16 ноября 2025, 11:20

Тимур Еремеев (Фото: Telegram @Timur_i_ego_komanda)

Тимур Еремеев — российский актёр и телеведущий, чей путь к известности оказался весьма неординарным. Он прошёл путь от эпизодических ролей в кино до ведущего прайм-тайм шоу, а широкую известность получил благодаря громкой истории о своём происхождении. Подробности читайте в материале «Радио 1».





Содержание Творческий путь: от театра к телевидению Личная жизнь Громкая история с родством и судебные тяжбы Последствия скандала



Творческий путь: от театра к телевидению

Тимур Еремеев (Фото: Telegram @Timur_i_ego_komanda)



Личная жизнь

Тимур и Ольга Еремеевы (Фото: Telegram @Timur_i_ego_komanda)



Громкая история с родством и судебные тяжбы

Спартак Мишулин (Фото: Telegram @Timur_i_ego_komanda)



«Вся эта история — это не пиар и не спланированная акция, это вообще не акция, здесь нет никакого расчёта. Я просто хочу свободно говорить о том, кто мой папа, чтобы моя дочка знала, кто ее дедушка. И ни на что не претендую, мне ничего не нужно! Я даже фамилию не хочу менять», — утверждал актер в эфире «Пусть говорят».

Карина Мишулина (Фото: Instagram*/ karinamishulina)

«Мы получили судебный документ, где написано, что на сегодняшний день документально не подтверждено родство, не было генетической экспертизы и не было судебного решения о родстве Еремеева и Мишулина. Иск был о защите чести и достоинства, к родству это отношения не имеет. Поэтому любое его публичное называние Мишулина отцом, является незаконным. И к Мишулину он отношения никакого не имеет», — рассказывала Карина изданию Starhit.ru.

Последствия скандала